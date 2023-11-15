



من المتوقع افتتاح المدرسة التي تعتمد المنهاج الأمريكي خلال عام 2026 وبسعة 2,000 طالب مع باقة من المرافق المدرسية وفق أعلى المعايير العالمية

تنضم المدرسة الجديدة إلى خمس مدارس أخرى تديرها مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم في دولة الإمارات، إضافة إلى تسعة مراكز رافلز للطفولة المبكرة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن عقد شراكة مع مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم، رائدة التعليم الخاص في الإمارات، وذلك من أجل افتتاح مدرسة دولية جديدة من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية في مجتمع الجادة المتكامل في قلب الشارقة الجديد. وتعتمد المدرسة الجديدة التي تصل سعتها إلى 2,000 طالب وطالبة النظام الأمريكي ونظام البكالوريا الدولي، وتتبع أحدث المعايير العالمية في التعليم في إمارة باتت معروفة على مستوى المنطقة من حيث جودة وتميّز مؤسساتها الأكاديمية.

وستكون هذه أول مدرسة تديرها مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم في الشارقة وتقع في الركن الشمالي الغربي من مجتمع الجادة وعلى مساحة 480,000 قدم مربع. وتمتاز المدرسة الجديدة بقربها من الأحياء السكنية، ومجمّع مدار الترفيهي العائلي من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، والمنطقة التجارية المركزيّة من أرادَ. ومن المخطط أن تبدأ الأعمال الإنشائية في عام 2024، حيث سترحب المدرسة بأول فوج من طلابها مع بداية العام الأكاديمي 2026-2027.

وقد تأسست إنوفينتشرز للتعليم في عام 2004 وتدير خمس مدارس في الإمارات، ألا وهي: أكاديمية دبي الدولية – تلال الإمارات، وأكاديمية دبي الدولية – البرشاء، وأكاديمية رافلز العالمية، ومدرسة رافلز الدولية، ومدرسة كوليجيت الدولية، وتسعة مراكز رافلز للطفولة المبكرة. وتعد أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات المدرسة الأولى والوحيدة ضمن برنامج البكالوريا الدولي التي حصلت على تصنيف متميز من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، في حين حصلت بقية المدارس التابعة لمؤسسة إنوفينتشرز للتعليم على تصنيف جيد جداً لدى الهيئة. ومؤخراً، فقد حصلت أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات على وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية وذلك نظير الثقافة الرياضية المتميزة التي تتبناها مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم. ويلتحق أكثر من 9,000 طالب وطالبة من أكثر من 120 دولة بهذه المدارس، حيث يدرّسهم أكثر من 1,500 من المعلمين المتخصصين والطواقم المساندة من جميع أنحاء العالم.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "نحن ملتزمون برفد مجتمع الجادة بالخدمات والمرافق المتميزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتشير شراكتنا الجديدة بشكل واضح إلى هذه المنهجية المبتكرة التي نتبعها في أرادَ. ونحن نتطلع للعمل مع مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم عن كثب لتشييد مدرسة ذات مستوى عالمي تضاف إلى قائمة المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الشارقة".

ومن جانبها، قالت بونام بهوجاني، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنوفينتشرز للتعليم: "يسعدنا أن نخطو خطوتنا الأولى في الشارقة في مجتمع الجادة، حيث سنشيّد مركزاً جديداً للتميّز التعليمي. وتكمن مهمتنا في تمكين طلابنا عبر نظامٍ تعليمي دولي شامل وصارم لتحقيق النجاح ضمن عالم دائم التغيّر. وسوف تتيح لنا شراكتنا مع أرادَ توفير هذه المقاربة الرابحة لجيل جديد من المتعلمين في إمارة الشارقة".

وتتضمن المرافق ذات المستوى العالمي التي توفرها المدرسة مسبحين، ومضماراً وحفرة لألعاب القوى، وملاعب لكرة السلة والتنس الأرضي، وصالة لياقة بدنية يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعباً لكرة القدم بالحجم الكامل. كما سيستفيد الطلاب كذلك من مساحات خارجية رحبة للتعليم، ومكتبة، ومختبرات للعلوم والتصميم والتكنولوجيا، واستوديوهات للفنون البصرية والأدائية، ومختبر للصحافة والإعلام، وقاعات للغة العربية والدراسات الإسلامية، إضافة إلى مسرح كبير.

هذا، وستكون مدرسة إنوفينتشرز للتعليم المدرسة الثانية من أصل ثلاثة مدارس إجمالية في الجادة، حيث يزداد الطلب على المدارس الخاصة في الشارقة مدفوعاً بتنامي مستويات الدخل، وارتفاع أعداد الوافدين، وزيادة الطلب لدى المواطنين الإماراتيين، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة إل إي كيه العالمية الرائدة للاستشارات والدراسات الاستراتيجية. وقد شكلت المدارس المتميّزة ما يقرب من 40% من النمو التدريجي في التحاق الطلاب بالمدارس منذ عام 2016، وهو معدل نمو أعلى بكثير من بقية قطاعات السوق وفقاً للدراسة ذاتها، والتي أشارت أيضاً إلى أن مدارس النظام الأمريكي تمثل 25% من نسبة الالتحاق على مستوى الشارقة.

جديرٌ بالذكر أن الجادة تمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، وتعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة بكاملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة عدة أحياء سكنية كبرى وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى ميدانٍ للمكاتب والشركات؛ وتقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقةٍ لتوفير تجربة معيشية استثنائية للجميع.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

نبذة عن مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم

تأسست إنوفينتشرز للتعليم في عام 2004 وتدير خمس مدارس في الإمارات، ألا وهي: أكاديمية دبي الدولية – تلال الإمارات، وأكاديمية دبي الدولية – البرشاء، وأكاديمية رافلز العالمية، ومدرسة رافلز الدولية، ومدرسة كوليجيت الدولية، وتسعة مراكز رافلز للطفولة المبكرة. نحن نعتمد مناهج البكالوريا الدولية والمناهج الأمريكية والبريطانية في مدارسنا، ونستقبل الأطفال من سن 45 يوماً وحتى 18 عاماً. ومن المسات التي تميزنا أننا نقدّم برامج تعليمية تشمل 14 لغة وختلفة خلال اليوم الدراسي. وتشتهر جميع مدارسنا ومراكز الطفولة المبكرة لدينا بمناهجها عالية الجودة وبيئاتها التعليمية الملهمة والمحفزة والملتزمة بالتميّز الأكاديمي. ويلتحق أكثر من 9,000 طالب وطالبة من أكثر من 120 دولة بهذه المدارس، حيث يدرّسهم باقة من المعلمين المتخصصين والطواقم المساندة من جميع أنحاء العالم.