تم تعيين ’جياد الحديثة للسيارات‘ إحدى شركات ’محمد يوسف ناغي‘، وكيلاً رسمياً جديداً لعلامة ’إم جي موتور‘ في المملكة العربية السعودية .

سيتم افتتاح أول صالة للمبيعات والخدمات وقطع الغيار في جدّة خلال أكتوبر 2023

سيتبع هذا المزيد من التوسُّع مع افتتاح خمس صالات عرض ومراكز خدمة مع نهاية هذا العام 2023 م .

سيجري التركيز على تقديم خدمة عملاء رائدة بقطاع السيارات ومجموعة واسعة من السيارات عالية التقنية والقيمة لأكبر عدد مُمكِن من العملاء

تؤكّد هذه الشراكة على الالتزام بتعزيز التجربة المترافقة مع علامة ’إم جي‘ عبر توفير باقة شاملة من خدمات البيع و ما بعد البيع عالية الجودة

المملكة العربية السعودية: أعلنت ’إم جي موتور‘ عن تعيين ’جياد الحديثة للسيارات‘، إحدى شركات ’محمد يوسف ناغي‘، كوكيل رسمي جديد لها في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذه الإعلان الذي تسري فعاليته مباشرة لينسجم مع استراتيجية توسعة الشبكة الإقليمية للعلامة التجارية بريطانية المنشأ، وذلك في سعي منها لإتاحة وصول أكبر عدد مُمكِن من العملاء إلى مجموعة سياراتها ذات الشعبية العالية.

وقد تم الاحتفال عبر مناسَبة رسمية أقيمت لتوقيع الاتفاقية في مقرّ شركات ’محمد يوسف ناغي‘ وحضرها توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ’شركات محمد يوسف ناغي‘، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

تأتي هذه الشراكة الجديدة قبيل احتفال العلامة التجارية بالذكرى المئوية لها، وفي ظل تمتُّعها بحضور بارز كلاعب رائد في السوق السعودي وباقي أنحاء الشرق الأوسط، حيث قام شريحة كبيرة من العملاء بأقتناء سيارات ’إم جي‘ العصرية جيدة التجهيز وعالية التقنية والقيمة في العام 2022، مما ساعد العلامة التجارية في دخول لائحة أول ستة مصنّعين للسيارات في مجلس التعاون الخليجي للمرّة الأولى في عام 2022 م .

بناءً للاتفاقية، سوف تقوم ’جياد الحديثة للسيارات‘ بافتتاح صالات عرض و مراكز خدمة في كل من جدّة، الرياض والدمّام قريباً، مع التخطيط لإطلاق منشآت ومرافق جديدة بحلول نهاية العام الجاري لتغطية أنحاء عديدة من المملكة. وترتكز هذه الشراكة على الالتزام القوي بتعزيز الرحلة الشاملة المترافقة مع ملكية ’إم جي‘ عبر خطط لتوسعة الشبكة وتوفير باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع عالية الجودة، مما يضمن بجعل تجربة المُلكية لكل عميل على حدة إيجابية جداً. ويشير هذا الالتزام إلى القِيَم المشترَكة لكل من ’إم جي موتور‘ و’مجموعة محمد يوسف ناغي‘ بمنح رضى العملاء الأولوية القصوى، وذلك من خلال التجسيد الفعلي لتوفير القطع بشكل متميّز في المملكة.

وبهدف منح راحة البال للعملاء، فإن ضمان مركبات ’إم جي‘ الموجودة على طرقات المملكة ساري لدى الوكيل الجديد و سيتم تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من ناحية الجودة و الأسعار لعملاء ’إم جي ’ الحالين و العملاء المستقبلين في جميع انحاء المملكة عن طريق شبكة ’جياد الحديثة للسيارات‘ و موزعينها ، ستضمن الشركة استمرار حصول العملاء الحاليين على أعلى معايير خدمات العملاء في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ : "مع اقتراب ’إم جي موتور‘ من الاحتفال بذكراها السنوية المئة، فإننا نعتبر أن مجموعة ’محمد يوسف ناغي‘ هي الشريك المثالي لنا لتعزيز وجودنا القوي في المملكة باعتبارها رائدة في مجالها وذات خبرة طويلة متميّزة في قطاع السيارات، ولديها الموارد اللازمة للارتقاء بعلامة ’إم جي موتور‘ إلى مستوى أعلى. وباعتباره أحد أسواقنا الدولية الرئيسية، فإن سوق المملكة العربية السعودية وما فيه من تنافسية عالية يعني أن العملاء يتوقّعون الحصول فقط على الخدمات ذات أعلى المعايير. وعليه، فإننا نتطلّع مع شريكنا الجديد للعمل معاً عن قرب لتعزيز هذه المعايير لصالح عملائنا. "

