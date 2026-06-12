ستُسيَّر الرحلات على متن طائرة من طراز A350-900، مجهزة بمقاعد درجة رجال الأعمال كيوسويت (Qsuite) الخاصة بالناقلة القطرية والحائزة على أبرز الجوائز العالمية، ومزودة بخدمة Starlink التي توفر أسرع اتصال لاسلكي بالإنترنت في الجو

الدوحة، قطر – أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الجوية اليومية بين مقر عملياتها في الدوحة ومدينة فيلادلفيا (PHL)، وذلك اعتباراً من 1 أغسطس 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع الناقلة القطرية لشبكة وجهاتها في أمريكا الشمالية لتصل إلى 14 وجهة، معززة بذلك الربط الجوي عبر مختلف الوجهات في المنطقة.

ومن المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة إلى أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا على متن طائرة من طراز إيرباص A350-900 المجهزة بمقصورة كيوسويت (Qsuite) الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، والمزودة بخدمة Starlink، أسرع خدمة اتصال لاسلكي بالإنترنت في الجو. وتشغّل الناقلة القطرية ما يزيد عن 140 طائرة مزودة بخدمة Starlink، معززةً مكانتها بوصفها المشغل لأول وأكبر أسطول طائرات عريضة البدن في العالم مجهزةٍ بهذه الخدمة.

ويعكس استئناف الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها الجوية إلى فيلادلفيا التزامها الراسخ بتقديم خدماتها في سوق السفر الأمريكية، وربطها بسلاسة مع مختلف الوجهات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها الحائز على العديد من الجوائز المرموقة. وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تتيح هذه الرحلات المستأنفة للمسافرين القدرة على مواصلة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية الأمريكية، شريك الناقلة القطرية ضمن تحالف . oneworld®

وقد استمرت الخطوط الجوية القطرية بتوسيع حضورها في القارة الأمريكية الشمالية بثبات دائم منذ تدشين رحلاتها الجوية إلى نيويورك (JFK) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007، مقدمةً للمسافرين تجارب سفر مرنة ومتميزة، بما يتيح ربطاً جوياً سلساً بأكثر من 160 وجهة حول العالم.

الرحلات الخطوط الجوية القطرية إلى فيلادلفيا (PHL)

يومياً اعتباراً من 1 أغسطس 2026:

الدوحة ( DOH ) إلى فيلادلفيا ( PHL ) – رقم الرحلة QR727 : وقت المغادرة 08:00، وقت الوصول 15:05

) إلى فيلادلفيا ( ) – رقم الرحلة : وقت المغادرة 08:00، وقت الوصول 15:05 فيلادلفيا ( DOH ) إلى الدوحة ( PHL ) – رقم الرحلة QR728 : وقت المغادرة 21:30، وقت الوصول 17:00

وتعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الجوية بحلول هذا الصيف إلى الوجهات التالية في أمريكا الشمالية: أتلانتا (ATL) وبوسطن (BOS) وشيكاغو (ORD) ودالاس (DFW) وهيوستن (IAH) ولوس آنجلوس (LAX) وميامي (MIA) ومونتريال (YUL) ونيويورك (JFK) وسان فرانسيسكو (SFO) وسياتل (SEA) وتورونتو (YYZ) وواشنطن العاصمة (IAD).

يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الجوية من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية.

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عن الخطوط الجوية القطرية

فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس". وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في الأعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022 و2024.

كما نالت الناقلة القطرية جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم". وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة 13.

بالإضافة إلى ذلك، حصدت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة البلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، المنظمة الرائدة في الشؤون التحليلية للطيران، تقديراً لموثوقيتها وأدائها التشغيلي. ويعد هذا التكريم شهادة على التزام الناقلة القطرية الثابت بتقديم عمليات سلسة ومثبتة كجزء من خدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

وخلال فترة الصيف، ستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" من قبل سكاي تراكس في أعوام 2021 و2022 و2024.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA) لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الناقلة القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qatarairways.com أو تطبيق الجوال الخاص بالخطوط الجوية القطرية.