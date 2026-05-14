أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة شوري (“Shory”)، وهي شركة تابعة لمنصة First.tech وإحدى شركات التكنولوجيا التأمينية (Insurtech) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، وأوربت ووركس، أول شركة إماراتية متخصصة في إنتاج وتشغيل مجموعة الأقمار الصناعية التجارية، عن شراكة تعاون تهدف لاستكشاف فرص تقاطع تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتأمين، في خطوة تعكس تزايد التقارب بين بيانات الفضاء وإدارة المخاطر الواقعية، وجرى الإعلان عنها خلال معرض “اصنع في الإمارات 2026”.

ويركز هذا التعاون على كيفية مساهمة قدرات أوربت ووركس في مجال الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية في تعزيز عمليات نمذجة المخاطر والاكتتاب لدى شوري، إلى جانب استكشاف فرص لتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل الأصول الفضائية. وتشمل مجالات التركيز الأولية تأمين أصول الأقمار الصناعية، واستخدام الذكاء الجغرافي لتعزيز نمذجة المخاطر في مجالات مثل رصد الفيضانات، والمراقبة البيئية، وتأمين الأساطيل بدقة غير مسبوقة. حيث بنت شوري سجلًا قويًا في تأمين الأصول المعقدة ومرتفعة القيمة في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية والأساطيل والمشاريع التجارية واسعة النطاق.

وتعد أوربت ووركس أول شركة تصنيع أقمار صناعية تجارية في الشرق الأوسط. ويضم برنامجها “ألتير” (Altair) مجموعة مكونة من 10 أقمار صناعية متعددة الحساسات لرصد الأرض، مزودة بتقنيات التصوير البصري وتحت الحمراء والحرارية واستشعار الترددات الراديوية (RF)، صمم لتقديم ذكاء جغرافي شبه فوري عبر معالجة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على متن الأقمار، مع الجمع بين تكرار الزيارات السريع والمعالجة المدارية للبيانات، بما يقلل الوقت بين جمع البيانات وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

وقال عون الصمدي، الرئيس التنفيذي لشركة شوري في دولة الإمارات: “لقد أمضينا سنوات في بناء القدرة على تأمين الأصول المعقدة على نطاق واسع. ويعد التعاون مع أوربت ووركس امتدادًا طبيعيًا لذلك، إذ يتيح لنا توظيف خبراتنا في قطاع الفضاء، إلى جانب استخدام بيانات الأقمار الصناعية في نماذج المخاطر لدينا.”

من جانبه، أضاف الدكتور الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأوربت ووركس: “يمثل بناء منظومة تجارية حول برنامجنا للأقمار الصناعية أولوية لأوربت ووركس. والعمل مع شوري خطوة عملية في هذا الاتجاه. حيث نشأت كلتا الشركتين في الإمارات، وهناك منطق تجاري واضح لاستكشاف ما يمكن تحقيقه معًا.”

ويعد معرض “اصنع في الإمارات” منصة وطنية لعرض القدرات الصناعية والتكنولوجية في الدولة. ويعكس هذا الإعلان الاتجاه السائد لدى الشركات الإماراتية عبر مختلف القطاعات نحو استكشاف فرص تجارية مشتركة.

وتندرج شوري ضمن منصة “جودان المالية”، التابعة للشركة العالمية القابضة IHC.

عن شوري:

شوري منصة تأمين رقمية بالكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم خدمات تأمين السيارات والمنازل والصحة والحيوانات الأليفة في دولة الإمارات، وهي جزء من منظومة First.tech. تتيح المنصة للعملاء مقارنة وثائق التأمين من مزودين رائدين والحصول على تغطية فورية عبر تطبيق واحد. وصُممت شوري لتبسيط التأمين وجعله أكثر سهولة وشفافية من خلال خدمات الوساطة الرقمية، بما يغير طريقة حصول الأفراد والشركات على التأمين وإدارته عبر التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات: www.shory.com

عن " First.tech":

تُعدّ "First.tech" مجموعة عالمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل على تأسيس وتوسيع نطاق الشركات في مجالات تكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحكومية. تأسست المجموعة في عام 2021، وتشكل جزءاً من "جودان المالية"، منصة الخدمات المالية المتخصصة والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

ومن خلال منظومة متكاملة من الشركات المتخصصة والمدعومة بقدرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والعمليات التشغيلية، تعمل "First.tech"، من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تطوير منصات تسهّل آليات وصول الأفراد والشركات والحكومات إلى الخدمات المالية والتأمينية والعامة. وتخدم المجموعة اليوم أكثر من 25 مليون عميل، كما أطلقت أكثر من 12 منتجاً، وتعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية ومصر.

عن أوربت ووركس:

أوربت ووركس هي شركة إماراتية لتصنيع وتشغيل مجموعات الأقمار الصناعية التجارية، تأسست كمشروع مشترك بين “مارلان سبيس” في أبوظبي التابعة لـ IHC، وLoft Orbital العالمية الرائدة في البنية التحتية للأقمار الصناعية وتشغيل المهمات ومقرها سان فرانسيسكو. وتعمل الشركة من منشأة إنتاج بمساحة 50,000 قدم مربع في منطقة كيزاد الاقتصادية في أبوظبي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة والمصممة للإنتاج التجاري واسع النطاق. وتقوم الشركة بتصنيع ودمج مجموعات أقمار صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهات سيادية وتجارية ومؤسسية.

