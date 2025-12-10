أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت كلٌّ من شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع («ألفا ظبي»)، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز(ADX: AlphaDhabi) ، وشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع («مبادلة»)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استحواذهما عبر مشروعهما المشترك، على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تديرها شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" ("أبولو"). على أن تواصل "أبولو" إدارة المحفظة وتطويرها بعد عملية الاستحواذ.

تأسس المشروع المشترك بين مبادلة وألفا ظبي القابضة في عام 2023، وركّز منذ ذلك الحين على تخصيص وتوظيف رأس المال في فرص ائتمانية واعدة ضمن قطاعات وأسواق تُوفر عوائد مجزية قياساً بمستويات المخاطر. وتُضيف محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تم الاستحواذ عليها، استثمارات جديدة في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية، إضافةً إلى تعزيز الحضور في قطاع الرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والخدمات التجارية والخدمات المالية.

وبهذا الصدد، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "يمثّل هذا الاستحواذ خطوة جوهرية تعزّز مسيرة مشروعنا المشترك، حيث يوسّع حضوره في عدد من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، ضمن قطاعات تُسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل. وستُكمل محفظة أبولو للإقراض المباشر أصولنا الحالية، بما يعزز من فرص النمو والتنوّع مستقبلاً. وانطلاقاً من استراتيجيتنا طويلة المدى، يُرسّخ هذا الاستحواذ القائم على تحقيق القيمة، الطموح الأساسي للمشروع المشترك، والمتمثل في تحقيق عوائد متميزة مقارنة بالمخاطر، مع الحفاظ على نهج منضبط في الاستثمار الائتماني."

بدوره قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة:"يمثل الاستحواذ على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية، محطة مهمة في مسيرة مشروعنا المشترك مع ألفا ظبي القابضة، إذ يعزز استراتيجيتنا الرامية لبناء منصة ائتمانية قوية وواسعة النطاق في المملكة المتحدة وأوروبا، ويؤكد التزامنا بالنهج المنضبط في توظيف رأس المال."

من جانبه قال جيم فانيك، الشريك والرئيس المشارك لائتمان الأداء العالمي في "أبولو": "تربطنا بمبادلة وألفا ظبي شراكة طويلة الأمد والتي حققت نتائج إيجابية، ويسرّنا الإسهام في هذه الصفقة فيما يتطلع مشروعهما المشترك إلى الاستفادة من فرص الإقراض المباشر الأوروبي المضمون. وما نزال نشهد وفرة في الفرص الائتمانية ذات العوائد الجذابة قياساً بالمخاطر، إلى جانب تزايد الحاجة الهيكلية لرأس المال الخاص في أوروبا".

يشار في هذا الصدد إلى أنه وحتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة محفظة المشروع المشترك لتبلغ نحو 1 مليار دولار موزّعة على 24 جهة مدينة، وسيُسهم انضمام محفظة أبولو للإقراض المباشر، البالغة قيمتها 0.6 مليار دولار من الأصول عالية الجودة، في رفع إجمالي الأصول بعد إضافة المحفظة الجديدة، إلى نحو 1.6 مليار دولار عبر 39 جهة مدينة.

كما يُرسي هذا الاستحواذ نهجاً قوياً ومستمراً لتدفّق الصفقات المستقبلية، بما يدعم أهداف التوظيف الاستثماري، ويواكب تقدّم المشروع نحو تنفيذ برنامج التزاماته البالغة 2.5 مليار دولار.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارات الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 302 مليار دولار أمريكي (1,111 مليار درهم إماراتي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

للتواصل والاستفسارات الإعلامية:

مبادلة للاستثمار

سلام كيتميتو

+971 50 276 9286

sakitmitto@mubadala.ae