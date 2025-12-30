القاهرة، مصر - وقّعت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، وهي شركة متكاملة في قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر، اتفاقية تعاون مع منظمة هابيتات فور هيومانيتي مصر لإطلاق برنامج تجريبي لتمويل تحسين المسكن، يستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعزيز جودة السكن في عدد من المجتمعات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر.

ويأتي البرنامج، الذي يحمل عنوان "الحلول المالية الرقمية لتحسين أوضاع السكن للأسر محدودة الدخل في مصر"، كمرحلة تجريبية تمتد لمدة عام، ويتم تنفيذه في محافظتي المنيا وأسيوط، في إطار نموذج تمويلي مبتكر يجمع بين الحلول الرقمية والخبرة الفنية في مجال الإسكان والتنمية المجتمعية. ويعكس هذا التعاون تكامل خبرات الطرفين، حيث تستفيد المبادرة من ريادة أمان في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب الخبرة المتخصصة التي تتمتع بها منظمة هابيتات فور هيومانيتي مصر في تحسين المساكن، وتنمية المجتمعات، وتعزيز الشمول المالي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أمان للتمويل الاستهلاكي بتطوير وتقديم منتج تمويلي بنظام التقسيط مخصص لتحسين المسكن، مدعومًا بمنصة رقمية متكاملة تربط المستفيدين بشبكة من موردي مواد البناء، والمقاولين، ومقدمي الخدمات المعتمدين، بما يضمن سهولة الوصول إلى حلول موثوقة وبأسعار مناسبة.

في المقابل، ستتولى منظمة هابيتات مصر تقديم الدعم الفني، وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية، إلى جانب إجراء الدراسات الميدانية اللازمة لفهم احتياجات المجتمعات المستهدفة، بما يضمن جودة التدخلات واستدامتها.

ويتيح البرنامج للأسر المستفيدة تنفيذ تحسينات أساسية في مساكنهم، تشمل الإصلاحات الهيكلية، وربط شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، وتجديد الأرضيات، والنجارة، والدهانات، إلى جانب حلول موفرة للطاقة مثل الألواح الشمسية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار السكني.

وتعليقًا على هذا التعاون، صرح الأستاذ خالد شاهين رئيس القطاع التجاري لشركة أمان القابضة، قائلًا: "نؤمن في أمان بأن دور التكنولوجيا المالية لا يقتصر على إتاحة التمويل فحسب، بل يمتد ليكون أداة حقيقية لتحسين جودة حياة الناس. ومن خلال هذا التعاون مع منظمة هابيتات فور هيومانيتي مصر، نعمل على تطويع حلول الـFinTech لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها السكنية الأساسية بطريقة رقمية، ميسّرة، ومسؤولة، بما يخلق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا ويعكس التزامنا بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا."

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أشرف عيد ، مدير عام منظمة هابيتات فور هيومانيتي في مصر، قائلًا: :"يعكس هذا التعاون التزامنا بجعل الحصول على السكن اللائق أكثر سهولة ويسرًا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. حيث نهدف إلى تحسين ظروف المعيشة بشكل ملموس وخلق نموذج قابل للتوسع لتمويل السكن في صعيد مصر من خلال الجمع بين الخبرة الفنية والحلول المالية المبتكرة".

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة"، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، "أمان للتمويل الاستهلاكي"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

عن منظمة هابيتات فور هيومانيتي

تعد منظمة هابيتات فور هيومانيتي مصر (HFHE) جزءًا من شبكة هابيتات فور هيومانيتي العالمية (HFHI) وتعمل في مصر منذ عام 1989. تعمل المنظمة حاليًا في أكثر من 40 مجتمعًا في خمس محافظات، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية واعضاء المجتمع المحلي.

تركز أعمال المنظمة على التمويل الصغير لتحسين المنازل، وبناء مساكن آمنة وكريمة للأسر الاكثر احتياجا ، وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز أنظمة سوق السكن، بما في ذلك حلول التمويل الرقمي للسكن، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع السكن لتحسين الوصول إلى مساكن ملائمة للأسر الاكثر احتياجا.

