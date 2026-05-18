أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن حصولها على جائزة "أفضل وسيط فوركس" وذلك في ختام فعاليات مؤتمر رانكيا أمريكا اللاتينية – كولومبيا، وهي إحدى الجوائز الرئيسية التي تم تقديمها خلال المحطة الثانية من سلسلة فعاليات رانكيا في أمريكا اللاتينية لعام 2026.

وقد تم الإعلان عن الجائزة في ختام فعاليات المؤتمر الذي أقيم يومي يومي 15 و16 مايو في مركز UPB Fórum بمدينة ميديلين، والذي جمع المتداولين والمتخصصين الماليين ومجتمعات الاستثمار من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وقد تركزت المناقشات خلال المؤتمر حول الوصول إلى الأسواق، واتساق تنفيذ الصفقات، والبنية التحتية اللازمة للعمل بكفاءة في بيئات تداول نشطة بشكل متزايد.

وفي هذا السياق، عكس لقب "أفضل وسيط فوركس" ما أكّده المشاركون مرارًا وتكرارًا طوال المؤتمر، ألا وهو موثوقية تنفيذ الصفقات، والاستقرار تحت الضغط، وإمكانية الوصول إلى أسعار تنافسية.

وقد انسجم حضور "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، تمامًا مع محاور نقاشات المؤتمر، فقد انخرط فريق عمل الوسيط العالمي خلال المؤتمر الذي استمر يومين، في حواراتٍ حول الأداء، وتوفير السيولة، وكيف تُشكّل السرعة والنطاق والاتصال بيئات التداول.

وبدلاً من أن يكون الفوز بالجائزة منفصلاً عن السياق، فقد انبثق من تلك الحوارات نفسها، حيث أصبحت التوقعات أكثر وضوحاً وصرامة.

وقال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الأعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): يأتي هذا التقدير من سوقٍ باتت توقعاتها أكثر دقةً من أي وقت مضى. بالنسبة لنا، يتمحور الأمر حول مواصلة تقديم أداءٍ متسقٍ وفعّالٍ في بيئاتٍ لا مجال فيها للتنازلات.

من جانبه، قال مدير فعاليات رانكيا في كولومبيا، السيد لويس غارسيا :ركّزت النقاشات في ميديلين بشكلٍ كبيرٍ على التنفيذ والوصول إلى السوق، وقد برزت مساهمة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لتوافقها التام مع هذه الأولويات.

هذا وقد جمع مؤتمر رانكيا كولومبيا 2026، الذي عُقد في ميديلين، شبكةً واسعةً من المشاركين في السوق، موفراً منصةً لدراسة كيفية تطوّر النشاط الإقليمي تحت تأثير التطورات العالمية.

وتُضاف هذه الجائزة الأخيرة إلى تواجد "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المتنامي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، لا سيما في الأسواق التي تشهد ظروف تداولٍ أسرع وأكثر تنافسيةً، وتعتمد بشكلٍ متزايدٍ على البنية التحتية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

نبذة عن رانكيا

تُعدّ رانكيا إحدى أكبر المجتمعات المالية الناطقة بالإسبانية، وهي مُكرّسة لتقديم تعليم مالي عالي الجودة وربط المستثمرين بخبراء القطاع.

من خلال فعالياتها ومنتدياتها ومحتواها، تُمكّن رانكيا الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومواكبة أحدث اتجاهات السوق العالمية.

