الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصنيع في قطاع تقنيات سلاسل التبريد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن فوزها بعقدين استراتيجيين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 195.5 مليون ريال سعودي.

وتعد "سي جي إس" إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول المبتكرة وعالية الجودة لسلاسل التبريد، مع تركيزها على تقنيات التبريد المتقدمة، وحلول النقل المبرد، والوحدات المتنقلة المتخصصة، وتصميم وتصنيع أنظمة التبريد المعقدة.

وأبرمت الشركة العقد الأول بتاريخ 1 ديسمبر 2025م، حيث تعاقدت مع شركة أرامكو نبروس للحفر في مشروع للحلول المتخصصة بقيمة إجمالية تبلغ 166,027,340 ريال سعودي، في حين أبرمت العقد الثاني بتاريخ 3 ديسمبر 2025م مع شركة المراعي لتوفير حلول التبريد الثابت لمصنع الأغذية التابع لها في المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 29,500,000 ريال سعودي.

وتسهم العقود الجديدة في ترسيخ مكانة الشركة كشريك موثوق لكبرى الشركات في قطاعي النفط والغاز والأغذية والمشروبات، مستفيدةً من قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 3000 عميل. ويؤكد الفوز بهذين العقدين قدرة الشركة على توفير بنية تحتية متطورة وعالية الأداء لسلاسل التبريد، إلى جانب حلول هندسية متخصصة في مجالات الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة قال بيتر فاربير، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة: "يؤكد فوزنا بهذين العقدين على ثقة كبرى شركات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز بتقنياتنا، وخبراتنا الهندسية، وجودة خدماتنا. كما تعكس هذه العقود قوة شركتنا ومكانتها الرائدة في سوق أنظمة التبريد وحلول سلاسل التبريد في المملكة. ونتطلع للاستفادة من هذا الزخم من أجل تعزيز فرص النمو المستدام للمساهمين، ومواصلة دعم الأولويات الوطنية، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الخدمات اللوجستية في قطاع الرعاية الصحية، وتنويع القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

