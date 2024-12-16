أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع «فودكس التقنية»، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

بموجب هذه الاتفاقيات ستتعاون الجمعية و فودكس في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات و قطاعات التجارة الإلكترونية وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، و الفعاليات المشتركة و برامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية و برامج دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة.

كما تتيح هذه الاتفاقيات لرواد الأعمال أعضاء الجمعية من الانضمام إلى منصة فودكس بدون عمولة مستفيدين من خصائص الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصية التكامل مع نقاط البيع وشركاء التوصيل والدفع.

وعلى هامش حفل التوقيع صرح علي الخوري عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال ورئيس لجنة قطاع الأغذية والمشروبات “بأن الجمعية تحرص على بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على رواد الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة التي بدورها تلعب دور محوري في الاقتصاد الوطني". وأضاف "نثمن شراكتنا مع شركة فودكس التقنية التي تدير منصة من المنصات الرائدة في مجال الحلول المتكاملة العاملة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم نمو رواد الأعمال الإماراتيين وتزيد من مستوى الابتكار الوطني في ريادة الأعمال.

ومن جانبه صرح كمال مرغلاني نائب الرئيس للإيرادات في فودكس، "يسعدني دائمًا رؤية مدى تقدم تكنولوجيا الغذاء في المنطقة, ويتجلى ذلك من خلال الأحداث التي تجري والدعم الذي نتلقاه من مختلف الجهات العامة والخاصة ومن خلال شراكتنا مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال.

في فودكس، نحن فخورون بقيادة هذا التحول من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية صنع القرار، وتقليل الأخطاء البشرية، وتبسيط العمليات. ويمتد تركيزنا أيضًا إلى تصميم حلول للقطاعات الرئيسية في مجال الأغذية والمشروبات، مما يضمن تلبية الاحتياجات الفريدة لكل مطعم صغير أو كبير.”

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمعية الإمارات لريادة الأعمال المستمرة في بناء الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة و العمل على القيمة المضافة إلى رواد الأعمال.

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