بي آي للاستشارات هي شركة متخصصة في التصميم المؤسسي، واستشارات الأفراد، وتحويل الأعمال.

توسيع فريق قسم الاستشارات، بانضمام26 موظفاً جديداً منهم شريكان اثنان، سيعزز قدرات خدمات استشارات الأفراد واستشارات الأعمال في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أعلنت إرنست ويونغ (EY) عن انضمام فريق شركة بي آي للاستشارات (BI Consulting) إلى فريقها المتخصص بخدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستساهم الخبرة العملية التي يحملها فريق شركة الاستشارات الإدارية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقراً لها، والمتخصصة في شؤون الأفراد والمؤسسات وتنفيذ الاستراتيجية و اكثر، في تعزيز حلول EY في مجال استشارات الأفراد واستشارات الأعمال.

وسيساهم انضمام 26 موظفاً من بي آي للاستشارات، من بينهم شريكان اثنان، في تسريع وتوسيع قدرات خدمات استشارات الأفراد واستشارات الأعمال التي يقدمها قسم الاستشارات في EY شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي معرض تعليقه على هذا الدمج، قال عمر عودة، رئيس قسم الاستشارات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نؤمن في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن كل مؤسسة تواجه تحديات فريدة تتطلب منا ليس فقط التكيف، بل وابتكار أساليب عمل جديدة. وتعد جهودنا لتعزيز المهارات والاستفادة من أحدث التقنيات أمراً بالغ الأهمية يضمن لنا تقديم حلول فريدة لعملائنا، لا تلبي احتياجاتهم الحالية فحسب، بل تُسهم أيضاً في رسم ملامح المرحلة التالية من رحلة نموهم. ويُعدّ دمج فريق بي آي للاستشارات ضمن قسم خدمات الاستشارات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوةً استراتيجيةً تتجاوز الاستثمار المالي، إذ أنها تُثري رصيد كفاءاتنا وتُوسّع قاعدة معارفنا وعروض خدماتنا. وستسهم الخبرة العميقة والعملية لفريق بي آي للاستشارات في توسيع نطاق خدماتنا الاستشارية في مجال الموارد البشرية واستشارات الأعمال، ما يُمكّننا من توسيع حلولنا المميزة وترك أثر ملموس في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".

ومن الجدير بالذكر أن شركة بي آي للاستشارات تتمتع بخبرة تمتد لما يقارب من عقدين في مجال حلول وخدمات التصميم المؤسسي، واستشارات الأفراد، والاستراتيجية، والتحول، والحوكمة. وقد أدى نشاط الشركة الأخير في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مكانتها وجعل فريقها الخيار الأمثل من الناحية التشغيلية والاستراتيجيّة لقسم الاستشارات في شركة EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إرنست ويونغ | بناءعالم أفضل للعمل

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية.

تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين.

جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com

بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,500 موظف في 27 مكتباً و14 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات