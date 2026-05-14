هيوستن: أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن إطلاق ابتكارات جديدة ضمن منصة جرين ليك تشمل السحابة الخاصة والتخزين وحماية البيانات، بما يُعيد تشكيل الطريقة التي تعتمدها المؤسسات لتحديث البنية التحتية وتسريع جاهزية بيانات الذكاء الاصطناعي. وتوفر منصة جرين ليك نهجًا متكاملًا يمكّن المؤسسات من تحديث أعباء العمل الافتراضية والسحابية الأصلية، دون الحاجة إلى اعتماد أدوات مجزأة من موردين متعددين أو عمليات انتقال محفوفة بالمخاطر.

وفي تعليقها على الحلول الجديدة، أفادت فيديلما روسو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للحوسبة السحابية الهجينة وكبيرة مسؤولي التكنولوجيا في أتش بي إي، "بأن المؤسسات تعزز جهودها لتحديث بنيتها التحتية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيئات التشغيل السحابة الأصلية، ما يفرض متطلبات جديدة تتعلق بكيفية إدارة البيئات الرقمية وحمايتها وتوسيع نطاقها بكفاءة ومرونة. وأضافت: "من خلال هذه الابتكارات، نساعد المؤسسات على تبني نموذج تشغيلي موحد يجمع بين السحابة الخاصة والبيانات والحماية، بما يسهل عملية الانتقال من المنصات التقليدية ويعزز المرونة ويخفض التكلفة الإجمالية للملكية عند التشغيل على نطاق واسع."

الجيل الجديد من السحابة الخاصة يوحد أعباء العمل السحابية الأصلية والافتراضية

أصبحت سحابة أتش بي إي الخاصة اليوم في جيلها الرابع، حيث توفر تجربة مرنة للمؤسسات التي تعمل على تحديث بنيتها التحتية بما يتجاوز بيئات المحاكاة الافتراضية التقليدية. وتقدم سحابة أتش بي إي الخاصة اليوم Kubernetes لإدارة موحدة للآلات الافتراضية والحاويات ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التوسع المستقل لأعباء العمل السحابية الأصلية. كما توفر أتش بي إي مسارًا سلسًا لعملاء HPE Private Cloud Business Edition الحاليين بما يتيح لهم تحديث برامجهم، بهدف إدارة الآلات الافتراضية وKubernetes باستخدام البنية ​​التحتية الحالية لديهم.

ومن خلال توفير بنية تحتية وعمليات وبيانات موحدة ضمن حل متكامل من مورد واحد، تمنح سحابة أتش بي إي الخاصة العملاء قدرة أكبر على التحكم والاتساق التشغيلي، ما يساعدهم على خفض التكاليف وإدارة المخاطر.

بالنسبة للعملاء الراغبين في بناء نموذج تشغيل موحد للسحابة مع إدارة للسحابة الهجينة والمتعددة، والتنسيق، والترحيل، والأتمتة، توفر سحابة أتش بي إي الخاصة مسارًا مبسطًا للانتقال إلى إصدار المؤسسات من خلال برنامج HPE Morpheus .

. سحابة أتش بي إي الخاصة الجديدة تعتمد على أحدث خوادم HPE ProLiant Compute Gen12 ، ما يوفر أداءً محسّنًا لكل واط، وقدرة أعلى على دمج أعباء العمل، إلى جانب تعزيز الأمان عبر HPE Integrated Lights-Out (iLO) .

. بات برنامج HPE Zerto يتيح الآن إمكانية نقل أعباء العمل مباشرةً من بيئات VMware إلى آلات أتش بي إي الافتراضية مع حماية مستمرة للبيانات. ويُساعد هذا التكامل المؤسسات على الانتقال بأقل قدر من التعطيل مع الحفاظ على حماية مستمرة لأعباء العمل على مستوى المؤسسات، والتعافي السريع والدقيق من الهجمات الإلكترونية .

توفر عمليات التكامل الجديدة مع منصة Veeam Data حمايةً للبيانات في سحابة أتش بي إي الخاصة من خلال النسخ الاحتياطي القائم على الصور على مستوى المضيف، دون الحاجة إلى الوكلاء، إلى جانب التتبع الأصلي للكتل المتغيرة لتحسين الكفاءة، والتعافي عبر المنصات لدعم عملية نقل البيانات بسلاسة .

يتكامل HPE StoreOnce الآن مع سحابة أتش بي إي الخاصة لتقديم نسخ احتياطي فعال وموفر للمساحة، يدعم النسخ المتماثل في الوقت الفعلي، مع إمكانية استعادتها بزمن تعاف شبه صفري.

بالنسبة للبنية التحتية فائقة التقارب المستخدمة في البيئات الطرفية والموزعة، أصبحت HPE SimpliVity تدعم الآن HPE Morpheus VM Essentials، إلى جانب تعزيز المرونة والنسخ الاحتياطي عبر أنظمة HPE StoreOnce Gen5. ويوفر التكامل الأصلي مع StoreOnce للعملاء نسخًا احتياطيًا سلسًا وآمنًا وفعالًا من حيث المساحة لبياناتهم. وتسهم هذه الإمكانيات في توحيد العمليات، وتعزيز المرونة، وتبسيط حماية البيانات لأعباء العمل الافتراضية.

أتش بي إي تُعزز منصة البيانات الموحدة للذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الحديثة

تعمل أتش بي إي على توسيع طبقة البيانات الموحدة الخاصة بها عبر إضافة إمكانات جديدة وأصلية لتخزين الملفات، وتعزيز نطاق تخزين الكتل، وإدارة الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتُمكّن هذه الابتكارات الجديدة المؤسسات من تسريع مسارات تدفق بيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات ذكية، وإعادة تعريف كيفية إدارة البيانات وحمايتها وتفعيلها على مستوى المؤسسة.

