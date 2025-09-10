الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن إطلاق "أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم"، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات وتطوير المهارات المهنية في القطاع الصناعي، بما يدعم النمو المستقبلي للشركة ويعزز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات .

أطلقت هذه المبادرة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية "مشروع 300 مليار"، وتعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المواهب في قطاع صناعة الألمنيوم والمساهمة في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتُقدم الأكاديمية فرصاً تعليمية وتطويرية مميزة لموظفي الشركة على جميع المستويات، وذلك من خلال توفير مسارات التطوير المهني والبرامج التعليمية بقيادة نخبة من الخبراء والمدربين، إضافة إلى التجارب والتدريبات العملية.

صُممت برامج الأكاديمية لصقل المهارات التقنية والمهنية والقيادية اللازمة للنجاح والتفوق في بيئة العمل الصناعية المتنامية، وتعزز جاهزيتهم لدعم النمو المستقبلي للقطاع. وتتيح الأكاديمية للموظفين فرصاً مصممة خصيصاً لدعم طموحاتهم المهنية عبر جميع المستويات، بدءاً من الموظفين الجدد ووصولاً إلى المتخصصين والقادة أصحاب الخبرة.

ويوفر تطبيق "أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم" منصة رقمية مبتكرة للموظفين للتعرف على خيارات التطوير المهني ومتابعة تقدمهم وتلقي الملاحظات بشكلٍ مستمر لتعزيز نموهم الشخصي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تولي شركتنا أولوية كبيرة لتطوير المواهب الوطنية وتنميتها، فهي ركيزة أساسية لتحقيق التقدم وتعزيز قدرتنا التنافسية. و يعكس إطلاق " أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم" التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الصناعي في الدولة، من خلال تمكين المواهب و فتح آفاق واسعة أمام موظفينا للنمو وتطوير مهاراتهم، بما يسهم بشكل فعَال في نجاح الشركة واستدامة تميزها".

يتم تقديم برامج "أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم" في موقعي الشركة في الطويلة وجبل علي، حيث تشكل المظلة الرئيسية لجميع برامج التدريب والتطوير الرائدة التابعة للشركة، بما في ذلك برامج التدريب الوطنية وبرنامج تدريب الخريجين.

حيث اطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برامج التدريب الوطنية التابعة لها في عام 1982، والتي تهدف إلى تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية في مختلف العمليات الصناعية والإدارية للشركة.

ويوفر برنامج تدريب الخريجين التابع للإمارات العالمية للألمنيوم فرص لخريجي الجامعات من أجل الالتحاق ببرنامج تدريبية تتراوح مدتها بين 18 و24 شهراً بهدف تمكينهم من الحصول على فرصة عمل في الوظائف الإشرافية أو الأدوار المرتبطة بالعمليات التشغيلية في المصنع.

وفي عام 2024، وظّفت الشركة أكثر من 220 من الكوادر الوطنية الشابة في برامج التدريب الوطنية وبرنامج تدريب الخريجين التابعة لها.

