دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت مجموعة وصل، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دبي والرائدة في تطوير مجمعات الجولف، النجاح الكبير لفعالية المبيعات الخاصة بـ "آش وود استيتس"، أحدث مشروع للتملك الحر ضمن "الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف".

واستقطبت حضورًا بارزًا من نخبة المستثمرين والمشترين، ما يعكس النمو المستمر في الطلب على مجمعات سكنية متكاملة تقدم تجربة معيشية راقية.

مجمع يضع معياراً جديداً للرفاهية

في إطار التوسّع المميز ضمن "الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف" يقدم مشروع " آش وود استيتس" 185فيلا حصرية بإطلالات خلابة على ملاعب الجولف، بمساحات مختلفة تشمل أربع، وخمس، وست غرف نوم، ومن المقرر استكماله بحلول ديسمبر 2028.

وقد تم تصميم الفلل بعناية فائقة لتعكس مزيجاً متناغماً بين الفخامة وفن التصميم المعماري. يتوسط السلم العائم المساحات الداخلية كعنصر جمالي يضفي بعداً فنياً مميزاً، بينما يوفّر الفناء الداخلي أجواءً هادئة مثالية للاسترخاء. وتتضمن المساحات الخارجية مسبحاً بامتداد الأفق وتراساً على السطح، ليكتمل المشهد بتجربة معيشية استثنائية تجمع بين الخصوصية والرفاهية.

ويحظى سكان "آش وود استيتس" بخدمات مميزة تشمل خدمات ضيافة متكاملة مثل خدمة صف السيارات لزوار الفلل، وخدمات الكونسيرج، ضمن تجربة معيشية تتخطى مفهوم السكن التقليدي.

وجهة بارزة في سوق العقارات الفاخرة

يعكس الإقبال الكبير على المشروع الطلب المتنامي على المجمعات السكنية الفاخرة المطلة على ملاعب الجولف.

وانطلاقاً من هذا التوجه، عززت مجموعة وصل مكانتها عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية مرموقة. فبعد النجاحات التي حققتها في التعاون مع علامة "ماندرين أورينتال" من خلال فندق ماندرين أورينتال جميرا، والمعلم المعماري البارز "برج وصل" الذي تديره العلامة بالكامل ويضم خدمات فندقية عالمية المستوى إلى جانب وحدات سكنية تحمل علامتها التجارية ومكاتب فاخرة، توسّع العلامة الفندقية العالمية ذات الخمس نجوم اليوم حضورها عبر "الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف".

وهو ما يؤكد أن تجربة سكان "آش وود استيتس" لا تقتصر على منازلهم الفخمة، بل تفتح لهم آفاقاً أوسع للاستمتاع بخدمات ومرافق راقية ضمن "الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف".

ويضم المشروع ملعب تنس متعدد الاستخدامات، ومركز فروسية متطور بمواصفات عالمية، إلى جانب واحدة من المدارس البريطانية الدولية الأعلى تصنيفًا. كما يضم ناديًا ريفيًا فاخرًا، ومطاعم راقية، ومراكز صحية متقدمة، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات والخيل، وسط مساحات خضراء ومناظر طبيعية آسرة.

ويأتي هذا التكامل ليجعل من عقارات جميرا للجولف مجتمعًا نابضًا بالحياة، ضمن بيئة تعكس مكانة دبي كوجهة رائدة للعيش الراقي.

وصرّح أندريه ناود، الرئيس التنفيذي للمشاريع في مجموعة وصل قائلاً: "يجسد مشروع آش وود استيتس رؤية وصل في ابتكار مجمعات تعيد صياغة معايير السكن الراقي في دبي. ومع تنامي الإقبال على الوجهات التي تمزج بين الخصوصية والفخامة، نعمل على تطوير مشاريع تُرسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش المميز، وتواكب تطلعات نخبة المقيمين الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي."

نبذة عن مجموعة وصل

تُعد مجموعة وصل من كبرى شركات التطوير والإدارة العقارية في دبي، وقد تأسست من قبل مؤسسة دبي العقارية (DREC) للإشراف على أصولها وتنمية محفظتها العقارية.

تمتلك المجموعة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والصناعية، مما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المشهد العمراني لإمارة دبي.

تضم محفظة وصل أكثر من 60,000 وحدة سكنية وتجارية، وما يزيد عن 1,000 مبنى و5,500 قطعة أرض متعددة الاستخدامات، ما يجعلها من الأعمدة الرئيسية في القطاع العقاري بالإمارة.

تلتزم المجموعة بدعم رؤية دبي طويلة المدى من خلال مشاريع تطويرية مستدامة، وابتكارات ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة أولى للعيش والعمل والاستثمار.

-انتهى-

#بياناتشركات