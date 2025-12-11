الميزة الجديدة تدعم جهود الشركات في تحقيق التزاماتها البيئية الطوعية

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – في إطار تعاونها القائم مع شركة كربون كليك CarbonClick*، أعلنت الاتحاد للطيران عن تعزيز جديد لمنصة الاتحاد للأعمال (EYB) يتيح لعملاء الشركات استبدال أرصدتهم من EYB بأرصدة تعويض الكربون مباشرة عبر المنصة.

وقال خافيير أليا، نائب رئيس للمبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران:" توفر هذه الميزة لضيوفنا من قطاع الشركات أداة عملية تساعدهم في تحقيق التزاماتهم البيئية الطوعية. ومن خلال دمج خيار تعويض الكربون داخل منصة الاتحاد للأعمال، نُسهّل على الضيوف التعرف على الانبعاثات المرتبطة برحلات الأعمال واتخاذ خطوات داعمة للعمل المناخي ضمن إدارة سفرهم اليومية.”

وكانت الاتحاد للطيران قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام برنامج الاتحاد للأعمال بصيغته الرقمية الكاملة، والذي يجمع حلول إدارة السفر للشركات ضمن بوابة موحّدة وسهلة الاستخدام تسمح لعملاء الشركات إدارة سفرهم، والاطلاع على تفاصيل العقود، وتتبع حجم الإنفاق، واستبدال الأرصدة بمجموعة واسعة من المزايا. وخلال العام المقبل، ستشهد المنصة إضافة مزايا متقدمة تشمل تقارير أداء تلقائية، ومتطلبات تدرّج أكثر وضوحاً، وتحليلات لحظية، وإدارة مبسّطة للعقود.

كما سيتمكن عملاء الشركات من استبدال أرصدتهم بترقيات السفر، وخدمات الأولوية، والدخول إلى قاعات الانتظار، واختيار وزن إضافي للأمتعة، إضافة إلى الميزة الجديدة وهي تعويض الكربون.

وأضاف أليخا :"لقد صممنا منصة تمنح عملاءنا من الشركات التحكم الكامل في إدارة سفرهم. يجب أن تكون إدارة رحلات الأعمال بسيطة وواضحة، ومنصتنا توفر تجربة سلسة بخدمة ذاتية تساعد الشركات على تحقيق أقصى قيمة من برامج السفر الخاصة بها. وتعزز إضافة خيار تعويض الكربون قدرة عملائنا على مواءمة سفرهم مع أهدافهم البيئية.”

وبدمج ميزة استبدال الأرصدة لتعويض الكربون، يوفر برنامج الاتحاد للأعمال آلية فعّالة لعملائها من الشركات لدعم أهدافهم المناخية، إلى جانب الاستفادة من مجموعة متنامية من أدوات إدارة السفر الرقمية التي تقدمها الاتحاد للطيران.

نبذة عن:CarbonClick

يتم إصدار كل رصيد من أرصدة تعويض الكربون مقابل مشروع يتم اختياره من قبل CarbonClick ومعتمد وفق أحد المعايير الدولية المعترف بها، وتعتمد CarbonClick في احتساب انبعاثات الرحلات الجوية على نموذج Travel Impact Model الذي طوّرته Google. وتساهم أرصدة تعويض الكربون في دعم العمل المناخي، إلا أنها لا تُقلّل من الأثر البيئي المباشر للرحلات الجوية.

نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

هاتف متحرك: +971508189596

العنوان البريدي: dutymediaofficer@etihad.ae

