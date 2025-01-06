الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إي أم أكس، الذراع اللوجستي لسفن إكس (7X)، عن بدء تشغيل الدراجات الكهربائية لعمليات التوصيل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتوفير حلول التوصيل المستدام في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة إي أم أكس والرامية إلى تحسين حلول التوصيل في الميل الأخير وتعزيز العمليات اللوجستية مع مراعاة تقليل آثارها على البيئة.

ويعد هذا الإطلاق خطوة مهمة في تحوّل إي أم أكس إلى تشغيل أسطول مركبات كهربائي بالكامل، وتحقيق الأهداف البيئية للشركة، وأبرزها تقليل البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، بما يساهم بدعم جهود دولة الإمارات نحو تعزيز العمليات اللوجستية الصديقة للبيئة والتنقل الحضري الذكي.

وتتميز دراجات إي أم أكس الكهربائية بتقنيات متقدمة توفر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 16٪، وبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 135 كيلومتراً بلا إعادة شحن بفضل اعتمادها على نظام بطاريات مزدوج، والتي يمكن شحنها في أي من مراكز إي أم أكس الموزّعة في أنحاء الدولة. كما تتضمن الدراجات أنظمة أمان متطورة مثل نظام ربط الفرامل ونظام التعليق الهيدروليكي لضمان سلامة السائقين حتى عند القيادة في التضاريس الصعبة.

وقال طارق الواحدي، المدير العام لشركة إي أم أكس: "يمثل إطلاق الدراجات الكهربائية ضمن أسطول إي أم أكس خطوةً هامةً ضمن جهودنا الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والتنقل الذكي والابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية. ومن خلال حرصنا على توسيع أسطولنا من المركبات الكهربائية واستكشاف الحلول المستدامة الجديدة، نؤكد التزامنا بتمكين خدمات التوصيل الصديقة للبيئة وذات الكفاءة العالية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الإمكانيات المحلية لضمان مستقبل أخضر للخدمات اللوجستية، كما نسعى في إي أم أكس إلى استبدال 98٪ من مركباتنا التقليدية بمركبات كهربائية بحلول عام 2030."

يعزز هذا الإطلاق التزام إي أم أكس بتقديم حلول لوجستية مستدامة ومبتكرة داخل دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال خططها لتوسيع أسطولها الكهربائي ليشمل مركبات إضافية مثل سيارات التوصيل الكهربائية، ستساهم إي أم أكس بتوفير بيئة لوجستية مستدامة وفعّالة، باعتبارها جزءاً من أهدافها البيئية كشركة تابعة لسفن إكس (7X)، ومن الجهات الموقّعة على "تعهد المناخ".

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