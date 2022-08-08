توفر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads لمختصي التسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اثنين من عروضالتحفيز برنامج الحصرية الجذابة السارية حتى 31 ديسمبر 2023

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، إحدى منصات الإعلانات المبرمجة الرائدة من هواوي، عن إطلاق برنامجي حوافز شهرية جديدين تم تصميمهما حصرياً لمختصي التسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي هذا الإطلاق تأكيداً على التزام سوق الإعلانات بتعزيز تجربة الشركاء على المنصة ودفع عجلة نموهم وزيادة حركة المرور لديهم وتحسين مصادر دخلهم. ويشار إلى أن "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads هي منصّة إدارة موافقة (CMP) معتمدة، من حيث إطار الشفافية والموافقة، من مكتب الإعلانات التفاعلية (IAB) الأوروبي.

وعلى صعيد مزايا برنامجالحصري التحفيز الأول، فهو يتيح للشركاء الذين يبلغ متوسط حجم حركة المرور لديهم أكثر من خمسة ملايين، الحصول على نسبة 10٪ إضافية من عائدات الدخل من "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads لغاية 31 ديسمبر 2023. يلي ذلك نسبة مشاركة في الإيرادات تبلغ 8:2 ("إعلانات هواوي" HUAWEI Ads": وسائل الإعلام) لمتوسط طلبات إعلانات يومية يزيد عن خمسة ملايين. كما سيكون لطلبات الإعلانات التي تقل عن خمسة ملايين نسبة مشاركة للأرباح تبلغ 7:3 ("إعلانات هواوي" HUAWEI Ads": وسائل الإعلام). سيحصل الشركاء المؤهلون على نسبة 10٪ إضافية من عائدات الدخل من "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads. وللتأهل، فإن المطلوب من الشركاء تحقيق نقاط جودة حركة المرور (TQS) تزيد عن 75، وينبغي أن يكونوا مشتركين في منصة خدمة ناشري إعلانات هواوي (HUAWEI Ads Publisher Service) لمدة 30 يوماً على الأقل.

يتيح الحصري التحفيز برنامج الثاني لأفضل 10 شركاء من حيث التميز في الأداء الحصول على نسبة 10 بالمائة من إيرادات الدخل لاستراتيجياتهم التسويقية لغاية 31 ديسمبر 2022. ومنذ إطلاق الحصري التحفيز برنامج ، قدمت "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads 30% من إيرادات إعلاناتها كمكافآت، وحقق الشركاء الأكثر تميزاً من حيث الأداء عائد على الاستثمار بنسبة 600٪.

تضم "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads أكثر من 41.000 تطبيقاً تابعاً لأطراف خارجية، مما يتيح للمطورين زيادة إيراداتهم داخل التطبيق والاستفادة من الإعلانات من خلال عالم متصل بالكامل. يبلغ عدد طلبات الإعلانات التي تتلقاها السوق يومياً أكثر من 1.2 مليار، كما تزخر السوق بقاعدة مستهلكين هائلة تضم أكثر من 730 مليون مستخدم شهري نشط يقدمون خدماتهم ويشكلون قوة دافعة لتحقيق الدخل بالإضافة إلى النمو في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وتسعى هواوي في إطار استراتيجيتها "N+8+1" إلى إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظتها التي تتنوع ما بين أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع خدمة عملاء "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads على البريد الإلكتروني:hwads@huawei.com

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة حول منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads

تعد منصة "إعلانات هواوي" واحدة من أكبر أسواق الإعلانات العالمية والتي تصل إلى أكثر من 700 مليون مستخدم على مستوى العالم وتقدم المنصة فرصة لنقل المعلومات وتقديم خدمات عالية الجودة على نطاق جديد واسع من خلال العمل كجسر يصل مستخدمي أجهزة هواوي مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). من خلال بصمة البيانات التي تجمع بين كل من طلبات هواوي والمعلنين الخارجيين، يتمتع المعلنون بدخول حصري إلى قاعدة مستخدمين أجهزة هواوي الذكية، الذين لا تتم خدمتهم حاليًا من خلال تقنيات مماثلة.

أنشئت شركة هواوي منصة HMS Core الذي تتوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتوظف 96000 عامل في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم، وتشمل 700 مليون مستخدم. تلتزم منصة "إعلانات هواوي" بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة لإنشاء اتصال ذكي عالمي.

للمزيد من المعلومات حول إعلانات هواوي https://ads.huawei.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: adsmea@huawei.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سوزان كانيانترا، جولين

طيف صالح، جولين mena.com-HMSTeam@golin