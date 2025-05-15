دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أسترا تِك"، المجموعة القابضة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية والمالكة لتطبيق "بوتيم"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "سفن إكس"، المجموعة الاستثمارية القابضة الرائدة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية. وتُمهد الاتفاقية، الموقعة على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، الطريق لبناء منظومة رقمية متكاملة تجمع الخدمات المالية واللوجستية وخدمات التوصيل إلى المستخدم النهائي بما يضمن الارتقاء برؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير اقتصاد متصل وشمولي وقائم على الابتكار.

ويعزز هذا التعاون الوصول إلى مجموعة من الخدمات الآمنة والمتوافقة مع المعايير والمتمحورة حول العميل من خلال دمج إمكانات التحويلات المالية وحلول نظام حماية الأجور وأدوات الدفع الرقمية في المنصات اليومية. كما يدعم التحسينات المستقبلية، بما فيها خاصية التحقق من العنوان بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ودمج خدمات التوصيل إلى المستخدم النهائي، ونقاط قبول الدفع الموسعة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تحظى بطاقات "بوتيم" للرواتب، حل نظام حماية الأجور الرائد من "أسترا تِك"، بدعم البنية التحتية المالية الخاصة بشركة "سفن إكس" وغيرها من الخبرات التنظيمية المتاحة من خلال "فنتكس"، ذراعها المتخصصة في التكنولوجيا المالية، مما يسمح للشركتين بتعزيز عرضهما المالي المرتبط بالرواتب، إلى جانب تحسين إمكانية الوصول للشركات والموظفين عن طريق شبكة توصيل موثوقة ومتوافقة مع المعايير المعتمدة.

ومن ناحية أخرى، تبحث الشراكة في الآفاق المتاحة لتوسيع خدمات التحويلات المالية الدولية من "بوتيم" بالاستفادة من الشبكة المالية العالمية لشركة "فنتكس" لربط المستخدمين بمواقع الوكلاء في جميع أنحاء العالم. ويتيح دمج هذه البنية التحتية في تطبيق "بوتيم" للمستخدمين إرسال واستلام التحويلات المالية عبر الحدود بكل سرعة وأمان عن طريق المنصة المعتمدة لتعاملاتهم اليومية. ويعزز هذا التوسع مكانة "بوتيم" كمنصة خدمات مالية متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية للمستخدمين المحليين والدوليين على حد سواء.

ويرسي هذا التعاون الركائز الأساسية لمجموعة أوسع من الابتكارات في مجالي التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، بما يشمل إعادة تعبئة رصيد المحفظة وخدمات "اعرف عميلك الإلكتروني" في فروع وول ستريت للصرافة، وتمكين مدفوعات محفظة "بوتيم" في مواقع "سفن إكس" للبيع بالتجزئة، فضلاً عن نشر أنظمة نقاط البيع لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين العمليات اللوجستية للتوصيل إلى المستخدم النهائي. وتتضمن المجالات الأخرى قيد الاستكشاف إمكانية التحقق من العنوان باستخدام منصة "وين"، وخدمة صندوق البريد الرقمي من بريد الإمارات، وسبل دمج المدفوعات المؤسسية عبر منصة "وصلة" اللوجستية الشاملة من شركة "سفن إكس".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى "أسترا تِك" و"بوتيم": "تمثل الشراكة مع "سفن إكس" نقلة نوعية نحو تحقيق رسالة "أسترا تِك" الرامية إلى توفير سبل مبتكرة للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. ويتمحور دمج الأدوات المالية في التجارب الرقمية اليومية حول جوانب الراحة فضلاً عن تطوير بنية تحتية مستدامة تسمح بالتمكين المالي على المدى البعيد".

ومن جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "سفن إكس": "تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ برسم ملامح مستقبل تجتمع فيه الحلول المالية واللوجستية والتكنولوجية لخدمة المجتمع وأفراده. ويتيح لنا التعاون مع "أسترا تِك" المضي قدماً نحو تحقيق رسالتنا المشتركة لدعم الأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي وتمكين المجتمعات من خلال خدمات متكاملة وآمنة ومتاحة بسهولة في مجالات الخدمات المالية والتوصيل إلى المستخدم النهائي. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز مكانة "سفن إكس" الرائدة في المنطقة في مجال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتجارة الذكية. كما نعمل معاً على إطلاق العنان لمزيد من الفرص لتبسيط السبل المتاحة أمام العملاء الأفراد لتحويل الأموال والبضائع والخدمات، فضلاً عن وضع الأسس لتطوير منظومة سلسة ومتمحورة حول العميل تركز على التطوير والشمولية والابتكار".

وسيتم تنفيذ الاتفاقية على مراحل، بدءاً من عمليات صرف الرواتب ودمج خدمات التحويلات المالية. بينما تغطي المراحل المستقبلية برامج الولاء والتحسينات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية الموسعة، مما يجعلها واحدة من أكثر اتفاقيات التعاون شمولاً في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.

ويعزز هذا الإعلان من التزام "أسترا تِك" و"سفن إكس" المشترك بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي والشمولية المالية من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية عبر منصة رقمية موحدة.

لمحة حول "أسترا تِك":

تدير "أسترا تِك"، مجموعة الاستثمار والتطوير في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية ومقرها دولة الإمارات، أعمالها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك الشركة التي تأسست في عام 2022 وتدير مجموعة من المنصات الرقمية الرائدة بما في ذلك "بوتيم" و"بايباي" و"كوانتكس". وانطلاقاً من رسالتها الرامية إلى إعادة رسم ملامح التكنولوجيا الاستهلاكية من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار، طورت "أسترا تِك" تطبيق "بوتيم" فائق القدرات، وهو أول منصة في المنطقة تدمج الاتصالات والتكنولوجيا المالية والخدمات تحت سقف واحد. وتحمل "بايباي"، شركة التكنولوجيا المالية التابعة لـ "أسترا تِك"، تراخيص لتقديم تسهيلات القيم المخزنة وخدمات الدفع للتجزئة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتقدم "أسترا تِك" خدماتها لأكثر من 150 مليون مستخدم في 155 دولة، بينما تحرص على إرساء معايير جديدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتمكين المستهلكين. وحصلت "كوانتكس"، ذراع "أسترا تِك" في قطاع التكنولوجيا المالية، في عام 2024 على رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وضمنت استثماراً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من "سيتي بنك" في أكبر صفقة تمويل لشركة تكنولوجيا مالية في تاريخ دولة الإمارات.

لمحة حول "سفن إكس":

"سفن إكس" هي شركة مساهمة عامة تابعة لجهاز الإمارات للاستثمار. وتنشط "سفن إكس" من مقرها في دبي كمجموعة استثمارية قابضة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، كما تدير وتشرف على محفظة واسعة تشمل ذراعها اللوجستية "إي إم إكس"، وذراعها في قطاع التكنولوجيا المالية "فنتكس"، و"إي دي سي"، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي، والخدمات البريدية من خلال بريد الإمارات.

وتدعم "سفن إكس" جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات من خلال دمج الأهداف الوطنية في عملياتها بمجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتحول الرقمي. وتمثل المجموعة القوة الدافعة لعالم ينطلق من قلب الإمارات السبع إلى القارات السبع عبر البحار السبعة.

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