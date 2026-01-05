الرياض، المملكة العربية السعودية – تعمل إنفينيتي السعودية، من خلال شركة مناهل العالمية، إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل المعتمد لعلامة إنفينيتي في المملكة العربية السعودية، على الارتقاء بتجربة السيارات الفاخرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. واعتماداً على تاريخها العريق وخبراتها وفهمها الراسخ للسوق المحلية، تقدم مناهل العالمية مفهوماً متكاملاً للفخامة يمتد عبر رحلة العميل بأكملها، منذ اللحظة الأولى للتعرف على العلامة وحتى ما بعد امتلاك السيارة.

وتنطلق هذه الرحلة من فهم عميق لتطلعات العملاء السعوديين واحتياجاتهم وأنماط حياتهم المتطورة، حيث صُممت تجربة إنفينيتي لتكون شخصية وسلسة وقائمة على الثقة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. ويعكس كل تفاعل مع علامة إنفينيتي، سواء داخل صالات العرض أو أثناء القيادة، التزام الشركة بتقديم تجربة راقية تضع العميل على رأس الأولويات.

وتتجلى هذه الفلسفة في مقصورة سيارات إنفينيتي من خلال التصميم الذي يجمع بين مهارة التصنيع اليابانية الفائقة والإضاءة المحيطية الهادئة والتقنيات الذكية التي تعمل بتناغم لتوفير أعلى مستويات الهدوء والراحة. وينطلق هذا النهج من فلسفة "أوموتيناشي" التي تعكس تقاليد الضيافة اليابانية الأصيلة، حيث تعمل إنفينيتي على استباق متطلبات السائق وتلبيتها لتقدم تجربة متوازنة ومطمئنة، حتى خلال القيادة اليومية وسط أجواء المدن المزدحمة.

وانطلاقاً من هذا التوجّه، تضع مناهل العالمية وإنفينيتي العميل في صميم كل مرحلة من مراحل رحلة تملك السيارة، من لحظة التعرف على العلامة مروراً بتجربة الاختيار والاقتناء وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع والدعم المستمر. ويعكس هذا الالتزام رؤية طويلة الأمد مدعومة بتاريخ مجموعة محمد يوسف ناغي ومصداقيتها، ومرتكزة على بناء علاقات حقيقية قائمة على الثقة والاهتمام بالتفاصيل وتقديم تجربة متسقة في جميع المراحل.

وتوفر سيارات إنفينيتي مثل سيارة QX80 الفاخرة وسيارة QX60 متعددة الاستخدامات وسيارة QX55 فائقة الأداء، تجربة قيادة تجمع بين الأداء الراقي والراحة الاستثنائية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، لتلبية متطلبات العملاء اليومية ومنحهم تجربة أكثر تميزاً، سواء أثناء القيادة على امتداد كورنيش جدة أو في شوارع الرياض الحيوية أو على الطرق الساحلية الهادئة في الخبر.

ولا تقتصر رحلة العميل مع إنفينيتي على السيارة فحسب، بل تمتد لتشمل تجارب صالات العرض المصممة بعناية وخدمات ما بعد البيع المدروسة والدعم المتواصل للعملاء الذي يعكس التزام الشركة بتقديم مستوى راقٍ من الخدمة في مختلف مناطق المملكة. وتعتمد مناهل العالمية على مكانتها الرائدة وتميزها التشغيلي والثقة التي تتمتع بها مجموعة محمد يوسف ناغي لتقديم هذه التجارب.

وتواصل شركة مناهل العالمية، من خلال شراكتها مع إنفينيتي، تعزيز مكانتها في قطاع السيارات الفاخرة بالمملكة عبر تقديم مفهوم متجدد للفخامة يرتكز على مهارة التصنيع اليابانية ويقوده الابتكار والجودة والتركيز الحقيقي على العميل، من أجل تجربة فاخرة متكاملة تترك أثراً دائماً يتجاوز لحظة القيادة.

