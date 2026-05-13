إعلان عودة رحلات طيران أديل إلى شرم الشيخ وطرابزون وسراييفو

جدة، المملكة العربية السعودية - أعلنت طيران أديل اليوم عن برنامج صيف 2026 مع تركيز أوروبي، حيث ستبدأ رحلاتها إلى إيطاليا وجمهورية التشيك لأول مرة، إلى جانب عودة ثلاث وجهات موسمية شهيرة، اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

تدشّن شركة الطيران الاقتصادي السعودية أولى رحلاتها إلى ميلانو، إحدى عواصم الموضة العالمية، كما تطلق وجهتها الجديدة إلى براغ، التي تُعد من أبرز المراكز الثقافية في أوروبا.

وتنضم مدينة طرابزون الساحلية المطلة على البحر الأسود في شمال شرق تركيا مجدداً إلى شبكة طيران أديل الموسمية، إلى جانب سراييفو، العاصمة الجبلية للبوسنة والهرسك، وشرم الشيخ في مصر، التي تُعد الوجهة الوحيدة خارج أوروبا ضمن شبكة هذا الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، تطلق طيران أديل خلال موسم الصيف، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، 12 مساراً موسمياً تغطي خمس وجهات انطلاقاً من أربع مدن سعودية تشمل العاصمة الرياض، وجدة على الساحل الغربي، والدمام في المنطقة الشرقية، والقصيم في قلب المملكة.

التذاكر متاحة الآن للحجز عبر تطبيق طيران أديل على الهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني www.flyadeal.com، وكذلك من خلال وكلاء السفر.

ضمن أحد أوسع جداول التشغيل لطيران أديل خلال موسم الصيف وتنوعها، يقدّم برنامج الرحلات الموسمية الممتد على مدى 12 أسبوعاً، والذي يضم نحو 900 رحلة مجدولة، خيارات سفر مميزة للمسافرين من المواطنين والمقيمين طوال فترة الإجازة الصيفية.

وقال لويد مسكيتا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران أديل: "مع اقتراب فصل الصيف، يسعدنا أن نقدّم لعملائنا مجموعة استثنائية من الوجهات لقضاء موسم العطلات القادم."

"لقد كان برنامج الصيف قيد التخطيط منذ فترة، مع التركيز على توفير خيارات تتيح للعملاء الاسترخاء والاستكشاف والاستمتاع ببعض أكثر المدن الأوروبية الغنية بالثقافة والتجارب المتنوعة."

"يسعدنا إعادة بعض وجهاتنا الصيفية المفضلة في مصر وتركيا والبوسنة والهرسك، بما يعكس التزام طيران أديل بتلبية حاجة عملائها المخلصة. سواء كان التخطيط لإجازة قصيرة أو طويلة مع الأصدقاء والعائلات، خاصة خلال العطلة المدرسية، فإن هذا الصيف سيقدّم تنوعًا كبيرًا من الخيارات."

سيتم تشغيل وجهات الصيف على متن أسطول طيران أديل الحديث من طائرات إيرباص A320، والتي تضم 186 مقعدًا بتصميم كامل من الدرجة السياحية .

نجحت طيران أديل في ترسيخ مكانتها كأسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، حيث تشغّل أسطولًا شابًا مكوّنًا من 46 طائرة من عائلة إيرباص A320، انطلاقًا من قواعدها في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام، إلى أكثر من 40 وجهة موسمية ودائمة داخل المملكة العربية السعودية، وفي الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبحلول عام 2030، ووفقًا لـرؤية السعودية 2030، تتوقع طيران أديل أن تضاعف شبكتها وأسطولها بشكل يفوق مرتين ليصل إلى أكثر من 100 وجهة و100 طائرة على التوالي.

نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية - وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. وتُعدّ شركة طيران أديل واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

منذ إطلاق أولى رحلاتها في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز لافت خلال عام 2025، تجاوز عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران أديل 10 ملايين مسافر للمرة الأولى خلال عام ميلادي واحد.

وفي مايو 2024، أبرمت طيران أديل أكبر صفقة لشراء الطائرات في تاريخها، شملت 51 طائرة تتضمن- 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2027. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم طيران أديل دخول سوق الرحلات طويلة المدى، مع جدول تسليم للطائرات يبدأ في عام 2027 مع التشغيل التدريجي لعشر (10) طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن التي طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025.

