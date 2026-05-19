الخطوة تعزّز خدمات التجزئة ضمن وجهات الطرق عالية الحركة

الشراكة تدعم خطط النمو طويل الأمد لـ "أدنوك للتوزيع" في قطاع التجزئة غير الوقود

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "أدنوك للتوزيع" (ISIN: AEA006101017) ، عن شراكة استراتيجية مع شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي” (ADX: AMR، TASI: 6015)، بهدف تعزيز راحة العملاء اليومية وتقديم تجارب متكاملة للمأكولات ضمن شبكة محطات خدمة "أدنوك للتوزيع" في دولة الإمارات والسعودية ومصر.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم افتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة من 12 علامة تجارية عالمية بارزة تُديرها شركة "أمريكانا للمطاعم"، عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لـ "أدنوك للتوزيع"، مما يوسّع خيارات المأكولات ويعزّز وصول العملاء في المنطقة إلى علامات تجارية موثوقة ضمن رحلاتهم اليومية.

تتيح هذه الشراكة تقديم تجارب مأكولات عالية الجودة يسهل الوصول إليها ضمن منظومة متكاملة من وجهات التنقّل والتجزئة اليومية، و ذلك من خلال الجمع بين شبكة محطات "أدنوك للتوزيع" الحالية والخبرة التشغيلية لشركة "أمريكانا للمطاعم" ومحفظتها من العلامات التجارية الرائدة.

وتعزز هذه الشراكة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لـ "أدنوك للتوزيع" , والهادفة إلى تسريع نمو أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود، مع الارتقاء بمنظومتها المتكاملة من وجهات التنقّل والتجزئة. وفي ضوء التغيرات المتواصلة في تطلّعات العملاء، تواصل الشركة توسيع عروضها عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لها، لتشمل خدمات المأكولات والمشروبات، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، وخدمات نمط الحياة.

وبهذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم بي إل سي" : تفتخر أمريكانا للمطاعم بالشراكة مع أدنوك للتوزيع في تعاون يعكس طموحنا لتوسيع حضور محفظتنا من العلامات التجارية البارزة، وتقديم خبراتنا التشغيلية العالمية عبر نقاط التفاعل الاستهلاكية للعملاء ذات الحركة المرتفعة. ومع استمرار تطور قطاع التجزئة على الطرق، تتيح لنا هذه الشراكة تحويل محطات الوقود ومراكز التنقل إلى وجهات حيوية متكاملة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بسهولة بعلامات تجارية موثوقة، وخيارات طعام مميزة، وتجارب ضيافة راقية أثناء تنقلاتهم. ومن خلال هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع، تعيد أمريكانا للمطاعم تعريف مفهوم الراحة، وتضع معيارًا جديدًا لتجارب متكاملة تجمع بين الطعام والتنقل في مختلف أنحاء المنطقة. "

ومن جهته، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": "تمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في جهود أدنوك للتوزيع لتعزيز راحة العملاء وتسريع نمو قطاع التجزئة غير الوقود على مستوى المنطقة. ومن خلال الجمع بين شبكة محطاتنا الحالية وقاعدة عملائنا، ومحفظة "أمريكانا للمطاعم" من العلامات التجارية العالمية وخبراتها التشغيلية، نعمل على تقديم تجارب تجزئة متكاملة يسهل الوصول إليها لملايين العملاء في دولة الإمارات والسعودية ومصر. كما يتيح لنا هذا النهج زيادة مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والمجتمعات التي نعمل فيها، وتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة عبر تنويع أعمالنا وضمان صلابتها ومواكبتها للمستقبل".

