أبوظبي، أعلنت شركة "أدكان فارما"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية وأول منتج لأدوية الأورام والهرمونات في الدولة، عن إبرام شراكة رسمية مع "ميناريني"، المجموعة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية والتي تتخذ من إيطاليا مقراً لها.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لشركة "أدكان فارما" في إطار توسيع دورها كمركز إقليمي للصناعات الدوائية، وشريك مفضل لتوطين الصناعة للشركات الدوائية متعددة الجنسيات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وجرى إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة خلال حفل توقيع أُقيم في منشأة التصنيع المتطورة التابعة لشركة "أدكان فارما" في أبوظبي. وبموجب الاتفاقية، ستتولى "أدكان فارما" التصنيع المحلي وتسهيل عملية الإفراج عن الدفعات الدوائية لمنتجات مختارة من "ميناريني" داخل الدولة، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة المتوافقة مع ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وقدراتها التنظيمية القوية.



ومن خلال الجمع بين خبرات الشركتين، سيسهم هذا التعاون في تعزيز توافر الأدوية، والحد من مخاطر سلاسل التوريد، وتسهيل وصول المرضى بشكل أسرع إلى العلاجات الحيوية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وشهد حفل التوقيع حضور الدكتورة شيخة المزروعي، مديرة إدارة البحوث والمختبرات في مؤسسة الإمارات للدواء، وممثلين رفيعي المستوى من "أدكان فارما" ومؤسسات رعاية صحية مختلفة، إلى جانب عدد من أبرز المعنيين في القطاع. ويؤكد هذا الحضور الدور المحوري للشراكة في دفع عجلة التنمية الدوائية في دولة الإمارات، من خلال تعزيز مرونة سلسلة توريد الأدوية في الدولة.

وقال الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أدكان فارما" "إن هذه الشراكة مع "ميناريني" تتماشى مع رسالتنا الراسخة المتمثلة في تعزيز مشهد الصناعات الدوائية في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لمجموعة "ميناريني" وقدرات التصنيع والإفراج عن الدفعات المتطورة لدى "أدكان فارما"، فإننا ندعم الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء منظومة دوائية مرنة ومستدامة".

وأضاف: "يرسخ هذا التعاون دورنا كشريك تصنيع محلي موثوق لشركات الأدوية العالمية، مع تسهيل وصول المرضى إلى أدوية عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة".



وتمثل الشراكة أولى مبادرات "ميناريني" لتوطين صناعة الأدوية في دولة الإمارات، ما يؤسس لتعاونات مستقبلية تدعم قطاع الرعاية الصحية الإقليمي. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز المحفظة التصنيعية لشركة "أدكان فارما"، وزيادة الاستفادة من طاقتها الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للإيرادات، بالتزامن مع تعزيز خبراتها الفنية ومكانتها المرموقة في قطاع الصناعات الدوائية العالمي.

من جانبه، قال الدكتور باسل ظاهر، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لمجموعة "ميناريني": "تواصل دولة الإمارات إرساء معايير قوية لابتكارات الرعاية الصحية، وتوطين الصناعة، وتطوير القطاع على المدى الطويل. وندعم، من خلال شراكتنا مع "أدكان فارما"، رؤية الدولة الرامية إلى بناء قدرات دوائية محلية مستدامة، مع ضمان حصول المرضى على أدوية عالية الجودة في الوقت المناسب".

وأضاف: "يجمع هذا التعاون بين الخبرات العالمية لـ"ميناريني" وتميز "أدكان فارما" بهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودعم الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، وتقديم أفضل النتائج للمرضى في دولة الإمارات".

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات الأدوية العالمية، تواصل "أدكان فارما" تعزيز دورها كشركة إقليمية متخصصة في التصنيع الدوائي والشؤون التنظيمية. وانطلاقاً من التزامها بالابتكار والجودة وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، تواصل الشركة تقديم حلول رعاية صحية عالمية المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

نبذة عن "أدكان فارما":

تعد "أدكان فارما" شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، تأسست عام 2013 وتتخذ من مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد 3) مقراً لها. وتنفرد الشركة بكونها المصنع الأول والوحيد لأدوية الأورام والهرمونات في الدولة، حيث تدير ثلاث منشآت متطورة. وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 500 مليون قرص و80 مليون كبسولة. وتشمل محفظتها مجالات علاجية متعددة، منها الأورام، والهرمونات، وأمراض القلب، والسكري، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض المعدية.

وتلتزم الشركة بالامتثال التام لمتطلبات ممارسات التصنيع الجيد (GMP) في دولة الإمارات والمعايير الدولية، بما في ذلك (ISO 9001:2015) و(ISO 14001:2015) و(ISO 45001:2018). وباعتبارها جزءاً من منظومة الشركة الدولية القابضة (IHC)، تلتزم "أدكان فارما" بالابتكار، والتميز التشغيلي، وتقديم أدوية عالية الجودة في أسواق دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق العالمية.

نبذة عن مجموعة "ميناريني":

تعد "ميناريني" مجموعة دولية رائدة في قطاع الأدوية والتشخيص، تأسست عام 1886 وتتخذ من مدينة فلورنسا الإيطالية مقراً لها. وتوجد الشركة اليوم في 140 دولة حول العالم، وبلغت إيراداتها الموحدة 4.88 مليار يورو، وتضم أكثر من 17,000 موظف. وتغطي منتجات المجموعة أهم المجالات العلاجية، بما في ذلك أمراض القلب والأيض، والأورام، وأمراض الجهاز الهضمي، والسكري، وأمراض الرئة، والأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات. ومن خلال التزامها بالبحث والتطوير وأنشطة التصنيع عالية الجودة، تواصل "ميناريني" مساهمتها في تعزيز صحة المرضى حول العالم وفق أعلى معايير الجودة.

وتعكس هذه الشراكة التزام "ميناريني" المستمر بدعم رؤية دولة الإمارات المتمثلة في تعزيز قدرات التصنيع الدوائي المحلي، ودعم استدامة الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية للمجموعة والتميز المحلي في التصنيع، سيسهم هذا التعاون في تحسين وصول المرضى إلى أدوية عالية الجودة، وتشجيع الابتكار، ودعم نمو منظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الدولة.

www.menarini.com

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