دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "إيرباص للدفاع والفضاء" (Airbus Defence and Space) اليوم عن الإطلاق المرتقب لحزم "آغنت إكستنشنز" (Agnet Extensions)، وهي مجموعة جديدة من باقات المزايا الاختيارية المصممة لتمكين المؤسسات من الارتقاء ببيئة “آغنت إم سي إكس" (Agnet MCX) وتعزيزها بقدرات متقدمة تلائم متطلباتها التشغيلية الخاصة. ومن المقرر طرح هذه الحزم تجارياً خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث تمثل "آغنت إكستنشنز" خطوة جديدة في مسيرة تطور منصة "آغنت"، بما يوفر للعملاء مرونة أكبر في توسيع نطاق التعاون في المهام الحرجة، وإدارة الموارد، وتعزيز الوعي الميداني والظرفي، بما يواكب تطور احتياجاتهم التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة قبيل انعقاد المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ (CCW 2026)، الذي سيُقام في الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2026 في مركز ExCeL London بالمملكة المتحدة، حيث ستستعرض إيرباص الحل الجديد، وتتيح للزوار فرصة الاطلاع الأولي على القدرات المصممة لمساعدة المؤسسات على إدارة بيئات تشغيلية تتزايد تعقيداً وتطلباً.

وقال تيبو فافر، رئيس المبيعات وتسليم البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في قسم السلامة العامة والأمن في "إيرباص للدفاع والفضاء": "يعمل مستخدمو اتصالات المهام الحرجة ضمن بيئات ديناميكية تتباين فيها المتطلبات بصورة كبيرة بين مؤسسة وأخرى، كما تتطور بمرور الوقت. ومن خلال "آغنت إكستنشنز"، نقدم لعملائنا إطاراً مرناً يتيح لهم إثراء تجربتهم مع منصة "آغنت" بقدرات متقدمة تستجيب لتحديات تشغيلية محددة، سواء من خلال تحسين تنسيق فرق العمل، أو تعزيز الوعي الميداني والظرفي، أو تمكين إدارة أكثر مرونة للموارد في الميدان. ويجسد هذا الإطلاق التزامنا المتواصل بتقديم ابتكارات تساعد عملاءنا على العمل بكفاءة أعلى، واتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة في اللحظات التي تكون فيها الحاجة إليها في أعلى مستوياتها".

تتضمن النسخة الأولية من "آغنت إكستنشنز" حزمتين من المزايا المتقدمة، المصممتين للتكامل بسلاسة مع عمليات النشر الحالية لمنصة "آغنت". وقد صُممت حزمة "إعدادات آغنت" (Agnet Settings Pack) لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية اليومية والارتقاء بإدارة فرق العمل. وتوفر هذه الحزمة رسائل نصية مُعدة مسبقاً، بما يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل شائعة الاستخدام بسرعة إلى مستخدمين أفراد أو مجموعات محادثة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها في كل مرة. كما تُمكّن المؤسسات من إثراء ملفات تعريف جهات الاتصال بما يصل إلى خمس سمات مخصصة، مثل الأدوار التخصصية أو الشهادات أو المؤهلات، مما يتيح إجراء عمليات بحث أسرع وأكثر دقة عن جهات الاتصال.

كما تقدم الحزمة دوراً إدارياً عبر الأجهزة المتنقلة، يتيح للعناصر الميدانية المصرّح لها إنشاء مجموعات المحادثة وإدارتها مباشرة من أجهزتها، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر خارج غرف التحكم. ويمكن أيضاً استيراد طبقات خرائط ثابتة إلى منصة "آغنت"، بما يمنح المرسلين ومشغلي غرف العمليات سياقاً جغرافياً إضافياً، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة أثناء تنفيذ العمليات.

تقدم حزمة "آغنت المتقدمة لتحديد المواقع الجغرافية" (Agnet Advanced Geolocation)، المتاحة كقدرة مستقلة بترخيص منفصل، مستوى متقدماً من الوعي الميداني والظرفي عبر خدمات متطورة قائمة على الموقع الجغرافي. وتتيح خاصية التسييج الجغرافي المركزي لمشغلي غرف العمليات تحديد نطاقات تشغيلية افتراضية، وتفعيل الإشعارات أو تحديثات مجموعات المحادثة تلقائياً عند دخول الأفراد إلى المناطق المحددة أو مغادرتهم لها.

ولدعم العمليات في البيئات التي لا تتوافر فيها خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، مثل الأنفاق وشبكات المترو تحت الأرض أو غيرها من المواقع التي يتعذر فيها الاعتماد على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي، تضم الحزمة خاصية تحديد الموقع عبر معرّف الخلية Cell ID ، بما يتيح تحديد مواقع المستخدمين بالاعتماد على إشارات شبكات الهاتف المتحرك. وتشمل القدرات الإضافية للحزمة طبقات خرائط ديناميكية ومشاركة الموقع الجغرافي بين المؤسسات، بما يمكّن عدة جهات وفرق عمل من تنسيق الموارد بفاعلية أكبر أثناء الحوادث واسعة النطاق والعمليات المشتركة متعددة الجهات.

تتطلب "آغنت إكستنشنز" منصة "أغنت إم سي إكس" الإصدار 25.1.10 كمنصة أساسية. وستتوفر حزم الميزات الجديدة لعملاء "خدمة آغنت السحابية" (SaaS) خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما ستتولى إيرباص تنسيق عمليات النشر والتركيب لبيئات المؤسسات الكبرى.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول "آغنت إكستنشنز" خلال المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، في الوقت الذي تواصل فيه إيرباص توسيع قدرات منصة "آغنت" لتلبية الاحتياجات المتطورة لمستخدمي الاتصالات ذات المهام الحرجة حول العالم.

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"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

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