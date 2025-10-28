تجمع خدمات تشيك أوت دوت كوم بين الانتشار العالمي والخبرة العميقة في الأسواق المحلية لتقديم مدفوعات عالية الأداء حول العالم

تعزز تقنيات الدفع المتقدمة، لتشيك أوت دوت كوم، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، معدلات القبول وتضمن مدفوعات سريعة وآمنة

أعلنت تشيك أوت دوت كوم، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة أوبر تكنولوجيز، منصة التنقل الرقمي الرائدة عالمياً. بموجب هذه الشراكة، ستتقدم تشيك أوت دوت كوم لمستخدمي منصة أوبر مدفوعات عالية الأداء وخدمات التحصيل في أسواق متعددة حول العالم.

وقد اختارت أوبر تكنولوجيز، تشيك أوت دوت كوم لإمكاناتها الفريدة المتمثلة في شبكة مدفوعات عالمية وخبرة محلية في الأسواق الرئيسية. ومن خلال خبرتها المؤسسية الطويلة ونهجها الرقمي ستساهم تشيك أوت دوت كوم في تسريع نمو منصة أوبر في ظلّ الاقتصاد الرقمي، ومواكبة حجم أعمالها.

وقال كارل هيبرت، نائب رئيس التجارة العالمية، لدى أوبر، "يثق الركاب في أوبر لتقديم تجربة رائعة وفعّالة، ويشمل ذلك طريقة الدفع. نعتمد على شركائنا ذوي الخبرة والانتشار، والموثوقية العالية في نمونا المستمر. وإن خبرة تشيك أوت دوت كوم الشاملة في مجال المدفوعات المؤسسية، وتواجدها العالمي، ونهجها الرقمي تمنحنا الثقة بأن بنيتها التحتية ستساعدنا على مواصلة تحسين تجربة الدفع للركاب والعملاء حول العالم."

من خلال هذه الشراكة، ستستفيد أوبر من شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للتحصيل، بالإضافة إلى تقنيات الدفع المتطورة، والمصممة لجعل المعاملات أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية. ويشمل ذلك خدمة Intelligent Acceptance "القبول الذكي"، وهي محرّك تحسين للمدفوعات، يعتمد على الذكاء الاصطناعي خاص بشركة تشيك أوت دوت كوم، يستخدم بيانات آنية من شبكتها العالمية لتوجيه المعاملات، وتقليل عمليات الرفض الكاذبة، وتحسين الأداء.

ومن جانبه قال غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي ومؤسس تشيك أوت دوت كوم: "تمثل هذه الشراكة مع أوبر إنجازاً هاماً لتشيك أوت دوت كوم، ودلالة على التقدم الكبير الذي نحرزه في سوق مدفوعات الشركات العالمية".

"إن دعم ملايين المعاملات التي تُجريها أوبر يوميًا يتطلب بنيةً مدفوعات تحتيةً مرنةً وعالميةً ومتطورةً باستمرار. وإننا في تشيك أوت دوت كوم نلتزم بتقديم أداءٍ متميزٍ في مجال المدفوعات الرقمية يُمكّن أوبر من مواصلة توسيع آفاق إمكانيات التنقل الرقمي".

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.

نبذة عن أوبر

تتمثل مهمة أوبر هي خلق الفرص من خلال التنقل. لقد بدأنا في عام ٢٠١٠ لحل مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر؟ وبعد تقديم أكثر من 6458 مليار رحلة، نقوم بتصميم منتجات لتقريب الأشخاص من أماكنهم المفضّلة. وتعد أوبر منصة تتيح للعالم إمكانيات جديدة من خلال تغيير طريقة تحرك الأشخاص والطعام والأشياء عبر المدن، وقد باتت أوبر منصةً تفتح آفاقًا جديدة للعالم.

