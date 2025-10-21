أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت علامة أومودا وجايكو الرائدة عالمياً بابتكاراتها في قطاع السيارات وتميّزها بدمج التصميم المستقبلي مع التكنولوجيا الذكية والأداء القوي على الطرق الوعرة، عن افتتاح صالة عرض جديدة في أبوظبي. وتقع هذه المنشأة المتطوّرة التي تديرها شركة ماهي خوري أوتوموتيف، في شارع الشيخ راشد بن سعيد على طريق مطار أبوظبي، حيث تشكّل وجهة مميّزة لعشّاق السيارات في المنطقة.

تفترش صالة العرض الجديدة مساحة 600 متر مربع، وتُشكّل خطوة استراتيجية ضمن مسيرة توسّع العلامة في المنطقة، وتُرسّخ حضورها المتنامي في العاصمة الإماراتية. وبصفتها الوكيل الحصري لأومودا وجايكو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تواصل شركة ماهي خوري أوتوموتيف تقديم تجارب العلامة الاستثنائية التي تجمع بين الفخامة والابتكار لقاعدة أوسع من العملاء في الإمارة.

في هذا السياق، صرّح شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، قائلاً: "يمثّل افتتاح صالة العرض في أبوظبي خطوة بالغة الأهمية في إطار التزامنا الثابت تجاه السوق الإماراتي. ومن خلال شراكتنا مع ماهي خوري أوتوموتيف، نهدف إلى توفير تجربة قيادة عصرية ترتقي بتوقّعات عملائنا في العاصمة، حيث ندمج بسلاسة بين الفخامة، والاتصال الذكي، والأداء المتفوّق على الطرق الوعرة."

يأتي افتتاح صالة العرض في أعقاب الإطلاق الناجح لسيارة جايكو J7 SHS المزوّدة بنظام هجين فائق التطوّر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي من فئة المركبات الرياضية المتعدّدة الاستخدام، والمُصمّمة لتلبّي تطلّعات السائقين الذين ينشدون مركبة تجمع بين الأداء والكفاءة والمرونة. ويوفّر هذا النظام المتطوّر مدى قيادة يتجاوز 1200 كيلومتر بالشحنة والخزان الواحد، ما يبدّد القلق حيال نفاد الطاقة ويضمن انتقالاً سلساً بين الطاقة الكهربائية والوقود.

في تجسيد حيّ لروح الابتكار التي تُميّز العلامة، تخلّل حفل الافتتاح عرضٌ للروبوت البشري المتطوّر AiMOGA من أومودا وجايكو، الذي أذهل الحضور بأدائه الحيوي اللافت. وقد عكس AiMOGA رؤية العلامة في دمج التنقّل مع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات، وتصميم سيارات رائدة تعكس المستوى نفسه من التطور والابتكار.

مع افتتاح هذه الصالة الجديدة، يرتفع عدد صالات عرض أومودا وجايكو في مختلف أنحاء الإمارات إلى ستّ صالات، ما يعزّز حضور العلامة المحلي ويجعلها أقرب وأكثر توفّراً للعملاء. وتُجسّد هذه الخطوة التوسّعية محطة مهمّة تسبق الإطلاق المرتقب لطراز أومودا C7 في يناير 2026، وهو طراز كروس أوفر من الجيل الجديد سيُرسي معايير غير مسبوقة في مجالات التصميم الذكي، والراحة، وكفاءة استهلاك الطاقة.

يسلّط افتتاح صالة العرض في أبوظبي الضوء على متانة الشراكة بين أومودا وجايكو وماهي خوري أوتوموتيف، ويُرسّخ رؤيتهما المشتركة في تقديم سيارات وخدمات بمستوى عالمي في أحد أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة. كما يلبّي هذا التوسّع حاجة ملحّة في سوق العاصمة الإماراتية، عبر طرح علامة فريدة من نوعها تستجيب لتطلّعات عشّاق الأسلوب العصري في المدينة، وهواة المغامرة على الطرق الوعرة في آنٍ واحدٍ.

هذا وتواصل أومودا وجايكو تعزيز حضورها على الساحة الدولية، من خلال تنظيم القمة الدولية للمستخدمين لعام 2025 في الصين، تحت شعار "الابتكار المشترك، والتصميم المشترك"، بمشاركة واسعة من المستخدمين والشركاء والوكلاء ووسائل الإعلام والمؤثّرين ومالكي السيارات وهواة العلامة من مختلف أنحاء العالم.

وفي إنجاز عالمي بارز، ارتقت مجموعة شيري، الشركة الأم لعلامة أومودا وجايكو، إلى المرتبة 233 على قائمة فورتشن جلوبال 500 للعام 2025، وذلك في يوليو الماضي، متجاوزة عتبة الخمسة ملايين سيارة مُصدَّرة حول العالم. ويجسّد هذا الإنجاز مكانة المجموعة المتنامية على الساحة الدولية، ويؤكّد الزخم المتسارع الذي تحقّقه أومودا وجايكو كإحدى أبرز العلامات الفاخرة والرائدة ضمن محفظة شيري.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدام الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة. وتشمل المجموعة الحالية طرازات مثل أومودا C5، وجايكو J7، وجايكو J8، بالإضافة إلى الطرازات المرتقبة مثل أومودا C7، وجايكو J5، وسلسلة SHS الجديدة القادمة بنظام هجين فائق التطوّر.

في إطار التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة، أنشأت أومودا وجايكو مركزاً حديثاً لتوزيع قطع الغيار في منطقة جافزا، يمتدّ على مساحة 12,000 متر مربع، ويُعدّ الأكبر من نوعه لقطع غيار السيارات الصينية في الشرق الأوسط. ويُساهم هذا المركز في تعزيز الخدمات اللوجستية الإقليمية وتوفير خدمات ما بعد البيع بسرعة وموثوقية. وبفضل شراكتها الاستراتيجية مع شركة ميرسك، تمكّنت أومودا وجايكو من رفع جهوزيتها التشغيلية في مجال اللوجستيات وخدمات ما بعد البيع داخل دولة الإمارات، مع ضمان توفّر قطع الغيار بنسبة تصل إلى 100% وتسليمها خلال فترة قياسية تتراوح بين 24 و48 ساعة.

في دولة الإمارات، تتولّى كل من شركة أوتورن أوه جي للسيارات المحدودة، وشركة ماهي خوري للسيارات، وشركة كلداري للسيارات المحدودة مهام التوزيع الرسمي لسيارات أومودا وجايكو في دبي، وأبوظبي، والإمارات الشمالية على التوالي، ما يضمن دخولاً سلساً إلى السوق المحلية وتجربة عملاء متميّزة تغطي مختلف أنحاء الدولة.

-انتهى-

#بياناتشركات