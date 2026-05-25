دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية الإبتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، بشأن إطلاق برنامج "مسرّع المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين لتطوير وتسويق سلاسل القيمة للمحاصيل" في نوكوس، إقليم كاراكالباكستان. ووقّع الاتفاقية كل من الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا، والدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الإبتكارية.

ويُطرح البرنامج بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، ضمن مشروع «تطوير نظم الإنتاج الزراعي المستدامة في المناطق المتدهورة من كاراكالباكستان». ويمثل البرنامج خطوة عملية جديدة في مسار المشروع، من خلال الانتقال من دعم الإنتاج الزراعي المستدام إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل، وتعزيز جاهزيتها التجارية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا: "تعكس هذه الاتفاقية مرحلة متقدمة من عملنا في كاراكالباكستان، حيث ننتقل من دعم الإنتاج الزراعي المستدام إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من بناء مسارات عملية لتطوير سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تزويد المستفيدين بالمعرفة والمهارات الفنية والتجارية التي تمكّنهم من تحويل المحاصيل القادرة على التكيف مع التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو".

وأضافت الدكتورة الزعابي : "نثمّن شراكتنا مع وكالة التنمية الإبتكارية، والدعم المتواصل من صندوق أبوظبي للتنمية. ويكتسب تركيز البرنامج على النساء والشباب أهمية خاصة، باعتباره جزءاً من نهج يربط بناء القدرات المحلية بتطوير فرص اقتصادية عملية للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، وبناء نظم زراعية أكثر قدرة على الصمود في أوزبكستان".

وقال الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الإبتكارية: "يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة لمنطقة بحر آرال، إذ يربط الابتكار بالتحول العملي في القطاع الزراعي. ومن خلال الخبرة العلمية والدولية التي يمتلكها إكبا في مجال الزراعة الملحية، سيسهم البرنامج في دعم تحديث سلاسل قيمة المحاصيل في كاراكالباكستان، بدءاً من الزراعة والإنتاج وصولاً إلى التصنيع وإيصال المنتجات إلى الأسواق. كما سيساعد على بناء منصة منظمة للتدريب والتسريع تستهدف المزارعين والمتخصصين الشباب ورواد الأعمال الزراعيين، بما يدعم توسيع تطبيق الحلول المبتكرة في الزراعة المستدامة في المنطقة".

ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر، ويهدف إلى الوصول إلى 200 مستفيد من إقليم كاراكالباكستان، من المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، مع التركيز على مشاركة النساء والشباب. ويوفر البرنامج نموذجاً متكاملاً للدعم يشمل التدريب الفني، وإدارة ما بعد الحصاد، والتصنيع الزراعي، وبناء العلامات التجارية، وتخطيط الأعمال، والوصول إلى الأسواق، بما يساعد المستفيدين على تعظيم القيمة الاقتصادية للمحاصيل القادرة على التكيف مع التحديات المناخية، وتحويل الإنتاج الزراعي إلى فرص قابلة للنمو.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يواصل المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) ترسيخ دوره كشريك علمي وفني في دعم الزراعة المستدامة، وتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل، وتعزيز الصمود الاقتصادي الريفي في أوزبكستان وخارجها.

نبذة عن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)

المركز الدولي للزراعة الملحية هو مركز دولي متميز غير ربحي للبحوث التطبيقية من أجل التنمية. تأسس بفضل القيادة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية. يقوم نهج المركز على الدمج بين التحالفات الاستراتيجية والخبرة الفنية وتمكين المعرفة للمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة لسبل العيش المستدامة والأمن الغذائي في البيئات الجافة والمالحة . تدور أبحاث المركز حول التربة والمياه والمحاصيل والمناخ للحد من الملوحة وإدارة الأراضي المتأثرة وإصلاح النظم الزراعية. ومن خلال هذا النهج الشامل والمتكامل، يسعى إكبا لإحداث تأثير إيجابي دائم على حياة المجتمعات الزراعية وسبل عيشها، مما يضمن قدرتها على التأقلم والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

www.biosaline.org

