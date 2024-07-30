دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ تيم هورتنز، سلسلة المقاهي الكندية الشهيرة، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع "تعاونية الاتحاد" Union Coop، الرائدة في مجال التعاونيات الاستهلاكية في الإمارات العربية المتحدة. تُعدّ هذه الشراكة المبتكرة وسيلة لدمج أفضل ما لدى العلامتين التجاريتين، وتعزيز الروابط المجتمعية وتقديم قيمة لا مثيل لها للمتعاملين.

وفي لحظة تاريخية ترمز إلى بداية حقبة جديد، احتفل الرئيس التنفيذي لامتياز تيم هورتنز الرئيسي في الشرق الأوسط السيّد هشام المكاوي، والسيّد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ"تعاونية الاتحاد"، بهذه الشراكة التي تُمهّد لمشاريع كبيرة في المستقبل.

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقًا حيويًا لتيم هورتنز، حيث تُمثّل مركزًا للتبادل الثقافي وفرص النمو في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال هذه الشراكة مع "تعاونية الاتحاد" سيتم تعزيز التزام تيم هورتنز بتقديم تجارب استثنائية في هذه المنطقة الحيوية.

وحاليًا، يعمل 300 فرع من تيم هورتنز في المنطقة، كما تخطط الشركة لمواصلة توسيع وجودها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في العام المقبل، لتقديم مذاقها الأصيل للمزيد من المتعاملين، ومن خلال المالك الرئيسي للامتياز، AG Café International، وهو مشروع مشترك مملوك من قبل مجموعة أباريل (Apparel Group)وشركة Gateway Partners.

تستند هذه الشراكة إلى رؤية مشتركة وشغف عميق بالمشاركة المجتمعية، حيث تلتزم تيم هورتنز و"تعاونية الاتحاد" بتحسين تجارب المتعاملين وتعزيز الشعور بالانتماء من خلال عروضهما المتنوعة. ومعًا، ستوفران قهوة وأطعمة عالية الجودة يسهل الوصول إليها، مما يعزز التزام الشركتين بإثراء المجتمعات وجودة الحياة فيها.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة السمعة القوية لكلا العلامتين التجاريتين، "تيم هورتنز"، المعروفة بقهوتها الفاخرة ومنتجاتها المخبوزة الطازجة، و"تعاونية الاتحاد"، المشهورة بمجموعة منتجاتها وخدماتها عالية الجودة، حيث ستتعاونان لتقديم تجربة مثالية للمتعاملين. هذه الشراكة لا توسع فقط من بصمة "تيم هورتنز"، بل تعزز أيضًا قيمة "تعاونية الاتحاد" لعملائها المخلصين.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب الرئيس التنفيذي لامتياز تيم هورتنز الرئيسي في الشرق الأوسط السيّد هشام المكاوي، عن حماسه قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع تعاونية الاتحاد Union Coop والمضي في هذا التعاون المميز. قيمنا المشتركة والتزامنا تجاه المجتمع يجعلها ملائمة للطرفين. ونحن نتطلع إلى تقديم تجربة تيم هورتنز الفريدة للمزيد من المتعاملين من خلال شبكة تعاونية الاتحاد الواسعة."

ومن جهته أثنى السيّد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، قائلاً: "تتماشى شراكتنا وتيم هورتنز تمامًا مع مهمتنا في توفير قيمة وجودة استثنائية لعملائنا. نحن متحمسون لاستقبال تيم هورتنز في شبكة تعاونيات الاتحاد بهدف تقديم تجربة جديدة وممتعة لمتعاملينا."

نبذة عن تيم هورتنز

تيم هورتنز® هي واحدة من أكبر سلاسل المطاعم في أمريكا الشمالية العاملة في قطاع الخدمة السريعة. تأسست كموقع واحد في كندا عام 1964، وتجذب تيم هورتنز مجموعة واسعة من الأذواق مع قائمة تشمل القهوة الفاخرة والمشروبات الساخنة والباردة (بما في ذلك اللاتيه والكابتشينو والإسبريسو والشاي والمشروبات الشهيرة مثل آيسد كاب®)، والمنتجات المخبوزة، والسندويشات الساخنة، ووجبات الإفطار، والوجبات الخفيفة، ومنتجات غذائية أخرى. لدى تيم هورتنز أكثر من 5800 مطعم في كندا والولايات المتحدة وحول العالم. وهي جزء من شركة Restaurant Brands International Inc. ("RBI")، واحدة من أكبر شركات المطاعم السريعة في العالم، حيث تحقق مبيعات سنوية تزيد عن 40 مليار دولار وتدير أكثر من 30000 مطعم في أكثر من 120 دولة وإقليمًا. تمتلك RBI أربع من أبرز العلامات التجارية للمطاعم السريعة في العالم – BURGER KING®، TIM HORTONS®، POPEYES®، وFIREHOUSE SUBS®.

للمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة https://www.timhortons.com

نبذة عن تعاونية الاتحاد

أنشئت تعاونية الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم ٣١/ ٢ المؤرخ في ٢٤ مايو ١٩٨٢، والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (آنذاك)، لتحسين حال أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، وخدمة المجتمع في منطقة عملها، وذلك بإتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة التجزئة، وتتمثل الأنشطة الرئيسية للتعاونية في تأسيس محلات الهايبرماركت والمراكز التجارية في دولة الامارات وإدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ومن خلال الابتكار المستمر والاستراتيجيات التي تركز على العملاء، تسعى تعاونية الاتحاد إلى أن تكون وجهة التسوق المفضلة، مما يوفر تجربة تسوق فريدة ومرضية لجميع العملاء.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://corporate.unioncoop.ae/en/

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