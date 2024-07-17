الرياض، المملكة العربية السعودية – أطلقت شركة أكواليا، الرائدة عالمياً في قطاع إدارة المياه، برنامج "التدريب على خدمة العملاء"، وهو برنامج مبتكر مصمم خصيصاً لرفع مهارات أفراد فريق العمل، وتمكين المواهب الوطنية في المملكة العربية السعودية من الاستفادة المثلى من إمكاناتها وإتاحة الفرصة للعملاء حول المملكة للوصول بشكل أكبر إلى الخدمات والدعم النوعي. وتعكس هذه الخطوة التزام "أكواليا" بتعزيز النمو وتطوير قطاع المياه في المملكة، وذلك انسجاماُ مع رؤية السعودية 2030.

وتم تصميم البرنامج التدريبي المكثف؛ ليشمل فرق عمل "أكواليا" ضمن القطاعين الشمالي والجنوبي، حيث يضم جلسات تدريبية تفصيلية، يقدمها مدربون من أصحاب الخبرة والتخصص في تعريف المشاركين بأهم المهارات اللازمة لتطوير مخرجات خدمة العملاء، مثل نظام خدمة العملاء والفوترة (CC&B)، وذكاء الأعمال (BI)، وقراءة العداد آلياً (AMR)، وإدارة الأجهزة المتنقلة (MDM)، إلى جانب نظام إدارة القوى العاملة (WFM). ومن المقرر أن يخضع 447 موظفاً في "أكواليا" لـ 4250 ساعة تدريبية على مدار 10 أشهر، بمعدل 25 ساعة تدريبية لكل منهم، في كل مجال رئيسي من مجالات خدمة العملاء في الشركة.

وسيقضي المشاركون 8 أشهر من أصل 10 أشهر محددة بقيادة خبراء تدريب مختصين في مكاتب شركة أكواليا؛ لتعميق الفهم حول كل مجال من خدمات العملاء. وسيكون الخبراء المؤهلون على استعداد لتقديم دورات تدريبية، تركز على خلق فهم أفضل لوحدات الأعمال التابعة لمجموعتي أكواليا الشمالية والجنوبية. وفي المحصلة، ستسهل هذه الجلسات نقل المعرفة والمهارات الحيوية من المتخصصين إلى الموظفين مباشر ضمن جميع وحدات ومجالات العمل.

وتعليقاً على أهمية البرنامج التدريبي، قال المدير الإقليمي لشركة أكواليا في المملكة خافيير دياز: "انسجاماً من جهودنا المتواصلة لدفع التحوّل في خدمات إدارة المياه بالمملكة، نحن ملتزمون بالاستثمار في تدريب وتطوير موظفينا، حيث نؤمن بأن تمكين المواهب أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبل صناعتنا. ومع وجود نحو 400 موظف يعملون في القطاعين الشمالي والجنوبي، ضمن 4 مناطق، لتوفير إمدادات مستمرة من المياه لما يصل إلى 5 ملايين نسمة، فإننا ندرك مدى أهمية ضمان دعم كل عضو في فريقنا؛ للتفوّق في إنجاز العمل بأفضل ما لديهم من قدرات، ولهذا أطلقنا برنامجنا التدريبي لخدمة العملاء للقيام بذلك على وجه التحديد، حيث يتيح لنا هذا البرنامج رفع معايير تقديم الخدمات."

ويتيح البرنامج تدريباً تقنياً شاملاً يركّز على المحتوى عالي القيمة، فيما تتجه جلسات التدريب العملي نحو إثراء الخبرات التقنية لدى فريق عمل "أكواليا" مع ضمان تمكينهم من الارتقاء إلى المعايير المعمول بها دولياً، والالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع.

ويأتي إطلاق برنامج التدريب على خدمة العملاء بمثابة خطوة اتخذتها "أكواليا" للاستفادة من إمكانات المواهب السعودية وتسريع تحوّل قطاع المياه في المملكة. وجاء ذلك بعد تعيين دييغو سانتيبانيز بيرجيس مديراً للتدريب والتطوير للقطاع الجنوبي لشركة أكواليا في سبتمبر 2023.

وقال بيرجيس: "نخطط في القطاع الجنوبي لتقديم أكثر من 6,000 ساعة تدريبية في خدمة العملاء على مدار الأشهر الـ12 المقبلة. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جلسات تركز على تحسين إدارة الفواتير وزيادة الوعي بإدارة المياه. إننا في غاية السعادة بالتقدم الذي أحرزناه في الأشهر الأخيرة، وراضون عن تطور برنامج التدريب على خدمة العملاء والمستوى الهائل لنقل المعرفة."

نبذة عن أكواليا:

تعد "أكواليا – Aqualia" رابع أكبر شركة لإدارة المياه في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد السكان الذين تخدمهم، وفقًا لأحدث تصنيف من Global Water Intelligence الصادر في شهر مارس من عام 2021. وتقدم الشركة خدماتها حاليًا إلى ما يقرب من 30 مليون شخص في 17 دولة حول العالم وهي: الجزائر والمملكة العربية السعودية وكولومبيا وتشيلي والإكوادور ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وعمان والبرتغال وقطر وجمهورية التشيك ورومانيا وتونس.

الموقع الإلكتروني: www.aqualia.com

حساب أكواليا الشرق الأوسط في X: @AqualiaME

حساب أكواليا الشرق الأوسط في LinkedIn: AqualiaME

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