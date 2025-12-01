الكفاءة والاستدامة

السعودية: حققت شركة أكسيونا خطوة مهمة في مسارها لتسريع التصنيع الصناعي وخفض البصمة الكربونية في عمليات البناء، وذلك من خلال تصميم أول منشأة ثابتة لضخ الخرسانة إلى رصيف Kugira العائم. ويؤسس هذا التطوّر لمرحلة جديدة في أعمال الموانئ، تتميز بعمليات أكثر تكاملاً وكفاءة.

تضم المنشأة أربع مضخات ثابتة اثنتان كهربائيتان واثنتان تعملان بمحركات احتراق قابلة للتشغيل بوقود حيوي متجدد (HVO) مُستخلص من زيوت نباتية مُعاد تدويرها. كما يتيح نظام الأنابيب المبتكر تدفّقًا مستمرًا وفعّالًا للخرسانة، بما يضمن الأداء الأمثل لرصيف Kugira أثناء عمليات البناء.

ومن خلال الدمج بين حلول الكهرباء، والوقود المتجدد، والعمليات الصناعية المتطورة، تواصل أكسيونا تصدر الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع البنية التحتية البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المستدامة عالميًا.

أهمية الابتكار للشرق الأوسط

يعكس هذا الإنجاز توجهات دول الشرق الأوسط نحو تعزيز الاستدامة والتصنيع الصناعي، خاصة في ظل الدور المحوري للبنية التحتية الساحلية والموانئ في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الترابط الإقليمي.

تتمتع أكسيونا بسجل يمتد لأكثر من 15 عامًا في المنطقة، حيث نفّذت مشاريع بارزة في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، وعُمان من بينها محطة تحلية مياه الفجيرة بتقنية SWRO، ومحطتا معالجة مياه الصرف الصحي المدينة 3 وبريدة 2، وتوسعة مترو دبي 2020.

ويجسد نظام ضخ الخرسانة الجديد النهج الذي تتبناه أكسيونا في مشاريعها الإقليمية: توظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول البناء منخفض الكربون لتقديم بنية تحتية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030، ومبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050.

ومع ازدياد الاهتمام الإقليمي بتطوير السواحل، وتوسعات الموانئ، والبنية التحتية المعتمدة على الطاقة المتجددة، يقدم نموذج أكسيونا الصناعي في التشييد حلًا قابلًا للتطبيق والتوسّع لمختلف مشاريع البنية التحتية البحرية المستقبلية في المنطقة.

نبذة عن أكسيونا

أكسيونا هي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متجددة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. تشمل أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة وإدارة المياه، وأنظمة النقل والمواصلات الصديقة للبيئة، إضافة إلى البُنى التحتية المرنة.

تُعد الشركة محايدة كربونياً منذ عام 2016، وحققت مبيعات بلغت 19.19 مليار يورو في عام 2024، وتباشر أعمالها في أكثر من 40 دولة. https://www.acciona-me.com/