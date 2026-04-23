أعلنت "أمانة" (amana)، إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام شراكة مع "زويا" (Zoya)، وهي شركة متخصّصة في تطوير الحلول البرمجية لمساعدة المستثمرين المسلمين على بناء محافظ استثمارية متوافقة مع مبادئهم الدينية. تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق نظام متكامل لفحص الأصول والتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يساهم في تسهيل عملية الاستثمار الحلال وجعلها أكثر وضوحاً وشفافية، فضلاً عن تعزيز إمكانية الوصول إليها للمستخدمين في مختلف أنحاء المنطقة.

يتضمن النظام الجديد أيقونة على شكل هلال باللون الأزرق ضمن منصة "أمانة" (amana)، تتيح للمستخدمين التعرّف فوراً على الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتمد هذه الخاصية على تقنية الامتثال المتخصّصة من "زويا" (Zoya)، والتي توفر عمليات فحص لحظية دقيقة وموثوقة للتحقق من توافق الأصول مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك مباشرة ضمن تطبيق التداول الخاص بـ"أمانة" (amana).

يتيح النظام لعملاء "أمانة" (amana) الوصول بنقرة واحدة إلى كامل تفاصيل شهادات الاعتماد، بما في ذلك الجهة المختصة بالتحقق. بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى قسم مخصّص للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل التطبيق، ما يتيح لهم استكشاف الفرص الاستثمارية الحلال بكفاءة وسهولة، دون الحاجة إلى عمليات بحث أو تدقيق يدوية.

يأتي إطلاق هذا النظام استجابة للتحديات التي يواجهها المستثمرون الحريصون على بناء محافظ استثمارية متوافقة مع قيمهم الدينية، حيث كان تحديد الأصول الحلال يتطلب سابقاً استخدام أدوات خارجية متعددة، ومراجعات دقيقة للنسب المالية، فضلاً عن تمضية ساعات طويلة في عمليات التدقيق. يتولى نهج "أمانة" (amana) المتكامل معالجة هذه التحديات من خلال دمج نظام معتمد لفحص التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعوم بواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ "زويا" (Zoya)، بشكل مباشر ضمن بيئة التداول والاستثمار، بما يوفّر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة ووضوحاً للمستخدمين.

وفي معرض تعليقه على هذا الإطلاق، قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة "أمانة" (amana): "قمنا بتصميم هذا النظام بهدف إزالة حاجة المستخدمين إلى التخمين. يحتاج المستثمرون والمتداولون إلى الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قيمهم الدينية. بالتالي، ومن خلال دمج مؤشرات التوافق مع أحكام الشريعة مباشرةً ضمن التطبيق، فإننا نجعل الاستثمار والتداول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر بساطة وشفافية من أي وقت مضى."

يتضمّن نظام "أمانة" (amana) لتحديد التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مجموعة من الميزات الرئيسة، أبرزها:

أيقونة على شكل هلال باللون الأزرق تتيح إمكانية تمييز الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوضوح

إمكانية الاطلاع على تفاصيل شهادات الاعتماد بنقرة واحدة، بما في ذلك الجهة المُصدِّقة

قسم مخصّص للأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن تبويبي "البحث" (Search) و"لك" (For You)

و"لك" فحص لحظي وفوري للامتثال بدعم من تقنية "زويا" ( Zoya )

من خلال إدراج ميزة التحقق من امتثال الأصول لأحكام الشريعة الإسلامية مباشرةً ضمن تجربة التداول والاستثمار، تواصل "أمانة" (amana) التزامها بتقديم حلول عملية ومتكاملة داخل التطبيق، تلبي احتياجات المستثمرين في المنطقة وتجمع بين القيم الدينية والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأسواق الحديثة في تجربة واحدة.

لمحة عن "أمانة" (amana):

يوفر تطبيق التداول "أمانة" (amana)، الذي يخدم أكثر من 500,000 عميل في منطقة الشرق الأوسط، إمكانية الوص ول إلى مجموعة متنوعة تزيد عن 6,800 من الأصول المتاحة - بما في ذلك ما يزيد عن 1,200 من أسهم الأسواق المفضّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسهم الأمريكية، والمعادن، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، والفوركس، والعملات الرقمية - وكل ذلك عبر واجهة موحّدة، شفّافة، مصمّمة خصيصاً للاستخدام على الأجهزة المحمولة.

وكمكافأة إضافية، تقدّم amana للعملاء ميزة إعفاء العملاء من أي عمولات أو رسوم مقاصة وصرف على جميع أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أول 100,000 دولار أمريكي من حجم التداول.

لمحة عن "زويا" (Zoya):

تقدم "زويا" (Zoya) مجموعة من البرمجيات المخصّصة لمساعدة المسلمين على جعل استثماراتهم وممارساتهم المالية متوافقة مع مبادئهم الدينية. تتمثّل مهمة "زويا" (Zoya) في ربط القيم الإسلامية بعالم التمويل الحديث، لتمكين المسلمين من التحكم بمستقبلهم المالي بكفاءة وثقة واستقلالية.

