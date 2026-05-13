اجتمع أمس في فعالية "إس إيه بي كونيكت الإمارات / SAP Connect UAE" السنوية، والتي أقيمت أمس في إكسبو دبي، نخبة تضم نحو 2,000 من التنفيذيين وصانعي القرار والمهتمين بالذكاء الاصطناعي للأعمال من القطاعين العام والخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلطت شركة "إس إيه بي" الضوء خلال فعالية "إس إيه بي كونيكت الإمارات / SAP Connect UAE" السنوية، والتي أقيمت أمس في دبي، على الكيفية التي تدمج بها المؤسسات تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة التي تدير عملياتها الأساسية، وذلك في وقت تواصل فيه الشركات في دولة الإمارات تسريع خطط النمو والابتكار. ومن خلال نتائج بحثية حديثة، وتجارب عملية من المؤسسات، إلى جانب النقاشات التي شهدتها الجلسات الرئيسية والحوارات المتخصصة، استعرضت الشركة اعتماد المؤسسات المتزايد على منصات تخطيط موارد المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه التقنيات، وتعزيز مرونة الأعمال، ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفاعلية.

وأظهرت دراسة استطلاعية أجرتها شركة "يوجوف" بتكليف من "إس إيه بي" وشملت كبار مسؤولي اتخاذ القرار في مجال تقنية المعلومات في دولة الإمارات، أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات تلعب دور محوري في هذا التحول. وأفاد أكثر من نصف المشاركين (53%) بأن نظام تخطيط موارد المؤسسات لديهم يمثل بالفعل المنصة الرئيسية التي تدعم العمليات والقرارات المعززة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، فيما أشار 32% إضافية إلى أن هذه الأنظمة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عدد من الوظائف الأساسية.

وجمعت الفعالية، التي أقيمت في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، نخبة من قادة الأعمال لمناقشة آليات دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الأساسية للمؤسسات، بما في ذلك الشؤون المالية، وسلاسل التوريد، والموارد البشرية، وتجربة العملاء، بما يعزز تكامل العمليات ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بالاستناد إلى البيانات على مستوى المؤسسة.

وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الإمارات: "كلما توسعت المؤسسات في توظيف الذكاء الاصطناعي، أصبح التركيز أكبر على دمج هذه القدرات مع الأنظمة الأساسية التي تدير الأعمال اليومية. ومع صعود الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، بدأت الشركات تتجه نحو ما تُطلق عليه إس إيه بي مصطلح «المؤسسة الذاتية التشغيل»، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع بقاء الإشراف البشري عنصراً أساسياً في توجيه القرارات وضمان كفاءتها. وعندما تجتمع التطبيقات والبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية موحدة، تتمكن المؤسسات من تعزيز جودة اتخاذ القرار واستقرار العمليات والتعامل بمرونة أكبر مع المتغيرات المتسارعة".

وأشارت الدراسة أيضاً إلى مستوى مرتفع من الثقة في الأنظمة المؤسسية الحالية، حيث أفاد 50% من المشاركين بأنهم واثقون بدرجة كبيرة من قدرة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمنصات المؤسسية لديهم على دعم مستويات أكثر تقدماً من الذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال العامين المقبلين، فيما أبدى 40% ثقة إلى حد ما في هذه القدرة. ويعكس ذلك اعتماد المؤسسات على بنى تقنية راسخة لتوسيع نطاق قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحدد المشاركون الكفاءة التشغيلية والمرونة المؤسسية (45%)، وتسريع اتخاذ القرارات وتحسين جودتها (44%)، إلى جانب رفع إنتاجية الموظفين (41%)، باعتبارها أبرز المجالات التي يتوقع أن تحقق فيها الأنظمة المؤسسية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر قيمة للأعمال.

وتعكس هذه النتائج تحول أوسع نحو عمليات أكثر تكامل وذكاء، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من سير العمل اليومي داخل المؤسسات، بدلاً من التعامل معه كأداة منفصلة أو تقنية مستقلة بحد ذاتها.

