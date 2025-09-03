تقدَّر قيمة سوق تطبيقات الهواتف المحمولة عالمياً بنحو 935 مليار دولار حالياً، وتأتي هذه الفعالية لدعم مبادرات التحوّل الرقمي في دولة الإمارات مع ارتفاع الاستثمارات بأكثر من 145%.

«أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية» يعزز مكانة أبوظبي والإمارات كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي .

يُقام الحدث الرائد، الذي يُنظَّم لأول مرة على مستوى المنطقة، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر في مركز أبوظبي للطاقة، جامعاً خبرات «درويدكون» و«سويفت هيروز»

يستضيف الحدث قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي «GovAI Summit» الأولى التي تبحث أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المحمولة على الخدمات العامة والحوكمة وتفاعل المواطنين .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «أومنيس تكنولوجيز»، المنصة الرائدة في ابتكارات تكنولوجيا التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق النسخة الأولى من «أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية»، وذلك في ظل النمو الاستثنائي لسوق التطبيقات المحمولة الذي تجاوزت قيمته 935 مليار دولار عالميًا، وفي وقت يقضي فيه المستخدمون حول العالم نحو خمس ساعات يوميًا على هذه التطبيقات.

ويجمع هذا الحدث المميز، في سابقة هي الأولى من نوعها، بين منصتَي «درويدكون» و«سويفت هيروز»، أكبر تجمعين لمطوّري أنظمة «أندرويد» و«آي او اس» في العالم، تحت سقف واحد في مركز أبوظبي للطاقة، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2025، ليكتب فصلاً جديداً في مسيرة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز رائد في اقتصاد الابتكار في مجال التطبيقات المحمولة.

ويحظى «أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية» بدعم من شركاء بارزين، في مقدمتهم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بصفته «الشريك الاستراتيجي للوجهة والثقافة»، إلى جانب شركاء وداعمين كشركة أومنيس ميديا، ومجموعة آزور الإعلامية، وشركة أومنيس إنفلونسرز، وشركة آدفرت أون كليك، وشركة ميديا أوبزيرفر. ويجسّد هذا التعاون شراكة نوعية تضمن حضوراً إعلامياً واسع النطاق في الأسواق العالمية، وترسّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للابتكار في قطاع التكنولوجيا بالإضافة إلى كونها وجهة رئيسية لسياحة الأعمال والمؤتمرات.

وفي ظل النمو المتسارع لمسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات وما تشهده من قفزات نوعية في هذا المجال، ومع التوقعات بزيادة الاستثمارات التقنية بنسبة 145% لتبلغ 313.5 مليون دولار خلال العام الجاري، يأتي هذا الحدث ليكون رافدًا أساسيًا لدعم ازدهار سوق خدمات تقنية المعلومات في الدولة، مع إيلاء اهتمام خاص بمجال تطوير التطبيقات المحمولة.

ويتضمن "أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية" أربع منصات متخصصة هي: «قمة الذكاء الإصطناعي للحكومات» (GovAI)، ومنصة «نكست بلاي» (NextPlay)، و«درويدكون» (Droidcon)، و«سويفت هيروز» (Swift Heroes)، حيث تسعى جميعها إلى معالجة أبرز التحديات واستكشاف أهم الفرص في قطاع تطوير التطبيقات المحمولة. ويأتي هذا الحدث ليواكب النمو اللافت في سوق خدمات تقنية المعلومات في دولة الإمارات، الذي سجل معدل نمو سنوي مركب يفوق 9.2% ليصل إلى 73.49 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً دور الإمارات كلاعب رئيسي في المشهد التكنولوجي العالمي.

ومن المنتظر أن يسهم الحدث أيضاً في دفع قطاع التطبيقات للهواتف المحمولة على المستوى العالمي، والذي أسهم في عام 2024 بنحو 6.5 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 11 تريليون دولار، أو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول عام 2030.

وتشهد هذه الفعالية الممتدة على مدار ثلاثة أيام مشاركة أكثر من 60 متحدثاً من شركات تقنية إقليمية وعالمية، مستفيدة من النمو الهائل في استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يتفاعل معها 94.2% من مستخدمي الإنترنت، في وقت يُتوقع أن يصل فيه عدد مستخدمي الهواتف المحمولة عالمياً إلى 7.49 مليار مستخدم بحلول عام 2025.

وقال فهد الذيب، المؤسس لشركة «أومنيس تكنولوجيز»: "يشكّل أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية شرارة انطلاق الموجة التالية من الابتكار الرقمي. فاليوم، ومع أن 98% من إيرادات التطبيقات المحمولة، البالغة 344 مليار دولار، تأتي من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيقات المجانية، فإننا نفتح آفاقاً غير مسبوقة للابتكار عبر المنصات المختلفة، ونُسهم في تعظيم فرص تحقيق العوائد."

وأضاف: "إن استضافة هذا الحدث في أبوظبي يؤكد التزام دولة الإمارات برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 12% إلى 20% بحلول عام 2030، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمواهب العالمية لتسريع تطوير الجيل القادم من تطبيقات الهواتف المحمولة وصناعة مستقبلها."

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2,500 زائر، مع تخصيص منطقة عرض تفاعلية لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات، إلى جانب مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات، وإطلاق التطبيقات مباشرة أمام الجمهور، وتقديم عروض لمشاريع الشركات الناشئة. وسيشكّل الحدث، الذي يلتقي فيه المطوّرون والمهندسون وروّاد الأعمال والمستثمرون تحت سقف واحد، منصة فريدة تتيح فرصاً غير مسبوقة للتواصل والتعاون والمساهمة في رسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الهواتف المحمولة.

نبذة عن «أسبوع مطوّري التطبيقات»

يمثّل «أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية» منصة استثنائية تجمع نخبة مطوّري تطبيقات "أندرويد" و"آي او اس" تحت سقف واحد في مركز أبوظبي للطاقة. ويستضيف الحدث كلّاً من «درويدكون» و«سويفت هيروز»، ليمنح للزوار من المطوّرين والخبراء والمهتمين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم تطوير التطبيقات. ومع مشاركة أكثر من 60 متحدثاً من شركات ومؤسسات إقليمية وعالمية، ويعدّ «أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية» تجربة عالمية ثرية لا تُفوّت.

نبذة عن «أومنيس تكنولوجيز»

تُعدّ «أومنيس تكنولوجيز» شريكاً استراتيجياً رائداً في دفع مسيرة التحوّل الرقمي بالمنطقة، ومتخصصة في ابتكار وتقديم حلول تقنية متطورة تخدم قطاعي الإعلام والتسويق. ويضم فريقها نخبة من الخبراء الذين يجمعون بين المعرفة العميقة بخصوصيات كل قطاع وأحدث التقنيات المبتكرة، لتطوير حلول عالية التأثير تدعم نمو الأعمال وتعزّز قدرتها التنافسية. وبفضل رؤيتها الثاقبة وفهمها العميق للتحولات المتسارعة في مشهد الإعلام والتسويق، تمكّن «أومنيس تكنولوجيز» المؤسسات من الحفاظ على تفوقها وميزتها التنافسية من خلال تطبيق استراتيجيات تقنية مدروسة وحلول رقمية مبتكرة تواكب تطورات السوق. ويعكس سجلها الحافل في ابتكارات تكنولوجيا التسويق (MarTech) على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكانتها كشريك موثوق في مجالات التحوّل الرقمي والتطوير التكنولوجي.

-انتهى-

#بياناتشركات