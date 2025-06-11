دبي: أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة جديدة مع "ليونتك للأوراق المالية" (ليونتك)، إحدى الشركات الرائدة في إصدار المنتجات المهيكلة ومقرها سويسرا، لتوزيع المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وسوف يسهم هذا التعاون المهم في توسيع نطاق عروض المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها "الإمارات الإسلامي" وذلك ضمن قطاع إدارة الثروات، بالإضافة إلى الجمع بين الإمكانيات لغرض تقديم أفضل الحلول الاستثمارية الإسلامية إلى السوق، والتي لا تقتصر على كونها حلولاً مبتكرة وذات صلة فحسب، بل وتتوافق أيضاً بشكل كبير مع الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين.

وكانت "ليونتك" قد أطلقت مؤخراً "برنامج إصدار وطرح الشهادات الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية"، وسيتم استخدام هذا البرنامج لإصدار هذه المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وسيشارك "الإمارات الإسلامي" في تصميم هذه المنتجات الصادرة في إطار هذا البرنامج، بينما ستوفر "ليونتك" خدمات شاملة تشمل إجراءات الإصدار، وأدوات التحوط المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك خلال جميع مراحل تقديم المنتجات المختلفة.

وتمثل هذه المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فئة أصول ديناميكية وذات أهمية متزايدة للمستثمرين المتطورين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ونماذج مخصصة للموازنة بين العوائد والمخاطر، وحماية رأس المال، وفرص استثمارية مرتبطة بالسوق. ويجمع "الإمارات الإسلامي" من خلال هذه الاتفاقية بين قوة خبرة "ليونتك" في الهيكلة وقدراتها العالمية في المنتجات، مع علاقات "الإمارات الإسلامي" الوثيقة مع المتعاملين، وكفاءة لوائحه التنظيمية، ورؤيته للسوق. وسيوفر هذا التعاون للمتعاملين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصاً تنسجم مع أهدافهم الخاصة ومستوى تقبلهم للمخاطر.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يسعد ’الإمارات الإسلامي‘ أن يتعاون مع ’ليونتك‘ لتحفيز الابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية في المنطقة. ويكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة مع إدراكنا للزيادة المتنامية في إقبال المستثمرين في المنطقة على تنويع استثماراتهم واستراتيجيات تحسين العوائد. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة، ملتزمة بتقديم أفضل المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لمتعاملينا، وفق أعلى المعايير الأخلاقية."

ومن جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "نحن متحمسون لبدء التعاون مع ’ليونتك‘. ونحن ملتزمون في ’الإمارات الإسلامي دائماً على البقاء في طليعة الابتكار المصرفي، وتقديم حلول استثمارية فعّالة تركز على المتعاملين من خلال قنواتنا المتنوعة. ويمثل التعاون مع ’ليونتك‘ رؤية مشتركة لإتاحة الوصول إلى حلول استثمارية متطورة للجميع مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الشفافية والملاءمة والحوكمة."

وبدوره، قال فيكتور حايك، الرئيس التنفيذي لشركة "ليونتك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع ’الإمارات الإسلامي‘، ما يعكس نهجاً فريداً في طليعة الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. يسهم هذا التعاون في تمكين متعاملي ’الإمارات الإسلامي‘ من الوصول إلى عروض حصرية من المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية، ومصممة بالتعاون مع ’الإمارات الإسلامي‘، وبحد أدنى استثماري شديد التنافسية."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

-انتهى-

#بياناتشركات