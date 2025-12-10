أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إثمار الدولية القابضة (EIH)، إحدى أبرز مجموعات الاستثمار في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "مطاحن العين"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال طحن الحبوب المدعومة بخبرات صناعية تمتد لعقود في دولة الإمارات والمنطقة.

وتسهم الشراكة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بشكل مباشر، إلى جانب دورها في تعزيز جهود مكتب أبوظبي للاستثمار في تطوير الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في الصناعات الغذائية.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ "إثمار الدولية القابضة" على 23% من أسهم "مطاحن العين"، مع خيار رفع الحصة إلى 29% مستقبلاً، حيث سيُوظف هذا الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحديث منشآتها الصناعية، بما يسهم في تمكينها من التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت إثمار الدولية القابضة أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التزامها بالاستثمار في القطاعات التحولية التي تدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وبصفتها مجموعة استثمارية تأسست في أبوظبي، تواصل "إثمار" تمكين القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويرفع مستويات المرونة، ويتيح خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

وقال المتحدث باسم مجموعة إثمار الدولية القابضة: "تعكس الشراكة رؤيتنا في تعزيز حلول الأمن الغذائي على المدى الطويل، والتزامنا بدعم الصناعات الوطنية، والمساهمة في تحقيق أجندة أبوظبي الاقتصادية المستقبلية. كما تعتبر لاتفاقية امتداداً لدورنا الحيوي في دعم القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مزدهر للدولة والمنطقة".

وتعد "مطاحن العين" من أبرز شركات طحن ومعالجة الحبوب في دولة الإمارات. وهي إحدى شركات مجموعة الهزاع الاستثمارية، التي تمتلك خبرة تزيد على 80 عاماً في قطاع الصناعات الغذائية في كل من دولة الإمارات و الأردن والعراق ومصر وقبرص، حيث تتولى إدارة 15 منشأة إنتاجية، إذ تتيح هذه الخبرة الطويلة لشركة "مطاحن العين" الحفاظ على شبكات توريد قوية، وتطوير قنوات توزيع واسعة، وتقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات مختلف قطاعات التجزئة في القطاع والجهات الحكومية.

نبذة عن مجموعة إثمار الدولية القابضة:

إثمار الدولية القابضة (EIH) شركة استثمارية وطنية مقرها أبوظبي تحظى بمكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. وتعتمد الشركة نهجاً طموحاً ينسجم مع أولويات النمو الوطني يقوم على تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية عبر محفظة متنوعة تشمل الصناعات والتقنيات التحويلية، فمن خلال رؤيتها وشراكاتها المبتكرة إلى جانب تركيزها على قطاعات حيوية ذات مردود كبير على الاقتصاد الوطني، تساهم إثمار في بناء اقتصاد مستدام وأكثر مرونة يعزز جهود دولة الإمارات لتحقيق المزيد من النمو والازدهار على المدى الطويل.

