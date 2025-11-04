أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - احتفلت الاتحاد للطيران بإنجاز جديد في عامها القياسي من النمو، حيث أكملت أربع رحلات افتتاحية إلى تونس وهانوي وتشيانغ ماي وهونغ كونغ خلال ثلاثة أيام متتالية. تعزز الخدمات الجديدة مكانة أبوظبي كمركز وبوابة رئيسية لدولة الإمارات، وتدعم السياحة والتجارة الوافدة، بينما تساهم بنحو 45% من إجمالي نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات هذا العام.

ومع استمرار الاتحاد للطيران في توسيع شبكتها، تضيف الشركة آلاف المقاعد الجديدة من وإلى أبوظبي، مما يسهل على المسافرين من أفريقيا وآسيا استكشاف المعالم الثقافية للمدينة وشواطئها الخلابة ومنتجعاتها الفاخرة وفعالياتها المتنوعة على مدار العام. كما توفر هذه المسارات للمقيمين والزوار في الإمارات العربية المتحدة خيارات أوسع للسفر إلى وجهات سياحية وتجارية رئيسية.

الوجهات الجديدة من أبوظبي:

تونس: وتعزز رحلات تونس، التي انطلقت في 1 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعية، شبكة الاتحاد للطيران في شمال أفريقيا، تلبي هذه الوجهة احتياجات رحلات الأعمال المتزايدة بين الإمارات العربية المتحدة وتونس.

هانوي: وتربط رحلات هانوي، التي بدأت في 2 نوفمبر بست رحلات أسبوعية، أبوظبي مباشرةً بالعاصمة الفيتنامية للمرة الأولى، ما يعزز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.

تشيانغ ماي: وتفتح رحلات تشيانغ ماي، التي انطلقت في 3 نوفمبر بأربع رحلات أسبوعية، شمال تايلاند أمام المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا عبر أبوظبي.

هونغ كونغ: وتُمثل رحلات هونغ كونغ، التي انطلقت أيضًا في 3 نوفمبر بخمس رحلات أسبوعية، عودة الاتحاد للطيران إلى إحدى أبرز وجهات الأعمال والترفيه في آسيا، وتتزامن مع إعادة إطلاق شراكة الاتحاد للطيران في برنامج المشاركة بالرمز مع خطوط هونغ كونغ الجوية، لتعزيز رحلات ربط عبر آسيا.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: "تضيف كل وجهة من هذه الوجهات طابعها الخاص إلى شبكة وجهاتنا - من التراث العريق لتونس إلى حيوية هانوي، وسحر تشيانغ ماي، والطاقة العالمية لهونغ كونغ. وتوسّع هذه الرحلات الجديدة الخيارات المتاحة للضيوف مع جذب المزيد من الزوار لاكتشاف أبوظي، أكثر مدن العالم إثارة. كما نفخر بالترحيب بالمزيد من المسافرين لاكتشاف أبوظبي، إحدى أكثر مدن العالم إثارة. وبينما نواصل المساهمة في نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي النصف هذا العام، يبقى تركيزنا منصباً على ربط المزيد من الناس والثقافات والفرص عبر أبوظبي."

وتساهم المسارات الأربعة الجديدة في توسيع شبكة وجهات الاتحاد للطيران لتشمل أكثر من 85 وجهة، مما يؤكد دور الاتحاد المحوري في ربط أبوظبي بالعالم ودفع عجلة السياحة والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

