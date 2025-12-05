أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلتها الافتتاحية إلى كازان اليوم، مُنشئةً بذلك رابطًا مباشرًا بين أبوظبي وإحدى أسرع المدن الروسية نموًا في قلب جمهورية تتارستان.

يُسهّل المسار الجديد، الذي يُشغّل ثلاث رحلات أسبوعيًا، الوصول إلى هذه الوجهة الرائعة بسهولة، حيث تستغرق الرحلة من أبوظبي إلى كازان ما يزيد قليلًا عن خمس ساعات.

وهبطت الرحلة رقم EY839 في مطار كازان الدولي بعد ظهر اليوم، حيث استُقبلت بترحيبٍ رسمي، إيذانًا بانطلاق مسار جديد لمسافري الأعمال والترفيه. تُسيّر الخدمة أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وهي مُصممة خصيصًا لقضاء عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الطويلة، مما يجعل مزيج كازان الفريد من التراث والابتكار في متناول سوق جديدة كليًا.

في هذه المناسبة، قالت ناتاليا جورينوفا، مديرة مكتب الاتحاد للطيران في روسيا: "كازان وجهة رائعة، ونحن سعداء بربطها مباشرة بأبوظبي، لنقدم للمسافرين رحلة سهلة إلى مدينة تلتقي فيها قرون من التاريخ مع أحدث الابتكارات". من خلال مركزنا الرئيسي في أبوظبي، يمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات ربط سلسة بين كازان وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، مما يتيح لهم فرص سفر استثنائية عبر شبكة الاتحاد العالمية في كلا الاتجاهين.

"تفتح هذه الرحلة آفاقًا واسعة من الإمكانيات، بدءًا من زيارة كرملين كازان، المدرج في قائمة اليونسكو، وصولًا إلى الاستمتاع بالملاعب الرياضية العالمية المستوى، مما يجعل عاصمة التتار النابضة بالحياة في روسيا وجهة يسهل الوصول إليها طوال فصل الشتاء."

تقع كازان على ضفاف نهر الفولغا الشهير، وهي وجهة آسرة تجمع بين التراث التتري والروسي. يضم كرملين كازان الشهير، مساجد وكاتدرائيات خلابة جنبًا إلى جنب. وإلى جانب تاريخها الغني، برزت كازان كعاصمة رياضية لروسيا، حيث تضم نادي روبين كازان لكرة القدم، الفائز بالبطولات، وفريق الهوكي الشهير، أك بارز، وفريق UNICS لكرة السلة. وقد استضافت هذه الملاعب الحديثة كأس العالم لكرة القدم 2018 وغيرها من الفعاليات الدولية الكبرى. وبفضل المشهد الثقافي النشط، والأطباق الشهية، وكرم ضيافة، تُعدّ كازان إضافةً مميزةً إلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران.

يُعدّ خط كازان أحدث خطوة في خطة الاتحاد الطموحة لتوسيع شبكتها لعام 2025، والتي تشمل وجهات جديدة متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. تستمر هذه الخدمة الموسمية الشتوية حتى 19 أبريل 2026، مع خطط لاستئنافها في موسم الشتاء المقبل. ويُؤكد هذا النمو التزام الاتحاد للطيران بربط الثقافات المتنوعة وتوفير تجارب سفر سلسة لضيوفها.

جدول رحلات كازان ابتداءً من 4 ديسمبر 2025 - جميع المواعيد بالتوقيت المحلي

رقم الرحلة مطار المغادرة الاقلاع الوجهة الهبوط الأيام الطائرة EY 839 أبوظبي 08:20 كازان 12:35 الثلاثاء، الخميس، الأحد A320 EY 840 كازان 13:30 أبوظبي 19:50 الثلاثاء، الخميس، الأحد A320

