أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدمو لايفستايل القابضة"، التي تم تأسيسها عام 2022 كمشروع مشترك بين ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ALPHADHABI) و"مونتيروك إنترناشيونال ليميتد"، عن استحواذها على حصة مسيطرة في العلامة التجارية اللبنانية "أم شريف". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استثمار "أدمو" الأولي في "أم شريف" الرائدة في مجال المأكولات اللبنانية المتوسطية في أكتوبر 2023.

وتواصل "أم شريف" نقل التراث الغني للمطبخ اللبناني إلى العالم، من خلال مجموعة متنوعة من مفاهيم الضيافة، مع حضور عالمي يشمل 56 موقعاً تم توقيع اتفاقياتها في 29 دولة، من بينها 29 فرعاً قيد التشغيل في 16 دولة ووجهة، بما في ذلك أبوظبي وموناكو وباريس ومتجر هارودز الشهير في لندن.

ويعكس استثمار "أدمو" ودعمها الاستراتيجي التزامها بتمكين "أم شريف" من تحقيق خطتها لافتتاح 68 فرعاً في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق عالمية أخرى بحلول عام 2027، بما يعزز من حضورها المتميز على الساحة العالمية. وتمثل العلامة التجارية "أم شريف" رافداً هاماً لاستراتيجية التوسع العالمي التي تنتهجها "أدمو"، فهي تقدّم تجربة ضيافة متكاملة وفاخرة بمعايير عالمية، تعكس التزام "أدمو" بعقد شراكات استراتيجية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الضيافة.

بهذه المناسبة قال سانجاي ناندي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدمو لايفستايل القابضة": "يسرنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في ’أم شريف‘، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة رسم مستقبل قطاع الضيافة الراقية. ومن خلال هذه المبادرة الاستراتيجية، ستتولى ’أدمو‘ دوراً محورياً في قيادة التوسع العالمي والرؤية التنموية للعلامة التجارية على المدى الطويل، مع دخول ’أم شريف‘ مرحلة جديدة من التوسع العالمي. ويمثل التقاء خبرات ’أدمو‘ العالمية مع الطابع الفريد لمطبخ ’أم شريف‘ انطلاقة قوية نحو استكشاف فرص واعدة، وتعزيز آفاق النمو في مجال الضيافة الفاخرة".

من جانبه قال داني شكور، الرئيس التنفيذي لشركة "أم شريف": "تمثل هذه الشراكة مع ’أدمو‘ محطة محورية في مسيرة ’أم شريف‘؛ ففي الوقت الذي نواصل فيه تطوير علامتنا التجارية من قصة نجاح إقليمية إلى اسم رائد في قطاع الضيافة العالمية، يشكّل استحواذ ’أدمو‘ على حصة الأغلبية خطوة تجمع بين الاستثمار والرؤية المشتركة والخبرة التشغيلية العميقة. ويجمعنا الطموح المشترك نحو الحفاظ على أصالة علامة ’أم شريف‘، بالتوازي مع تسريع انتشارها على الساحة العالمية. وبفضل الدعم الذي ستقدمه ’أدمو‘، فإننا نتطلع قدماً لتحقيق نمو نوعي يرتكز على قيم النزاهة والتميز".

ويساهم توسيع "أدمو" لاستثمارها في "أم شريف" في تمكين الطرفين من الاستفادة من فرص النمو الواعدة وتلبية الطلب المتزايد على تجارب الضيافة الفاخرة. وتضيف هذه الخطوة الاستراتيجية مزيداً من العمق والتنوع والتميّز إلى محفظة "أدمو" المتنامية، وتواكب تطلعاتها لتحقيق تغييرات إيجابية ملموسة في قطاع الضيافة.

لمحة عن "أدمو لايفستايل القابضة"

تأسست "أدمو لايفستايل القابضة" عام 2022 كمشروع مشترك بين ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ALPHADHABI) و"مونتيروك إنترناشيونال ليميتد". وتسعى "أدمو" إلى بناء منصة عالمية تضم علامات رائدة في مجالات أسلوب الحياة الراقي، والضيافة، والأطعمة والمشروبات، والترفيه. وكانت أولى استثماراتها في مجموعة "ناموس"، العلامة العالمية المعروفة بأسلوبها الترفيهي الفاخر وتجاربها الرفيعة. وفي عام 2023، وسّعت "أدمو" محفظتها من خلال الاستحواذ على كل من "سي لا في" و"أم شريف"، إلى جانب تأسيس مشروع مشترك مع مجموعة "أدمايند" تحت اسم "ألفا مايند". وتتركز خطط "أدمو" للتوسع العالمي على توفير تجارب ضيافة شاملة وراقية بمستوى عالمي.

www.admolifestyle.com

لمحة عن "أم شريف"

تعتبر "أم شريف" من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة العالمي، أسستها ميراي حايك، وتقدّم مفاهيم متنوعة تشمل المطاعم الراقية والمطاعم العصرية والمطابخ السريعة الراقية. ومن خلال فروعها المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسهم "أم شريف" في إعادة تعريف المطبخ العربي على الساحة العالمية، عبر تجارب طعام استثنائية تجمع بين الأصالة والحداثة.

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