إن موافقة مجلس الإدارة على فصل أعمال أستر في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، مرهونة بالموافقات التنظيمية وموافقات الشركات بما في ذلك موافقة المساهمين في أستر الهند. وستفتح خطة الانفصال القيمة للشركاء من خلال السماح لكل من الشركات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بتبني استراتيجية تركز على السوق وخلق نمو مستدام طويل الأجل.

وبموجب خطة الانفصال، قام تحالف بقيادة فجر كابيتال، بإبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 65% في ملكية الشركة الخليجية أستر دي إم للرعاية الصحية (منطقة حرة). هذا وستستمر عائلة موبين في إدارة وتشغيل الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة تبلغ 35%، عند الإغلاق وبعده.

تبلغ تبلغ القيمة السوقية الحالية للأعمال المشتركة في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي. وتقيم الصفقة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة مؤسسية تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي (135,40 مليون روبية هندية1)، وقيمة حقوق ملكية تبلغ 1.0 مليار دولار أمريكي (82,15 مليون روبية هندية).

سيبقى المساهمون الحاليون مع القسم الهندي المسجل باسم أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية، وعند إتمام الصفقة المقترحة بنجاح، ستعلن الشركة عن توزيع الأرباح لمساهمي أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية من العائدات، مع مراعاة الموافقات المطلوبة بموجب القانون.

سيستمر الدكتور آزاد موبين في منصبه كمؤسس ورئيس مجلس إدارة وسيشرف على الشركات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما ستتم ترقية السيدة أليشا موبين إلى منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيستمر الدكتور نيتيش شيتي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أستر في الهند.

بنغالور (الهند) / دبي (الإمارات العربية المتحدة)– حصلت أستر دي إم للرعاية الصحية والمشار إليها آنفاً بـ (أستر) وهي إحدى أكبر مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة وأسرعها نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، اليوم على موافقات مجلس الإدارة من الشركة الرديفة لها وهي أفينيتي القابضة الخاصة المحدودة Affinity Holdings Private Limited ("Affinity") وموافقة من مجلس إدارتها لفصل الشركات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى كيانين متميزين ومستقلين. وبموجب خطة الانفصال، أبرمت شركة أفينيتي اتفاقية نهائية مع تحالف من المستثمرين بقيادة فجر كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مملوكة للشيوخ مقرها في الإمارات العربية المتحدة، من أجل الاستثمار في أعمال أستر في دول مجلس التعاون الخليجي. ويضم التحالف الذي تقوده فجر كابيتال أيضاً هيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الداو القابضة (الذراع الاستثماري لمجموعة الساير)، وشركة هنا للاستثمار (إحدى الشركات التابعة لشركة العليان للتمويل) وشركة الوفرة للاستثمار الدولي. وقد شكل مجلس إدارة أفينيتي وممثليه الذين تفاوضوا على الصفقة وجهة نظر إيجابية حول التقييم الإيجابي والشروط الأخرى التي قدمها التحالف الذي تقوده فجر كابيتال.

تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية على يد الدكتور آزاد موبين في عام 1987 من عيادة واحدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ثم نمت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة، حيث تقدم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمرضاها. كما تمتلك أستر شبكة كبيرة ومتنامية في 5 ولايات بجنوب الهند تضم 19 مستشفى و13 عيادة و226 صيدلية و251 مركزًا لخدمة المرضى. وفي الوقت نفسه، اكتسبت أستر في منطقة الخليج العربي سمعة وحضوراً قويين من خلال 15 مستشفى و118 عيادة و276 صيدلية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين والأردن.

سيؤدي فصل الأعمال عند انتهائه في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء شركتين إقليميتين متميزتين في مجال الرعاية الصحية، ستستفيدان من المرونة الاستراتيجية والمالية للتركيز على الطلب المتزايد في السوق ووضع أولويات المرضى في المرتبة الأولى. كما سيتم تشغيل كلا الكيانين في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال فرق إدارية منفصلة مخصصة، كما ستتم الاستفادة من قاعدة المستثمرين المخصصة التي ستساعد على النمو المستقبلي في الأسواق الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي على التوالي، وكلاهما يتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

توصف أسواق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند بأنها متميزة ولها ديناميكيات نمو مختلفة، مما يستوجب استراتيجيات عمل مختلفة، وبوجود تعداد سكاني يبلغ 1.4 مليار نسمة، ستظل الهند سوقاً ذات أولوية في رحلة نمو شركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية. وتخطط الشركة لزيادة سعة الأَسِرّة في الهند بمقدار الثلث تقريباً، وذلك بإضافة أكثر من 1500 سرير بحلول السنة المالية 27. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل شركة أستر دي إم للرعاية الصحية (منطقة حرة) على تعزيز خططها التوسعية في الأسواق الرئيسية، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع تمكين الوصول بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية الشاملة عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية.

