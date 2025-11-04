الإمارات العربية المتحدة : حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، على جائزة التميز الصناعي الخليجي، وذلك خلال الدورة 55 من اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحويل الصناعات الثقيلة من خلال الاستفادة من القدرات الرقمية المتقدمة وابتكار التقنيات محلياً وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة والاستدامة والتنافسية على المستوى العالمي.

أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة التحول الرقمي في عام 2021 لتعزيز قدرتها التنافسية وخفض التكاليف ورفع معدلات الإنتاج وتحسين ممارسات السلامة والاستدامة. ونفذت الشركة أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحققت من خلالها آثاراً مالية بلغت 120 مليون دولار، بدءاً من أنظمة مراقبة جودة أقطاب الكربون المستخدمة في عمليات الإنتاج من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى أدوات التحليل للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الأساسية.

طورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنيات الصهر الخاصة بها محلياً على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، واستخدمتها في تطوير جميع خطوط الإنتاج القديمة مما ساهم في خفض استهلاك الكهرباء اللازمة لإنتاج الطن الواحد من الألمنيوم بنسبة 37.5%.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل الابتكار والتحول الرقمي ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصناعي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث نركز على خلق قيمة إضافية من خلال بناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة مدفوعة بالقدرات الرقمية المتطورة لتعزيز مكانتنا التنافسية في الأسواق العالمية".

وقامت الشركة بتشغيل المشروع التجريبي لتقنية الصهر EX من الجيل الجديد في موقع الطويلة. وتم تصميم تقنية EX لزيادة إنتاج الألمنيوم مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتعمل الشركة على أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ضمن المشروع التجريبي.

