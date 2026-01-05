دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة إعمار للضيافة بالتعاون مع شركة لوتاه للوقود الحيوي عن إطلاق مبادرة لتزويد اليخوت بوقود حيوي مستدام في نادي مرسى دبي لليخوت ونادي مرسى الخور لليخوت، لتكون من أولى المبادرات من نوعها في قطاع اليخوت الترفيهية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه المبادرة لترسّخ موقع إعمار كواحدة من المؤسسات الرائدة في تبنّي حلول الوقود الحيوي المستدام لليخوت، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعكس التزام المجموعة بتطبيق الاستدامة كمنهج عملي في عملياتها ضمن قطاعي الضيافة والترفيه البحري.

بموجب هذه الشراكة، سيبدأ كل من نادي مرسى دبي لليخوت ونادي مرسى الخور لليخوت بتزويد أعضاء النادي وأصحاب اليخوت بوقود اليخوت الحيوي المستدام (SBYF) الذي تنتجه شركة لوتاه للوقود الحيوي من زيوت الطهي المعاد تدويرها والمجمعة من الفنادق والمجمعات السكنية ومشاريع إعمار المتكاملة. حيث يتم تحويل هذه الزيوت إلى وقود حيوي بمعايير بحرية عالية الجودة، مما يتيح لأصحاب اليخوت خياراً عملياً وصديقاً للبيئة مباشرة من مراسيهم.

وعلق نيكولاس بيلاتون من مجموعة إعمار للضيافة على هذه المبادرة قائلاً: "نضع الاستدامة في صميم عملنا عبر مختلف مراسينا وأصولنا الفندقية. ومن خلال إطلاق الوقود الحيوي المستدام لليخوت، نتيح لأعضائنا خياراً واقعياً مسؤولاً يتماشى مع أهداف الإمارات للحياد المناخي 2050، ويضع معياراً جديداً للابتكار البيئي في قطاع اليخوت الترفيهية".

وسيتم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي لضمان الجاهزية التشغيلية واستقرار جودة الوقود واستدامة الإمدادات على المدى الطويل. وسيتمكن أصحاب اليخوت وأعضاء الناديين من التزوّد بالوقود الحيوي عبر نقاط تعبئة مخصصة داخل كل من نادي مرسى دبي لليخوت ونادي مرسى الخور لليخوت، لتسهيل الوصول وتوفير خيار فعّال لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل إعمار نهجها المدروس الملائم إقليمياً على صعيد خفض الانبعاثات، مركّزة على الممارسات العملية والمصادر المحلية بدلاً من الاكتفاء بالشعارات. كما تسلّط الشراكة الضوء على دور الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستدامة ضمن عمليات إعمار في مجالات الضيافة والترفيه والمراسي البحرية.

وستتولى شركة لوتاه للوقود الحيوي، وهي شركة إماراتية متخصصة في إنتاج وقود الديزل الحيوي من زيوت الطهي المستعملة، عملية جمع الزيوت ومعالجتها وتوريد الوقود الحيوي إلى المرسيين. وقد أثبتت حلولها فاعلية كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالوقود البحري التقليدي.

وعلق يوسف سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: "نفخر بتعاوننا مع إعمار لإطلاق الوقود الحيوي المستدام لليخوت في قطاع الترفيه البحري بدبي، وهي مبادرة تثبت أن المواد المحلية المهدرة يمكن أن تتحول إلى حلول طاقة عالية القيمة تدعم التقدم البيئي والتشغيلي في دولة الإمارات."

وستتم عمليات التزويد بالوقود المستدام في مرحلتها الأولى في ناديي مرسى دبي ومرسى الخور لليخوت وفق جدول زمني محدد، مع إمكانية التوسع لاحقاً بناءً على الإقبال والطلب. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض تدريجي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطة اليخوت الترفيهية في المنطقة.

يُذكر أن نادي مرسى دبي لليخوت يتمتع باعتمادات بيئية مرموقة منها اعتماد "المرسى النظيف" واعتماد "الأسماك الصديقة"، مما يعكس التزامه بممارسات بحرية مسؤولة ومستدامة. كما أطلق النادي مبادرة مبتكرة لتوفير مياه شرب مستدامة تعتمد على استخلاص "الماء من الهواء"، حيث يتم استخراج الرطوبة من الجو وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب تُقدَّم للقباطنة وأطقم اليخوت منذ عامٍ. ويُعدّ إطلاق الوقود الحيوي المستدام امتداداً لهذه الجهود، وخطوة جديدة ضمن رؤية إعمار لتعزيز الاستدامة في قطاع الترفيه البحري بأسلوبٍ عملي ومؤثر.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن التزام إعمار المستمر بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها ومنتجاتها. ومن خلال التعاون مع لوتاه للوقود الحيوي في كل من نادي مرسى دبي لليخوت ونادي مرسى الخور لليخوت، تهدف إعمار إلى دعم أهداف الدولة المناخية ومنح أصحاب اليخوت وأعضاء النادي خياراً مسؤولاً وفعّالاً للتزود بالوقود.

واختتم نيكولاس بيلاتون قائلاً:"هدفنا هو جعل الاستدامة واقعاً ملموساً لا مجرد شعار. وهذه الشراكة تمثل خطوة عملية نحو تجربة بحرية أنظف وأكثر استدامة لضيوفنا جميعاً".

نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

تتولى مجموعة إعمار للضيافة ذ.م.م، وهي شركة مملوكة بالكامل لرائدة التطوير العقاري العالمية إعمار العقارية ش.م.ع ومقرّها دبي، إدارة مجموعة المشاريع المتنامية للشركة في قطاعي الضيافة والترفيه. وتمتلك إعمار للضيافة وتدير محفظة متنوعة من أصول الضيافة تشمل الفنادق، والشقق الفندقية، ومنتجعات الجولف، ونادي دبي للبولو والفروسية، وغيره من الأندية الترفيهية، فضلاً عن مرسى دبي والنادي البحري التابع له. وترتكز رؤية مجموعة إعمار للضيافة على الريادة العالمية في تقديم تجارب شخصية ومبتكرة تبقى عالقة في الأذهان.

نبذة عن شركة لوتاه للوقود الحيوي

تأسست شركة لوتاه للوقود الحيوي في دبي عام 2010 لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الوقود البديلة في المنطقة. وهي أول شركة تجارية لإنتاج الوقود الحيوي في الشرق الأوسط، وتهدف إلى ابتكار حلول طاقة مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.

ومن خلال زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز قنوات التوزيع وتحسين جودة الديزل الحيوي، تواصل الشركة توسيع نطاق حلولها المستدامة الصديقة للبيئة.