بدوره، قال محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ’شركات محمد يوسف ناغي‘: "تنسجم هذه الشراكة مع التزام المجموعة بالتميّز والريادة في قطاع السيارات السعودي. والشراكة مع ’إم جي موتور‘ لن تسهم فقط في ترسيخ التزامنا بجلب أفضل المركبات للسوق السعودي، بل تؤكّد أيضاً على تصميمنا لإرساء معايير جديدة فيما يتعلّق برضا العملاء."

بإمكان العملاء في المملكة الحصول على المجموعة الكاملة من أفضل طرازات ’إم جي‘ المتوفرة في الشرق الأوسط، بما فيها MG RX5، MG ONE وMG GT، علاوة على الإضافات الحالية من مجموعة المركبات الكهربائية، مثل MG HS PHEV وMG ZS EV الجديدتين. وتتمتّع كل الطرازات بالضمان الأفضل من المصنِّع على الصعيد الإقليمي والذي يمتد لست سنوات أو 200,000 كلم، أو ثمان سنوات أو 200,000 كلم بالنسبة للبطاريات الخاصّة بالمركبات الكهربائية، وذلك بهدف منح راحة البال التامّة.

الجدير ذكره أن اختيار ’جياد الحديثة للسيارات‘ كوكيل لشركة ’إم جي موتور‘ سيسمح للعلامة التجارية بتعزيز حضورها في المملكة أكثر، وهي سوق حقّقت فيه نمواً كبيراً مؤخراً. ففي العام 2022، سجّلت العلامة التجارية نمواً سنوياً ملحوظاً في المبيعات ، وجاء على رأس هذا طرازان بارزان هما الأفضل مبيعاً في المملكة، MG ZS وMG5.

من المتوقَّع أن تساهم هذه الشراكة في إعادة صياغة قطاع السيارات في المملكة، إذ تجمع السمعة الرفيعة التي تتمتّع بها ’إم جي موتور‘ كواحدة من علامات السيارات المفضّلة في السعودية، مع الخبرة الطويلة والإرث العريق لمجموعة ’شركات محمد يوسف ناغي‘. وبالتالي، بإمكان العملاء أن يتوقّعوا الاستفادة من أفضل التجارب المرتكزة على المركبات عالية الجودة والخدمات الاستثنائية.

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حول شركة إم جي موتور

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات تم تأسيسها في العام 1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية، وفازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى الـ99 سنة الماضية. ولقد تم إنشاء الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبرز ولديها أحد أقدم نوادي السيارات ضمن قطاع السيارات. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على ’إم جي‘، فتحت ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR)، الشركة المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500)، فصلاً جديداً لهذه العلامة التجارية البريطانية الأيقونية. وتحظى ’إم جي‘ بموقع متقدّم في مجال طرح تقنيات مبتكَرة ومركبات طاقة جديدة لصالح عملاء السيارات.

حول شركة جياد الحديثة للسيارات

تعد شركة جياد الحديثة للسيارات إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد يوسف ناغي، وهي من أهم شركات السيارات الرائدة التي نجحت في طرح أحدث موديلاتها للعملاء في السوق السعودية. وبفضل سجلها الحافل بالنجاحات القائمة على المصداقية والسمعة الرفيعة في قطاع السيارات والريادة في تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار ذات الجودة العالية، فسوف تسهم في تعزيز سمعتها أكثر وأكثر كواحدة من أهم شركات السيارات السعودية التي حظيت باهتمام أشهر ماركات السيارات العالمية الراغبة في تعزيز وجودها في السوق السعودية من خلال الشراكة والتحالف معها.