القاهرة : أعلنت إمكان مصر ، أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، توقيع اتفاقية مع ديكس سكويرد لتولي تشغيل وإدارة وحدات الضيافة السكنية ، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز تجربة المجتمعات المتكاملة التي تقدمها الشركة من خلال إطلاق وحدات ضيافة سكنية تُدار باحترافية.

وبموجب هذه الشراكة، ستضيف إمكان مصر بُعدًا جديدًا قائمًا على مفاهيم الضيافة الحديثة داخل مشروع البروچ ، عبر تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات متكاملة الخدمات تتيح فرصًا استثمارية لمالكيها، وتُدار من خلال منصة «ديكس ليفينج» المتخصصة في إدارة وحدات الضيافة السكنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية إمكان مصر لتطوير وجهات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، بما يوفر للسكان والمستثمرين والزوار تجربة معيشية أكثر مرونة وحيوية. ومن خلال دمج مفاهيم الضيافة الحديثة داخل مجتمعاتها، تواصل الشركة الارتقاء بمفهوم الحياة العصرية مع تقديم مزايا وفرص جديدة لمالكي الوحدات.

ويمتد مشروع البروچ على مساحة تقارب 1200 فدان في موقع متميز بمدينة هليوبوليس الجديدة، بالقرب من القاهرة الجديدة ومدينة الشروق. ويضم المشروع مجتمعًا متكاملًا يجمع بين الوحدات السكنية والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وسط مساحات خضراء واسعة، فيما يعزز طرح وحدات العطلات مكانة المشروع كوجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.

وفي هذا السياق صرح المهندس احمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان مصر:

"تمثل شراكتنا مع ديكس سكويرد خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة التي تقدمها مشروعاتنا. ومن خلال دمج الإدارة الاحترافية لقطاع الضيافة داخل مجتمعاتنا، فإننا لا نرتقي فقط بتجربة المعيشة، بل نوفر أيضًا فرصًا استثمارية جديدة لمالكي الوحدات. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم وجهات مبتكرة ومواكبة للمستقبل تلبي احتياجات العملاء المتغيرة"

وبحسب الاتفاقية، ستتولى ديكس سكويرد إدارة وتشغيل وحدات الضيافة السكنية بشكل متكامل، بما يشمل تصميم تجربة الضيوف، وخدمات النظافة والصيانة، وتعظيم الإيرادات، واستراتيجيات التوزيع، وبناء الهوية الخاصة بالمنتج. كما ستسهم الشراكة في تطبيق معايير الضيافة العالمية داخل المشروعات السكنية التابعة لإمكان مصر، بما يضمن جودة ثابتة ومستوى متميزًا من الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا تماشيًا مع التوجهات التنظيمية الجديدة والجهود الحكومية الرامية إلى زيادة عدد وحدات الضيافة المُدارة باحترافية خلال السنوات المقبلة، بما يدعم نمو قطاعي السياحة والضيافة العقارية في مصر.

ومن جانبه، قال حليم فؤاد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ديكس سكويرد:

"تمثل شراكتنا مع إمكان مصر امتدادًا طبيعيًا لتطور أعمالنا. ومن خلال منصة ديكس ليفينج، نعمل على إعادة تقديم مفهوم وحدات الضيافة السكنية عبر تحويلها من وحدات للإيجار قصير الأجل إلى منتج ضيافي يُدار باحترافية، ويوفر مستوى ثابتًا من الجودة، وهوية قوية، وتجربة إقامة متميزة. كما يتماشى هذا التوجه مع الرؤية الأشمل التي يقودها رئيسنا التنفيذي كيفورك ديلدليان، والهادفة إلى توسيع نطاق أعمال ديكس سكويرد لتصبح منصة متكاملة تقدم حلولًا شاملة لقطاع الضيافة"

ومن خلال دمج خبرات الضيافة داخل مشروعاتها، تواصل إمكان مصر تعزيز التكامل بين القطاعين العقاري والضيافة، بما يدعم توجهها نحو الابتكار وتطوير مجتمعات تتمحور حول احتياجات الأفراد. كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الشركة كمطور عقاري يتبنى رؤية مستقبلية تركز على تحقيق قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين.

نبذة عن إمكان مصر

إمكان مصر هي الذراع المصرية لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب في قطاع التطوير العقاري. وتستند المجموعة إلى سجل من المشروعات المتنوعة من خلال شركاتها المختلفة، بما في ذلك إمكان العقارية، وإمكان المغرب، إلى جانب مشروعات في سريلانكا وسيشل، مدعومة بشركات تابعة تعمل عبر ثلاث قارات. وتُعد إمكان مصر من أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري، حيث تعتمد فلسفة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير، استنادًا إلى فهم عميق لاحتياجاته وتطلعاته.

نبذة عن ديكس سكويرد

ديكس سكويرد هي شركة متخصصة في إدارة الضيافة والاستشارات، تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تشغيل الفنادق، وتطوير العلامات التجارية، وابتكار مفاهيم الأغذية والمشروبات، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. وتعمل الشركة في عدد من المدن الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بتقديم حلول مخصصة، وكفاءة تشغيلية عالية، وقدرة على تقديم خدمات وتجارب ضيافة متكاملة.

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