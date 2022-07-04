العقد المبرم هو جزء من برنامج حكومي لتحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه والصرف الصحي في الدولة.

منذ أن تم اختيار التحالف من قبل شركة المياه الوطنية السعودية (NWC) ، تم اختيار وتدريب فريق مكون من 39 خبيرًا من ذوي المؤهلات العالية متعددين التخصصات. إن معرفتهم وخبراتهم هي أحد مفاتيح نجاح المشروع.

مناطق اقليمية مكثفة

تجمع الكتلة الجنوبية بين المقاطعات الأربع في جنوب شبه الجزيرة العربية ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين شخص في منطقة تعادل نصف إسبانيا (240.000 كيلومتر مربع).

بدأ التحالف الذي تم اختياره في فبراير الماضي لإدارة خدمات المياه بما يسمى الكتلة الجنوبية للمملكة العربية السعودية مهمته رسميًا بالاحتفال بإطلاق المشروع (حفل يوم الإطلاق).

سيكون التحالف الذي تقوده أكواليا Aqualia، بالإضافة الى مجموعات ACCIONA والمجموعات المحلية Tawzea و HAACO. جزءًا منه سيكون مسؤولاً عن إدارة وتشغيل وصيانة دوران المياه من البداية إلى النهاية لمدة سبع سنوات في مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، وهي منطقة تعرف باسم الكتلة الجنوبية التي تغطي هذه المقاطعات الأربع في جنوب المملكة العربية السعودية ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة ومساحتها تعادل نصف إسبانيا (240 ألف كيلومتر مربع).

اختار التحالف فريقًا متعدد التخصصات ومتعدد الجنسيات مكون من 39 خبيرًا لقيادة المشروع. سيقومون بتحسين عمليات وإدارة خدمات المياه في هذه المنطقة الجنوبية الهائلة من المملكة العربية السعودية وتنفيذ أهداف الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للمشروع.

يقول أنطونيو أوليفاس، مدير مشروع الكتلة الجنوبية: "إن الملفات الشخصية التي يتكون منها التحالف عالية التخصص والخبرة، ولهذا السبب كان اختيارهم معقدًا بشكل خاص في سوق العمل العالمي الذي تتنافس فيه الشركات لجذب المواهب، ومع ذلك فإن الاختيار الصحيح لهؤلاء المتخصصين هو أحد مفاتيح التنفيذ الناجح للمشروع. ان المواهب الشخصيات الملائمة هم ما يجعلون هذا المشروع يحقق نجاحًا لامعًا".

المنطقة هي واحدة من ست مجموعات أو أقاليم في المملكة العربية السعودية قسمت فيها شركة المياه الوطنية (NWC) البلاد للتقدم نحو إدارة أفضل لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي. ان الهدف النهائي لهذا البرنامج الحكومي هو تحفيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه والصرف الصحي في البلاد وتحسين كفاءتها بشكل عام.

يغطي العقد الذي يتضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة المياه الوطنية المملوكة للدولة والمسؤولة عن هذه الخدمات، إدارة 59 محطة لمياه الشرب، و 380 خزانًا، و 330 محطة ضخ، و 127 محطة تعبئة صهاريج، و 20 ألفًا. كيلومترات من الأنابيب الرئيسية، و 43 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و 7000 كيلومتر من شبكات التجميع ، من بين أصول أخرى.

برنامج الخصخصة| السعودي

ضمن خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى التحديث والتنمية المستدامة للبلاد، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) استراتيجية وطنية للمياه (NWS 2030) تعالج التحديات الرئيسية للقطاع من خلال سياسات و مبادرات الإصلاح المؤسسي. ونتيجة لهذه العملية تم تفويض شركة المياه الوطنية (NWC) بتنفيذ برنامج متكامل لجذب القطاع الخاص لتحسين كفاءة الخدمة.

يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة نظام المياه الوطني في ستة كيانات توزيع إقليمية (عناقيد). لتطوير هذه العملية حيث أن هناك شركات خاصة متخصصة. يهدف هذا الإصلاح المؤسسي والقانوني في الدولة إلى تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه، وسيتم تطويره على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تنفيذ عقود الإدارة والتشغيل والصيانة في كل مجموعة لمدة 7 سنوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ عقود الامتياز طويلة الأجل في كل مجموعة.

المناطق الإدارية / الجغرافية الست التي تم تحديدها مع المجموعات هي التالية: الكتلة الشرقية (المنطقة الشرقية من البلاد)؛ الكتلة الغربية (منطقة مكة المكرمة)؛ الكتلة الشمالية (القصيم وحائل والجوف ومناطق الحدود الشمالية)؛ الكتلة الشمالية الغربية

(منطقتي المدينة المنورة وتبوك)؛ الكتلة المركزية (المنطقة الوسطى من البلاد)؛ والتجمع الجنوبي (مناطق عسير ، الباحة ، نجران ، جازان).

أكسيونا ACCIONA هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المتجددة لاقتصاد خال من الكربون. يشمل عرض أعمالها الطاقة المتجددة ، ومعالجة المياه وإدارتها ، وأنظمة النقل والتنقل ذات الكفاءة البيئية ، والبنى التحتية المرنة ، وما إلى ذلك. كانت الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. سجلت ACCIONA مبيعات بقيمة 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولديها تواجد تجاري في المزيد من 60 دولة.

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