نجاحات العملاء

شكلت الفعالية أيضاً مساحة للعملاء والشركاء لتبادل الخبرات ومناقشة دور الأنظمة المؤسسية في دعم المرحلة المقبلة من تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وتعمل سيراميك رأس الخيمة حالياً على تنفيذ تحول مؤسسي شامل يهدف إلى توحيد عملياتها العالمية والاستعداد للمرحلة التالية من توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد نظام "رايز ويذ إس إيه بي /RISE with SAP " لتأسيس بنية رقمية حديثة قائمة على الحوسبة السحابية.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في سيراميك رأس الخيمة: من خلال اعتمادنا نظام "رايز ويذ إس إيه بي"، نعمل على إرساء بنية رقمية قوية توفر مستويات أعلى من الوضوح والاتساق عبر عملياتنا العالمية، الأمر الذي سيمكننا من دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتنا الأساسية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج أكثر اتساقاً واستناداً إلى البيانات، بالتزامن مع مواصلة توسع أعمالنا".

كذلك، تواصل "إمستيل" تنفيذ انتقالها إلى بيئة سحابية قائمة على حلول "إس إيه بي"، ضمن برنامج أوسع يهدف إلى تعزيز وضوح العمليات، وقابلية التوسع، والمرونة طويلة الأمد عبر عملياتها الصناعية.

وقال فلاديمير أرشينوف، الرئيس التنفيذي للتقنية لدى إمستيل: "يمثل هذا التحول خطوة نحو بناء أعمال أكثر ترابط وقدرة على الاستجابة للمتغيرات. ومن خلال الانتقال إلى منصة سحابية موحدة، نعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، ونرسي أساساً متيناً لدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية في مختلف عملياتنا، بالتزامن مع مواصلة نمو أعمالنا".

كما تعمل جرانديوس، وهي عضو في مجموعة غسان عبود، على بناء أساس رقمي لتوحيد عملياتها في قطاعات التجزئة والتصنيع وخدمات التموين ضمن منصة موحدة من إس إيه بي، وذلك لتعزيز مستويات الرؤية والتنسيق عبر عملياتها، وبما يتيح الاستفادة مستقبلًا من دمج حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للأعمال من إس إيه بي.

وقال مصعب عبود، الرئيس التنفيذي لجرانديوس: "يمثل توحيد عملياتنا ضمن منصة متكاملة واحدة خطوة هامّة في مسيرة نمو أعمالنا. فمع التوسع المستمرّ في أعمالنا، تحتاج إلى مستوى أكبر من الرؤية عبر سلسلة التوريد، وتنسيق أكبر بين عمليات البيع بالتجزئة والإنتاج، إضافة إلى القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء التي تتطور بشكل دائم. ومن خلال بناء هذه القاعدة التقنية بالتعاون مع إس إيه بي، نعمل على تهيئة أعمالنا للاستفادة بشكل أكثر فاعلية من تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عملياتنا المختلفة، ومواصلة تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء".

كما أنهت مجموعة جمبو مؤخراً انتقالها إلى منصة "إس/4 هانا/ SAP S/4HANA"، بهدف توحيد وظائفها التشغيلية الأساسية ضمن منصة متكاملة واحدة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرار.

وأوضح متحدث باسم مجموعة جمبو قائلاً: "نجحنا من خلال الانتقال إلى منصة "إس/4 هانا"، في توحيد عملياتنا الأساسية ضمن منصة واحدة، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ترابطاً واستناداً إلى البيانات، ويمنح أعمالنا مستوى أعلى من المرونة. كما وفر لنا ذلك رؤية أوضح وفورية لعملياتنا، ورسخ قدرتنا على مواصلة تحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الابتكار على مستوى المؤسسة".

منهجية الدراسة:

كلفت شركة "إس إيه بي" شركة "يوجوف" لإجراء دراسة استطلاعية شملت 258 من كبار مسؤولي اتخاذ القرار في مجال تقنية المعلومات لدى شركات من مختلف الأحجام وعبر عدة قطاعات في دولة الإمارات، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026.

