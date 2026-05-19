أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تعزيز رحلاتها على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل ديغول إلى رحلتين يومياً هذا الصيف، مما يوسع الخط إلى ثلاث رحلات يومية ويجعل باريس واحدة من الوجهات القليلة في العالم التي تخدمها الطائرة العملاقة مرتين يومياً.

فاعتباراً من 1 يوليو، سيشمل جدول رحلات الاتحاد الموسّع إلى باريس رحلتين يومياً على متن طائرات إيرباص A380 تغادران مطار زايد أبوظبي الدولي (AUH) في أوقات مناسبة صباحاً ومساءً، مصممة خصيصاً لتناسب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، بالإضافة إلى رحلة ثالثة يومية على متن طائرات بوينغ 787-9 تضمّ مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية. وستساهم هذه الرحلات الإضافية مجتمعةً في زيادة سعة السفر بين أبوظبي والعاصمة الفرنسية بشكل ملحوظ.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "تُعدّ باريس واحدة من أكثر وجهاتنا شعبيةً ومحبوبةً، ونُقدّم هذا الصيف لضيوفنا المزيد مما يُحبّونه. إنّ تسيير رحلتين يومياً على متن طائرة A380 إلى مطار شارل ديغول يُعبّر عن ثقتنا في أحد أهم أسواق السفر في العالم. سواءً كان ضيوفنا مُتّجهين إلى باريس للعمل أو الترفيه أو كنقطة انطلاق لرحلة عبر أوروبا، فإننا نُقدّم لهم تجربة A380 الأيقونية مع رحلتين يوميتين."

وستُقدّم رحلات طائرات A380 اليومية تجربة طيران الاتحاد الرائدة للعاصمة الفرنسية بشكلٍ لم يسبق له مثيل، حيث سيتمكن المسافرون بين أبوظبي وباريس من الاستمتاع بالخدمات المتميزة على جميع الدرجات، بدءًا من مقصورة الإيوان وهي الجناح الوحيد المكون من ثلاث غرف على متن طائرة في العالم – والمقصورات الفاخرة في الدرجة الأولى، والمقاعد الفسيحة على درجة الأعمال والدرجة السياحية..

ومع ثلاث رحلات يومية إلى باريس، من بينها رحلتان تُسيّرهما طائرة A380، تُوسّع الاتحاد بشكلٍ كبير سعة السفر المميز بين أبوظبي وإحدى أكثر الوجهات شهرةً في العالم، مع تعزيز الروابط مع منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا من خلال شبكتها العالمية المُتنامية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com.