كما ستُسهم هذه الشراكة في دعم التوسع المستمر لشبكة “The Hub من أدنوك"، والذي يقدم مفهوم التجزئة العصري والمتكامل واسع النطاق الذي تطوره “أدنوك للتوزيع”، المقرر أن يتوسع ليشمل 30 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030. ويجسد “The Hub من أدنوك" مفهوم الوجهة المتكاملة من خلال الجمع بين خدمات التزود بالوقود التقليدية، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، والمأكولات، إلى جانب عروض نمط الحياة في موقع واحد، بما يجسد التزام "أدنوك للتوزيع" بتعزيز تفاعل العملاء وتوسيع خدمات التجزئة ذات الهوامش الأعلى. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الوجهات في تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وسيتم إدماج العلامات التجارية التي تُديرها "أمريكانا للمطاعم" ضمن مواقع متعددة من “The Hub من أدنوك"، بما يعزز راحة العملاء من خلال إتاحة الوصول إلى علامات مطاعم موثوقة أثناء التنقّل على الطرق والتزوّد بالوقود والتوقف لشحن المركبات الكهربائية.

وتدعم هذه الشراكة أهداف "أدنوك للتوزيع" الرامية إلى مضاعفة معاملات التجزئة غير الوقود بحلول عام 2030، ويواصل قطاع التجزئة غير الوقود ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي لنمو الشركة، حيث سجّل نمواً في إجمالي الربح بأكثر من 14% على أساس سنوي، وزيادة في عدد المعاملات بنسبة تجاوزت 9% خلال عام 2025.

كما تدعم هذه الشراكة التوسع الاستراتيجي لشركة "أمريكانا للمطاعم" عبر نقاط تواجد عالية الحركة تركّز على تقديم تجارب أكثر ملاءمة للعملاء يسهل الوصول إليها، مما يعزّز حضور علاماتها التجارية وانتشارها في دولة الإمارات والسعودية ومصر. ومن خلال الاستفادة من شبكة محطات "أدنوك للتوزيع"، ستتمكّن "أمريكانا للمطاعم" من الوصول إلى مواقع استراتيجية متميزة، بما في ذلك مواقع من الفئة الأولى (Tier 1)، بما يتيح للشركة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز سهولة الوصول إلى علاماتها التجارية. وتدير "أمريكانا للمطاعم" حالياً 2,749 مطعماً حتى 31 مارس 2026، وسجّلت إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 14.2% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 595.6 مليون دولار، بما يوضح حجم عملياتها، وقوة حضورها في الأسواق، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتها.

عن "أدنوك للتوزيع"

"أدنوك للتوزيع" هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها. واليوم، تدعم "أدنوك للتوزيع" وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير "أدنوك للتوزيع" محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 53 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 1,032 محطة خدمة، 568 محطة خدمة في دولة الإمارات و219 محطة خدمة في السعودية و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 386 متجر واحة من أدنوك و37 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة 400 نقطة شحن كهربائي تحت العلامة التجارية E2GO في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 مارس 2026. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.adnocdistribution.ae

عن أمريكانا للمطاعم العالمية

تعد شركة "أمريكانا للمطاعم" أكبر مشغّل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

وتشمل محفظة الشركة مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك كي إف سي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وبيتس كوفي، ويمبي، وتي جي آي فرايديز، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز، وتشيكن تيكا، وكاربو، وملك الطاووق. كما تتيح منصة المطاعم الرقمية التي تركز على العميل، والتي تضم 18 تطبيقاً فائقاً مملوكاً للشركة، للعملاء الاستمتاع بعلاماتهم التجارية المفضلة ووجباتهم في الوقت والمكان والطريقة التي تناسبهم.

وقد شكّل الإدراج التاريخي للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) في عام 2022 أول إدراج مزدوج ومتزامن من نوعه في المنطقة. واليوم، تُعد أمريكانا للمطاعم من أبرز مشغلي الامتيازات الرئيسية ورواد قطاع الأغذية والمشروبات، مستندة إلى إرث يمتد لعقود، وحضور جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز العالميين، ومحفظة متنوعة من المطاعم تغطي كامل قطاع تناول الطعام خارج المنزل، من مطاعم الخدمات السريعة إلى المطاعم السريعة غير الرسمية، والقهوة، ومنتجات الترفيه الغذائي.