تعزز منصة HPE Alletra Storage MP X10000 إمكانيات وصول العملاء إلى البيانات عبر دمج التخزين الأصلي للملفات مع تخزين الكائنات ضمن منصة واحدة. وتدعم منصة X10000 التوسع حتى 16 عقدة بسعة تخزين خام تصل إلى 23 بيتابايت، إلى جانب توفير ضمان لتوافر البيانات بنسبة 100% للحفاظ على استمرارية التطبيقات دون توقف[1]. كما تقدم منصة X10000 دعمًا لتخزين الملفات عبر تقنية الوصول المباشر إلى الذاكرة عن بُعد (RDMA) ، استنادًا لدعمها الحالي لتخزين كائنات S3 ، ما يسهل عملية تخزين البيانات الخاصة لمسارات الذكاء الاصطناعي والوصول إليها ضمن عمليات التدريب والاستدلال وذاكرة التخزين المؤقت للقيم الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز المنصة إمكانيات التحليل، وتعزز الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي، مع أداء رائد في عمليات إدخال النسخ الاحتياطي يصل إلى 2.5 بيتابايت في الساعة باستخدام وحدة تسريع حماية البيانات X10000 .

تسهم منصة HPE Alletra Storage MP B10000 بتعزيز الأداء والمرونة لأعباء العمل الحساسة والحرجة من خلال دعم جديد وفوريّ قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل وقادر على اكتشاف مشكلات التخزين وتحليلها ومعالجتها تلقائيًا. كما تقدم المنصة ضمانًا جديدًا لتقليل حجم البيانات بنسبة 5:1 بهدف رفع الكفاءة وخفض التكلفة الإجمالية لكل تيرابايت. وتتيح B10000 كذلك توسيع نطاق وحدات التحكم من أربع إلى ست عقد، ما يُوفر زيادة بنسبة 50% في الأداء، مع ميزة مُدمجة لتحمّل أعطال العقد المزدوجة .

تتضمن برمجيات HPE Data Fabric Software إمكانات جديدة تعتمد على سياسات محددة لتوزيع البيانات ونقلها، ما يُوفر حلًا شاملًا للمؤسسات لإعداد وإدارة البيانات لأعباء الذكاء الاصطناعي في البيئات الهجينة. كما توفر واجهة محادثة جديدة ومساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل يتيحان إمكانية الوصول باللغة الطبيعية إلى مساحة الأسماء العالمية للحصول على رؤى أسرع، وإعداد تقارير آلية، وتحسين عملية اتخاذ القرارات. ويسهم تكامل البيانات الوصفية في تعزيز الرؤية والتصنيف وتتبع مصدر البيانات، إلى جانب دعم المعايير المفتوحة مثل Apache Polaris لضمان الحوكمة والامتثال المتسقين عبر المنصات المختلفة .

توفر HPE Zerto قدرات جديدة لحماية البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مساعد ذكي سهل الاستخدام، وقد أصبح الآن مدمجًا مع Microsoft Defender لتوفير رؤية فورية للتهديدات وتسريع عمليات الاستعادة، استنادًا إلى ابتكارات أتش بي إي الخاصة بالاستعادة المُنسقة على نطاق واسع التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر RSAC 2026 .

وجهات نظر العملاء والشركاء

قال مات ميسيك، مدير تقنية المعلومات في دالاس كاوبويز: "باعتبارنا مؤسسة رياضية وترفيهية عالمية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، فإن توفير تجربة سلسة وعالية الأداء داخل ملعب AT&T يشكل ركيزة أساسية لنجاحنا. وأضاف: "يمنحنا النهج الموحد الذي توفره أتش بي إي لمنصات السحابة الخاصة القدرة على تحديث بنيتنا التحتية، مع الحفاظ على مستويات عالية من المرونة والجاهزية لدعم مختلف العمليات، بدءًا من التفاعل المباشر مع الجماهير وصولًا إلى إدارة الفعاليات الكبرى."

بدوره، صرّح ديف راسل، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الاستراتيجية في Veeam، أن شراكة Veeam مع أتش بي إي تركز على مساعدة المؤسسات في تبسيط عملية إدارة البيانات وتعزيز موثوقيتها في ظل توسع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديث بنيتها التحتية. وأضاف أن دمج منصة بيانات Veeam مع سحابة أتش بي إي الخاصة، يمكّن المؤسسات من حماية بيئاتها بسرعة ومرونة وكفاءة أكبر، مع تعزيز القدرة على التعافي من أي انقطاع بطريقة أكثر سرعة وذكاء وموثوقية".

التوافر

أصبحت سحابة أتش بي إي الخاصة من الجيل الرابع متوافرة اليوم.

سيصبح دعم الإدارة الموحدة للأجهزة الافتراضية والحاويات متاحًا ضمن منصة أتش بي إي الخاصة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2026 .

باتت خدمات الدعم المتكامل لكل من HPE StoreOnce و HPE Zerto و Veeam Data Platform متوافرة ضمن سحابة أتش بي إي الخاصة.

ستتوفر عمليات تكامل HPE SimpliVity مع أنظمة HPE StoreOnce Gen5 بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2026 .

ستصبح منصة HPE Alletra Storage MP X10000 المزودة بوحدة تخزين الملفات متوافرة بشكل عام خلال الربع الثاني من عام 2026، مع إمكانية التوسع إلى 16 عقدة ودعم الوصول المباشر إلى الذاكرة عن بعد بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2026 .

أصبحت تحديثات برامج HPE Data Fabric متوافرة الآن .

ستصبح التحسينات الجديدة في برنامج HPE Zerto متوافرة بشكل عام خلال الربع الثاني من عام 2026 .

