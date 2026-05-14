دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت «أورينت للتأمين»، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في دولة الإمارات والتابعة لـمجموعة الفطيم، عن طرح أربع حلول تأمينية جديدة للحماية من مخاطر الحروب، بهدف دعم الشركات والأفراد في مواجهة المخاطر المعقدة والمتغيرة، بما يعزز دور قطاع التأمين في دعم استقرار الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي في الدولة.

ويأتي إطلاق هذه الحلول في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ومع تنامي حركة التجارة وتوسع الأعمال، ترتفع الحاجة إلى حلول تأمينية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحديات التشغيلية والجيوسياسية المتغيرة.

وتشمل الحلول الجديدة:

تأمين مخاطر الحرب للنقل البري لتغطية البضائع والشحنات المعرضة للمخاطر المرتبطة بالحرب أثناء النقل البري

تأمين مخاطر الحرب للشحنات البحرية لتغطية الشحنات البحرية ضد مخاطر الحرب والمخاطر المرتبطة

تأمين ضد العنف السياسي (بما في ذلك الحرب) للمركبات الشخصية، لتغطية الأضرار الناتجة عن أعمال العنف السياسي والنزاعات

تأمين ضد العنف السياسي (بما في ذلك الحرب) للوحدات السكنية، لتغطية الأضرار أو الخسائر الناتجة عن أحداث العنف السياسي

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: "تعتمد البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات على الثقة والاستقرار والقدرة على إدارة المخاطر بكفاءة. ومع تطور المشهد الاقتصادي وازدياد تعقيدات بيئة الأعمال، نحرص في «أورينت» على توفير حلول تأمينية تمنح الشركات القدرة على مواصلة أعمالها بثقة، وتوفر للأفراد والعائلات حماية إضافية تعزز شعورهم بالأمان والاستقرار."

وتستهدف الحلول الجديدة بشكل خاص المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن ومديري الأساطيل العاملين داخل دولة الإمارات أو عبرها، إلى جانب ملاك الوحدات السكنية الباحثين عن مستويات حماية إضافية في ظل المتغيرات العالمية الحالية. وتتوفر هذه التغطيات حالياً عبر شبكة الوسطاء والقنوات المباشرة التابعة لـ أورينت للتأمين.

نبذة حول شركة "أورينت للتأمين":

تأسست شركة أورينت للتأمين عام 1982، وهي المزود الرائد لحلول التأمين الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الخليج العربي. كجزء من مجموعة الفطيم، تقدم الشركة طيفاً واسعاً من منتجات وحلول التأمين الشخصي والتجاري، مدعومة بأساس مالي قوي وحلول مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

