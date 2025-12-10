أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "إنسبشن"، إحدى شركات مجموعة "جي42" والمتخصّصة في ابتكار الحلول المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "ميرور سيكيورتي" الإيرلندية، الرائدة عالميًا في تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. بهدف توحيد خبرات الطرفين لتطوير جيل جديد من الحلول الأمنية الذكية المخصصة للجهات الحكومية والمؤسسات، بما يدعم توفير منظومات حماية متقدمة وموثوقة تتماشى مع التطور المتسارع للتقنيات الحديثة وسد الفجوة الإقليمية في مجال الأمن المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه العالم انتشارًا متسارعًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، ما جعل تأمين هذه التقنيات تحديًا محوريًا أمام المؤسسات الساعية إلى تعزيز اعتمادها عليها. وفي هذا الإطار كشفت دراسات "المنتدى الاقتصادي العالمي" عن أن 93% من خبراء الأمن السيبراني يتوقعون تغيّرًا جذريًا في طبيعة التهديدات خلال الأعوام المقبلة، خاصة تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تؤكد الدراسات وجود فجوة واضحة بين تزايد اعتماد المؤسسات لهذه التقنيات ومستوى جاهزيتها لحمايتها، إذ لا تشعر سوى 5% فقط من المؤسسات بالثقة في قدرتها على تأمين منصات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وبموجب الشراكة، سيعمل الطرفان على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات من الانتقال بأمان من مرحلة التخطيط ووضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق الفعلي على نطاق واسع، مع ضمان حماية البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة ذكاء اصطناعي موثوقة ومرنة وقادرة على المنافسة عالميًا.

وعلّق آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن"،قائلًا : إن إطلاق الإمكانات للذكاء الاصطناعي يتطلّب الجمع بين تطوير تقنيات مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية من جهة، والالتزام الصارم بمعايير الأمان والامتثال من جهة أخرى. كما أكّد وقال: "إن الدمج بين خبرات "ميرور سيكيورتي" في تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرات "إنسبشن" في مجال "الذكاء الاصطناعي الوكيل" (Agentic AI) سيمكننا من تقديم حلول أمنية عالية الاعتمادية، تعزّز ثقة العملاء في تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي."

فيما أوضح بانكاج ثابا، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "ميرور سيكيورتي"، أن المؤسسات أصبحت تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى منظومات أمنية متطورة تُمكّنها من الاستفادة الآمنة من قدرات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تطوّر الهجمات السيبرانية وتشدد التشريعات المرتبطة بالبيانات. وقال: "إن الشراكة مع "إنسبشن" تمثل خطوة نوعية تعزّز التكامل بين الطرفين، إذ توفر "ميرور سيكيورتي" منظومة حماية قادرة على تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، سواء الأحادية أو متعددة الوكلاء، بينما تمتلك "إنسبشن" خبرة راسخة في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وهو ما يمنح المؤسسات قدرة أكبر على تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي بثقة ويعزّز استعدادها للامتثال لمعايير "السيادة الرقمية" في القطاعين العام والخاص."

نبذة عن "إنسبشن"

تُعد شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42"، من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة في تطوير المنتجات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء المتخصّصة في قطاعات محددة أو تلك المرنة التي تتجاوز حدود الصناعات التقليدية. وانطلاقًا من إرثٍ عريق في البحث والتطوير، ترسّخ "إنسبشن" مكانتها بوصفها المحرّك الرئيس لمنظومة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجموعة، حيث تعمل على تحويل البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة – التي تشمل مراكز البيانات فائقة الأداء، والمنصات السحابية، وأنظمة المعالجة المتطورة – إلى حلولٍ تطبيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع.

وتضم محفظة "إنسبشن" مجموعةً من الحلول النوعية التي تعكس عمق خبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، لتمكين المؤسسات من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وتشمل "(In)Sight"، و"(In)Alpha"، و"(In)Procurement"، و"(In)Climate"، و"(In)Health"، إلى جانب مجموعة "(In)Business Suite"، وهي حزمة مرنة لا تقتصر على قطاعٍ بعينه، وتهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات مثل المشتريات، وإدارة رأس المال البشري، وتنظيم إجراءات العمل، ومعالجة العمليات المؤسسية المعقّدة، وتجربة العملاء.

ولا يقتصر دور "إنسبشن" على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل التزامًا راسخًا بإحداث أثرٍ مجتمعي إيجابي من خلال مبادراتٍ تهدف إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدّمتها برنامج "قدرة تك – QudraTech"، الذي يُعنى بتأهيل الكفاءات الإماراتية وتمكينها من تطوير مهاراتها للعمل عن بُعد، دعمًا لطموح دولة الإمارات في أن تكون من بين أكثر دول العالم استعدادًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.inceptionai.ai

نبذة عن "ميرور سيكيورتي"

تُعد شركة "ميرور سيكيورتي"، المنبثقة عن جامعة دبلن في أيرلندا، من أبرز الشركات العالمية المتخصّصة في تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث طوّرت منصة "Security of AI" المتكاملة التي تُعد من الأكثر تطورًا وشمولًا في هذا المجال. وتضم المنصة عددًا من التقنيات المتقدمة، من بينها "AgentIQ" ، الذي يوفر حماية كاملة لمختلف فئات الوكلاء الذكيين، سواء تلك التي تنفذ مهمة واحدة أو الأنظمة متعددة الوكلاء المعتمدة على قدرات الاستدلال. كما تقدم الشركة حل "DiscoveR" ، وهو نظام "الهجوم التجريبي الآلي" (Red Teaming) الذي يعمل بشكل مستمر على اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي وكشف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون.

أما "VectaX"، فهو أول محرّك عالمي للتشفير كامل التجانس، ويتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات مشفّرة بالكامل دون الحاجة إلى فك تشفيرها في أي مرحلة، ما يعني أن البيانات تظل محمية تمامًا أثناء التدريب أو التشغيل دون كشفها لأي جهة. وتتوزع عمليات "ميرور سيكيورتي" في أيرلندا والولايات المتحدة والهند، حيث تعمل الشركة على ترسيخ معيار عالمي متقدم لحماية بيانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز أمن الأنظمة التوليدية، بما يضمن تمكين المؤسسات من اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mirrorsecurity.io

