أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عن اجتياز أعضاء هيئة التدريس لديها متطلبات الحصول على شهادة "مقيّم مهني معتمد" من المركز الوطني للمؤهلات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم والتدريب، وتطوير الكفاءات المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع في مجال تنمية الطفولة.

وجرى تسليم الشهادات خلال حفل رسمي بحضور الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والسيد حمزة كاظم، رئيس فريق الاستراتيجية والشراكة في الأكاديمية، إلى جانب مسؤولين من المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء حصول أعضاء هيئة التدريس على هذه الشهادة بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً واختبارات دقيقة ركزت على تطوير مهارات تقييم الطلبة وتصميم برامج تدريبية متخصصة. ويعكس هذا الإنجاز التزام الأكاديمية بتطبيق أعلى معايير الجودة في منظومتها التعليمية والتدريبية، مع التركيز على إعداد برامج تخصصية تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الطفولة.

تقدم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة برنامج "الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة"، الذي يمتد على مدى 18 شهراً ويشمل منحة دراسية كاملة لجميع الطلبة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي تساهم في تأهيل مقدمي الرعاية وخدمة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

لمحة حول الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة:

تأسست الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في عام 2023 بموجب القانون رقم 11 لسنة 2023، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي. تُعد الأكاديمية مؤسسة أكاديمية رائدة تهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف مقدمي الرعاية، بما في ذلك أولياء الأمور والعاملين في مجال الطفولة، مع التركيز على اللغة العربية والتراث الإماراتي والهوية الوطنية كركائز أساسية. تقدم الأكاديمية برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات ومدته 18 شهراً، إضافة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر في مجالات مثل رعاية وحماية الطفولة، التغذية، والرعاية المبكرة.

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