وبعد الانتهاء من المشروع، سيستمر الدكتور آزاد موبين في شغل منصب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة أستر ويشرف على كيانات الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ستتم ترقية السيدة أليشا موبين إلى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي لقيادة استراتيجية طويلة المدى من شأنها أن تطلق العنان للقيمة السوقية كشركة تشغيل خالصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيستمر الدكتور نيتيش شيتي في قيادة القسم الهندي بصفته الرئيس التنفيذي، الذي سيركز على نمو الأعمال التجارية في الهند، بهدف خلق قيمة أخبر لمساهميه.

قدمت شركة إي واي (EY) وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مشورة تقييم مستقلة، كما قدمت شركة ICICI Securities رأيًا عادلاً للمساعدة في التقييم، وكانت شركة Baker & McKenzie LLP هي محامي شركة أفينيتي في الصفقة، بينما تولى سيريل أمارشاند مانغالداس منصب محامي أستر في الصفقة، وقامت شركة AZB & Partners بمهمة تقديم الاستشارات للمدراء المستقلين، كما عملت شركة (Moelis & Company) وشركة (Credit Suisse) كمستشارين بخصوص البيع، وقام بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (HSBC Bank Middle East Ltd) وشركة ألين آند أوفري إل إل بي (Allen & Overy LLP) وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) بالحضور نيابة عن اتحاد شركات فجر كابيتال.

وقال الدكتور أزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أستر دي إم للرعاية الصحية: “إن القرار الاستراتيجي لفصل عمليات الهند ودول مجلس التعاون الخليجي كان مبنياً على الأساس المنطقي لإنشاء قيمة عادلة لكلا الكيانين، مما أدى إلى إنشاء كيانين مستقلين يركزان كل على منطقته الجغرافية وهما قادران على: الاستفادة من فرص النمو في أسواقهما. ففي الهند، نظل كمروجين للخدمات ملتزمين بخططنا للنمو، وبالتالي فقد قمنا بزيادة حصتنا إلى 42% في وقت سابق من هذا العام. كما يواصل كبار المساهمين من المؤسسات استثمارهم، مما يعكس الثقة العامة في نموذج أعمال الشركة في الهند واستراتيجية الدخول في السوق التي تغطي جميع قطاعات مجال الرعاية الصحية.

"أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد تم اختيار فجر كابيتال من قبل مجلس إدارة شركة أفينيتي لتكون شريكنا الموثوق به لقيادة اتحاد من المستثمرين للاستثمار في أعمال دول مجلس التعاون الخليجي. نحن واثقون من خبرتهم الواضحة ومتحمسون لالتزامهم بتمكين خططنا التوسعية في مشهد الرعاية الصحية الديناميكي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وستحتفظ عائلة موبين بحصة تبلغ 35% من الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل وقوفنا معاً، يمكننا نتصور مستقبلًا تستمر فيه أعمال أستر في دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضاها في جميع أنحاء المنطقة، مدعومة بالحضور والشبكة القوية لشركة فجر كابيتال في السوق. وستتولى أليشا قيادة هذه الطموحات والإشراف على المرحلة التالية من مسار النمو لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت السيدة أليشا موبين، التي ستشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي: "بعدما حققت أستر دي إم للرعاية الصحية في الهند تقدماً متسارعاً في النمو، متعدد الأوجه خلال فترة قصيرة من الزمن، فإن الفصل سيمكن شركتنا في دول مجلس التعاون الخليجي من اغتنام أعمالها كفرصة كبيرة لإطلاق القيمة من خلال توسعها الجغرافي، وتنويع الإيرادات من خلال استهداف قطاعات اقتصادية مختلفة، مع التوسع في الرعاية الثالثية والصحة الرقمية. كما يسعدنا في رحلتنا مع الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تنضم إلينا فجر كابيتال المشهورة بخبرتها في تسهيل نمو الأعمال. ومع توسعاتنا المقبلة في سوق المملكة العربية السعودية، نحن على ثقة من أن مستشارهم الاستراتيجي سيكون له أكبر شأن.

