خطط سداد مرنة مع تمويل مباشر بفائدة 0٪

فرص للتملك الحر والإقامة في قطر

الدوحة، قطر: أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن طرح مجموعة حصرية من وحدات التاون هاوس الفاخرة ضمن مشروع السيف، الواقع في داون تاون لوسيل، حيث يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على الواجهة البحرية، مما يوفر إطلالات خلابة وتجربة معيشية استثنائية للمستثمرين والمقيمين. وأكدت الشركة أن هذه الوحدات تمثل فرصة استثمارية مميزة، حيث تبدأ أسعار وحدات التاون هاوس الفاخرة من 3.4 مليون ريال قطري، في حين تبدأ أسعار الشقق السكنية من 1.7 مليون ريال قطري.

وتتمتع لوسيل بوجودها في سوق عقاري مزدهر يتميز بإمكانات نمو كبيرة، مما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في الاستثمار. كما يتيح مشروع السيف إمكانية حق التملك الحر والإقامة في قطر، مما يجعله خيارا مميزا للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك يوفر المشروع خيارات التمويل العقاري من بنوك محلية رائدة، وخطة سداد مرنة بدون أي فوائد (0%) من شركة الديار القطرية تمتد لـ 6 سنوات للشقق و4 سنوات لوحدات التاون هاوس، مما يعزز من سهولة امتلاك الوحدات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة.

ويمثل مشروع السيف مزيجاً مثالياً من التصميم العصري والخدمات المتكاملة التي تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، حيث تقدم وحدات التاون هاوس المطروحة والجاهزة للسكن الفوري مفهوماً جديداً لنمط الحياة العصرية بفضل إطلالاتها البحرية الخلابة على جزر قطيفان وأفق مدينة لوسيل الساحرة، التي تشتهر ببنيتها التحتية المتطورة وتصاميمها المستقبلية، مما جعلها تجمع بين تعزيز نمط العيش الذكي والمستدام في المناطق الحضارية وتوفير تجربة سكنية متميزة تجمع بين الفخامة والابتكار، بالإضافة إلى المرافق المتكاملة التي يوفرها المشروع مثل حمامات السباحة المعلقة، النادي الصحي، ملاعب الأطفال، ملاعب السكواش، الوصول إلى الشاطئ، ومسارات المشي المحاطة بالهدوء والسكينة.

كما يتميز موقع المشروع المميز بسهولة الوصول لشبكة الطرق الرئيسية والمواصلات ومراكز التسوق والرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية في مدينة لوسيل، كما يتميز بقربه من مناطق جذب رئيسية في دولة قطر ومدينة لوسيل مثل حديقة الألعاب المائية (مريال) الأكبر في قطر، ودرب لوسيل، ومول بلاس فاندوم التي لا تبعد سوى دقائق عن أكثر الوجهات حداثة في قطر ليهيئ بذلك لساكنيه وسائل راحة لا مثيل لها، ويضع تحت تصرفهم جميع إمكانات مدينة لوسيل التي تعج بالطاقة والحيوية.

ويتضح التزام الديار القطرية بالاستدامة في جميع أنحاء مشروع السيف، حيث يلبي المشروع متطلبات الاستدامة على مستوى البنية التحتية الموفرة للطاقة والمناظر الطبيعية الخضراء. وتعمل الابتكارات الهندسية والمعمارية، بما في ذلك الجسور المعلقة الفريدة المزودة بحمامات سباحة التي تربط الأبراج ببعضها البعض، على تعزيز المشهد الجمالي للمكان، مما يضع السيف في مكانة تميزه عن غيره من المشاريع السكنية الشبيهة. كما تعزز وسائل الراحة العصرية ونمط الحياة الصحية لدى ساكنيه.

ودعت شركة الديار القطرية الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الحصرية في امتلاك عقار فاخر في واحدة من أبرز المناطق الحيوية في المدينة إلى التواصل المباشر مع مكاتبها للحصول على المزيد من التفاصيل وحجز هذه الوحدات المحدودة. أصبح امتلاك مسكن فاخر في السيف أكثر سهولة من أي وقت مضى.

نبذة عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري

تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة.

التزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة.

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