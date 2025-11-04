​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI) عن إطلاق وحدة أعمال جديدة تُقدم خدمات لوجستية للطرف الثالث لعملائها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدير وحدة الأعمال الجديدة "AKI Logistics" عملياتها من مواقع متعددة، بينما تتخذ الشركة من مركزيها في مدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للاستثمار مقرّين رئيسيين لها.

وستلبي خدمات الطرف الثالث اللوجستية الشاملة احتياجات الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وغيرها. كما سيستفيد عملاء هذه الخدمات من الحلول الرائدة التي توفرها شركة الخياط للاستثمار في هذا المجال، مثل تسهيل عمليات التخليص الجمركي للمنتجات، وتتبّعها، وخدمات مناولة المنتجات المتخصصة: مثل تخزين سلسلة التبريد، والتوصيل إلى الوجهة النهائية.

حصلت الشركة على عقد كبير من حكومة دبي لتوفير الخدمات اللوجستية للطرف الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد إطلاقها الأولي في دولة الإمارات، تعتزم الخياط للاستثمار توسيع هذه الخدمات لتغطي جميع أنحاء المنطقة، مستفيدةً من حضورها الحالي في تسعة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي إطار تعليقه على إطلاق الخدمات الجديدة، قال السيد زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للاستثمار: "لطالما كنا شريكاً موثوقاً ساهم في نمو عدد من أكبر العلامات التجارية العالمية وتعزيز وصولها إلى قنوات متنوعة في التوزيع، كمزودي خدمات الرعاية الصحية، وتجار التجزئة، والفنادق، وشركات الطيران، فضلاً عن المستهلكين المباشرين. ويأتي إطلاق خدمات AKI Logistics في إطار جهودنا المتواصلة لتمكين الشركات والمجتمعات وتعزيز رفاهية الناس، وإرساء معايير جديدة في السرعة والمرونة والاستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه، قال المهندس سامر صبري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في شركة الخياط للاستثمار: "قمنا بتصميم عملياتنا اللوجستية بما يوفر لعملائنا ميزة وأفضلية، سواءً من حيث سرعة التوصيل، أو على صعيد حلول سلسلة التبريد الموثوقة، أو القدرة على التوسع بسلاسة. وتُرسي وحدة الأعمال الجديدة "AKI Logistics" معايير جديدة ورفيعة المستوى في مجال الكفاءة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويأتي إطلاق شركة الخياط للاستثمار لخدمات الطرف الثالث اللوجستية على أبواب افتتاح مركزها المتطور للابتكار وإنجاز الطلبات في مدينة دبي الصناعية في أبريل الماضي. وباعتباره مركزاً لسلسلة توريد شركة الخياط للاستثمار، ضاعف هذا المركز، الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربع، سعة الشركة في دولة الإمارات بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة يومياً، مع خططٍ لتنفيذ توسعة إضافية في المستقبل. ويقدم المركز خدماته حالياً لأكثر من 30 ألف عميل تجاري. والجدير بالذكر أن شركة الخياط للاستثمار تدير مستودعات تبلغ مساحتها الإجمالية 2.4 مليون قدم مربع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

ويعود نشاط شركة الخياط للاستثمار في سوق التوزيع والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات إلى أكثر من أربعة عقود، إذ تم تأسيسها عام 1982، وكانت من أوائل المستثمرين في منشآت مجمع دبي للاستثمار، وهي تعمل اليوم في قطاعات متعددة تشمل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والتصنيع، والمقاولات، والآن الخدمات اللوجستية.

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي على يد الدكتور سعد الخياط، وهي تُعتبر شركة رائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل في قطاعات متعددة، مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية والتصنيع والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11 ألف موظف في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، وفقاً لمجلة فوربس.

