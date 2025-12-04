أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تستعد الاتحاد للطيران لإحدى أكثر فترات السفر الشتوية ازدحاماً على الإطلاق، مع توقع استقبال أكثر من مليوني مسافر عبر أبوظبي خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع العطلات المدرسية واحتفالات الموسم الشتوي. وفي الوقت نفسه، تستقطب العاصمة الإماراتية أعداداً متزايدة من الزوار بفضل تنوّع عروضها الثقافية والترفيهية، ما يعكس جاذبية أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية، إلى جانب التوسع المتسارع لشبكة الاتحاد للطيران خلال عام 2025.

ومع الوجهات الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً، وزيادة الرحلات في الأسواق ذات الطلب المرتفع، وتعزيز الربط عبر مطار زايد الدولي، سيحظى ضيوف الاتحاد المسافرون من أو عبر أبوظبي خلال شهر ديسمبر بتجربة سفر سلسة ومنسّقة بكفاءة، فيما تواصل الاتحاد تحسين خدماتها المتكاملة بالتعاون مع شركائها في المطار لضمان رحلة مريحة وسهلة خلال موسم الذروة.

وتشجع الاتحاد ضيوفها على الاستفادة من خدماتها الرقمية وخيارات التسجيل المبكر ومرافق التسجيل في مدينة أبوظبي، مما يسهم في تقليل وقت الانتظار وجعل السفر أكثر سهولة للعائلات والمسافرين لقضاء العطلات أو الترانزيت.

أهم نصائح السفر من الاتحاد للطيران خلال شهر ديسمبر

الوصول المبكر إلى المطار

تنصح الاتحاد ضيوفها بالوصول إلى مطار زايد الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الرحلة، لإتمام إجراءات السفر والوصول إلى بوابة الصعود براحة. كما يتيح الوصول المبكر فرصة للاستمتاع بصالات الاتحاد المميزة، ومنتجع Etihad Spa by Be Relax، ومجموعة واسعة من خيارات التسوق والمطاعم.

استخدام تطبيق الاتحاد لتجربة أكثر سلاسة

يُسهّل تطبيق الاتحاد للطيران للأجهزة المحمولة إجراءات السفر، حيث يمكن تخليص إجراءات السفر قبل 30 ساعة من المغادرة، والحصول على بطاقة الصعود الرقمية، واستلام تحديثات فورية حول الرحلة والبوابة، وتتبع الأمتعة في وجهات محددة، إضافة إلى تلقي معلومات مفيدة حول المطارات والسفر.

كما يمكن للضيوف إدارة حجوزاتهم عبر etihad.com.

مرافق تخليص إجراءات السفر في مدينة أبوظبي

توفر الاتحاد مرافق تخليص إجراءات السفر في مدينة أبوظبي تشمل محطة أبوظبي للسفن السياحية، وياس مول، ومصفح، ومدينة العين. واعتباراً من 1 ديسمبر 2025، سيتمكن ضيوف الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة من الاستفادة من خدمات تخليص إجراءات السفر خارج المطار في محطة أبوظبي للسفن.

ويمكن للضيوف تسليم أمتعتهم واستلام بطاقات الصعود قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، مما يساعد على تجنب الازدحام في المطار.

خدمة تسليم الأمتعة المبكر أو خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل

لتوفير المزيد من الوقت:

يمكن للضيوف تسليم أمتعتهم في المطار قبل 24 ساعة من المغادرة (أو 12 ساعة قبل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة) .

تتوفر خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل في أبوظبي، حيث يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل أو الفندق أو المكتب — وهي خدمة مثالية للعائلات والمجموعات .

الالتزام بإرشادات الأمتعة

تذكّر الاتحاد ضيوفها بضرورة الالتزام بقياسات ووزن وشروط الأمتعة. فبعض الأغراض لا يمكن حملها إلا في المقصورة مثل شواحن الطاقة “باور بانك”، والحقائب الذكية ذات البطارية القابلة للإزالة، وأجهزة التدخين الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر موقع etihad.com.

الاستفادة من الربط السلس عبر أبوظبي

توفر الاتحاد رحلات ربط مريحة عبر أبوظبي إلى وجهات في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، مع توسع الشبكة وزيادة عدد الرحلات.

اكتشف أكثر مع "بطاقة أبوظبي"

يمكن للمسافرين إلى أبوظبي أو عبرها الاستفادة من بطاقة أبوظبي التي توفر خصومات في أبرز معالم العاصمة، بما في ذلك المطاعم والوجهات الترفيهية.

تشمل البطاقة تخفيضات في المعالم الثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي، قصر الوطن، تجارب الزوار في جامع الشيخ زايد الكبير، ووجهات مختارة في جزيرة ياس، إضافة إلى شريحة اتصال محلية (SIM) أو (eSIM) مجانية مع بيانات، ما يساعد الزوار على البقاء متصلين خلال رحلتهم.

وتعد البطاقة طريقة مثالية لاستكشاف متاحف أبوظبي ومناطقها الثقافية، وتجارب جزيرة ياس، وفعاليات اليوم الوطني، واحتفالات الشتاء، وبرامج ليلة رأس السنة طوال شهر ديسمبر.