وقال السيد إقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال: “لقد قامت عائلة موبين ببناء شركة عالمية المستوى، تتمتع بإرث غني في تقديم رعاية صحية عالية الجودة لملايين المرضى. كما تعد الشركات الكبيرة التي تقودها العائلات مجالًا نتمتع فيه بخبرة عميقة ونعتقد أن أستر لديها إمكانات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في جميع أنحاء منطقة الخليج. نحن ممتنون لعائلة موبين على ثقتهم ونتطلع إلى العمل معهم ومع شركائنا في التحالف وفريق الإدارة لتسريع طموحات أستر من خلال الاستثمار المستمر والابتكار والتوسع.

وقال الدكتور نيتيش شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية في الهند: “يمثل سوق الرعاية الصحية الهندي فرصة نمو غير مسبوقة حيث يسعى مواطنونا إلى الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة بتكلفة معقولة، وقد قامت أستر دي إم للرعاية الصحية بإتقان نظام الرعاية الصحية المصمم بعناية، والذي يغطي دورة حياة المريض بأكملها. كما تتمتع الشركة بمكانة فريدة لتقديم حلول رعاية صحية شاملة، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا العصر الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجلب الحلول الطبية المبتكرة إلى المقدمة، ومعالجة تحديات الرعاية الصحية الحرجة والمساهمة لتحسين نتائج المرضى. إن معدل النمو السنوي المركب الذي حققناه في آخر خمس سنوات هو شهادة على قوة نموذج العمل هذا. وتوفر عملية إعادة الهيكلة للميزانية العمومية الهندية المرونة اللازمة لمواءمة سياسات تخصيص رأس المال مع فرص النمو الناشئة.

سيوفر الانفصال أيضاً لشركة أستر – الهند، فرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين لتشمل المستثمرين المفوضين بالاستثمار في الهند فقط أو أغلبية الشركات، كما سيستفيد المساهمون في أعمال القطاع الهندي من إعداد تقارير أفضل عن المعايير التشغيلية والمالية لهذه الشركة المسجّلة.

تخضع الصفقة لموافقة المساهمين في الهند والامتثال التنظيمي والشروط العرفية الأخرى حتى موعد الإغلاق، وتتوقع الشركة أن يتم إغلاق الصفقة بحلول مارس 2024.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية Aster DM Healthcare Limited في الهند

أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية العاملة في الهند وتتمتع بحضور قوي في الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية من خلال 19 مستشفى و13 عيادة و226 صيدلية (تديرها شركة صيدليات ألفاوَن الخاصة المحدودة للبيع بالتجزئة Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب ترخيص العلامة التجارية من أستر)، و251 مختبراً ومركزاً لخدمة المرضى عبر 5 ولايات في الهند، مما يقدم وعداً بسيطاً قويٌ لكل من نتعامل معه: "سنعتني بكم جيداً"

نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية (منطقة حرة) Aster DM Healthcare FZC في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في ستة دول من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى و118 عيادة و276 صيدلية، تخدم أستر جميع الشرائح الاقتصادية للمجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر وميدكير وأكسس. كما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتمكين الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو myAster.

نبذة عن فجر كابيتال

فجر كابيتال هي شركة أسهم خاصة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. والشركة مملوكة لصناديق مال تملكها شخصيات سيادية بارزة من أبوظبي وبروناي دار السلام وماليزيا، ومستثمرين من القطاع الخاص من منطقة الخليج وخارجها. وقد طورت فجر كابيتال سجلاً حافلاً في التنفيذ والنجاح في استثمارات المنصات البارزة عبر مختلف القطاعات ذات النمو المرتفع والمرتبطة بالتركيبة السكانية، مثل الخدمات المالية والتعليم والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأغذية والمشروبات وإدارة النفايات والتصنيع، بالإضافة إلى أمور أخرى.