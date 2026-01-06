افتتح البنك العربي فرعه الجديد في مدينة الحسين الطبية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، ومدير منطقة الأردن في البنك العربي وليد السمهوري. ويعكس افتتاح الفرع الجديد التزام الخدمات الطبية الملكية والبنك العربي بدعم القطاع الطبي وتعزيز الحضور المصرفي في المواقع الحيوية التي تخدم العاملين في قطاع الرعاية الطبية، بالإضافة للعملاء من المرضى والمراجعين والزوار.

وقال العميد الطبيب سهل الحموري: "ان افتتاح فرع جديد للبنك العربي في مدينة الحسين الطبية يترجم التكامل بين القطاعين الطبي والمصرفي، ودوره في دعم احتياجات المنظومة الطبية، من خلال تمكين الأطباء والعاملين في القطاع الطبي من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة وسهولة، بما يواكب طبيعة عملهم ومتطلباته. "

من جانبه أكد مدير منطقة الأردن في البنك العربي وليد السمهوري على ان افتتاح الفرع الجديد يعكس حرص البنك المستمر على تعزيز شبكة فروعه وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء ضمن مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذا الفرع يشكل اضافة نوعية ضمن جهود البنك الرامية إلى دعم القطاع الطبي والعاملين فيه، بالإضافة إلى مراجعي مدينة الحسين الطبية من مرضى وزوار وتوفير حلول مصرفية متميزة ومتكاملة تخدم احتياجاتهم اليومية والمستقبلية، حيث يأتي افتتاح هذا الفرع لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، ضمن بيئة مصرفية عصرية ومريحة.

ويتميز الفرع الجديد ببيئة عمل متوافقة مع أحدث معايير الخدمة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يتيح تقديم خدمات متطورة بكفاءة عالية، ضمن مساحات توفر مستوى عالي من الخصوصية. ويقدم الفرع الجديد لعملائه باقة شاملة من الخدمات المصرفية المعتادة إلى جانب خدمات برنامج "بريميوم" المقدمة عن طريق مسؤول علاقة مختص، بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي والذي يتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والتي تشمل خدمة سحب مبلغ نقدي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي بضعف الحد اليومي المعتاد، وإيداع الشيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردني، وخدمة الإيداع النقدي الفوري بالدينار الأردني والدولار الأمريكي، والعديد من الخدمات الأخرى.

كما يولي البنك العربي اهتمامًا خاصًا بخدمة القطاع الطبي، حيث يقدم من خلال برنامج "طبيب" حلولًا مصرفية متخصصة تلبي احتياجات الأطباء والعاملين في هذا المجال. ويضم البرنامج مزايا متنوعة تشمل تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة، وحسابات مرنة، وبطاقات مصرفية متكاملة، وحلول تأمينية شاملة. كما يوفر البرنامج خدمات رقمية مبتكرة تجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وأمانًا في أي وقت، بما يعكس التزام البنك بتوفير خدمات مصممة خصيصًا لدعم هذه الشريحة الحيوية.

-انتهى-

#بياناتشركات