برشلونة – ضمن فعاليات: HPE Discover Barcelona 2025 أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن تعزيز ريادتها في مجال البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، عبر توسيع محفظة حلولها الشبكية الآمنة والمعززة بالذكاء الاصطناعي. ويستفيد هذا التوسع من قدرات منصّتي HPE Aruba Networking و HPE Juniper Networking لتقديم عمليات تشغيل ذاتية تعزز الأداء وتدعم التوسع المتزايد في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي. ويمثل الإعلان محطة مهمة في مسار دمج تقنيات جونيبير نتوركس ضمن عمليات أتش بي إي، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من إتمام صفقة الاستحواذ.

ويشمل التوسع الجديد مجموعة من قدرات AIOps المتقدمة وأجهزة مشتركة تُقدّم تجربة تشغيل ذاتية موحّدة عبر منصتي HPE Aruba Networking Central وHPE Juniper Networking Mist. كما يتضمن تحديثات لمنصة HPE OpsRamp وطرح جيل جديد من حلول التبديل والتوجيه من HPE Juniper Networking، بما يعزز دور الشبكات كعنصر أساسي في تمكين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وتعمل أتش بي إي، من خلال هذه التحديثات، على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات عبر البيئات الهجينة، بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي الفاعل المتكاملة مع GreenLake Intelligence.

قال رامي رحيم، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس والمدير العام لقسم الشبكات في شركة إتش بي إي: "إن العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي باتوا بحاجة إلى شبكات مُصممة جوهريًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وقادرة على مواكبة الارتفاع المتسارع في عدد الأجهزة المتصلة وتعقيد البيئات التشغيلية وتزايد التهديدات الأمنية. وأضاف: "من خلال تقديم شبكات ذاتية الإدارة وعالية الأداء، تمضي أتش بي إي نحو إحداث تحول جذري في عالم الشبكات، عبر حلول مستقبلية تعيد صياغة تجارب المستخدمين وتوفر اتصالًا قويًا وآمنًا في مختلف البيئات."

تعمل أتش بي إي على تطوير جيل جديد من الشبكات الذاتية عبر توحيد عمليات AIOps في منصّتي HPE Aruba Networking وHPE Juniper Networking، مما يتيح مستوى أعلى من الذكاء التشغيلي والاتساق في إدارة الشبكات.

في فترة زمنية قصيرة، أثبتت الشركة قدرتها على دمج أفضل ما تقدمه منصتَا Aruba Networking Central وJuniper Networking Mist، بالاستفادة من إطار عمل مشترك يعتمد على الذكاء الاصطناعي الفاعل وهندسة الخدمات المصغّرة. ويسهم هذا التكامل في حماية الاستثمارات القائمة، وتعزيز أهم ميزات الذكاء الاصطناعي للشبكات، وتقديم تجربة موحّدة مع قدرات متقدمة عبر كلا النظامين.

وتتضمن عمليات التوسع التقني ما يلي:

إتاحة نموذج التجربة الكبيرة (LEM) من HPE Juniper Networking Mist الذي يستند إلى مليارات نقاط البيانات من تطبيقات مثل Zoom و Teams ، إضافة إلى بيانات اصطناعية مستمدة من التوائم الرقمية داخل منصة HPE Aruba Networking Central ، ما يمكّن من اكتشاف مشكلات الفيديو والتنبؤ بها وحلها بسرعة أكبر .

توفير تقنية Agentic Mesh من HPE Aruba Networking لمنصة Mist، بما يعزز قدرات اكتشاف المشكلات وتحليل الأسباب الجذرية عبر أساليب تفكير متقدمة وإجراءات ذاتية أو شبه ذاتية.

اعتماد Mist على الرؤى التشغيلية الموحدة وبيانات مركز عمليات الشبكة العالمي (NOC) من HPE Aruba Networking Central، بما يضمن اتساق تجربة الاستخدام عبر المنصتين.

طرح نماذج جديدة من نقاط الوصول WiFi-7 المتوافقة مع كل من Aruba Networking Central و Juniper Networking Mist، مما يوفّر مرونة أكبر للعملاء ويضمن حماية استثماراتهم التقنية المستقبلية.

يوفر الإصدار HPE Aruba Networking Central On-Premises 3.0 للعملاء قدرات متقدمة من الرؤى الذكية والأتمتة داخل بيئة محلية آمنة، من خلال دمج تقنيات AIOps التقليدية والتوليدية، وتنبيهات ذكاء اصطناعي قابلة للتنفيذ، وإمكانات إصلاح استباقي، ورؤى معمّقة لتجارب المستخدمين، إضافة إلى إمكانيات بحث مبسّطة في الوثائق، وكل ذلك ضمن واجهة مستخدم معاد تصميمها بالكامل لتعزيز سهولة الإدارة والكفاءة التشغيلية.

أتش بي إي تواصل توسيع محفظتها من شبكات الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن أول محوّل OEM يعتمد على شريحة Broadcom Tomahawk 6، في خطوة تعزز قدراتها لمواكبة أحمال العمل المتقدمة في عصر الذكاء الاصطناعي.

مع انتقال عمليات استدلال الذكاء الاصطناعي إلى الحافة، تصبح الشبكات عالية الأداء عنصرًا محوريًا نظراً إلى متطلبات زمن الوصول، وحماية الخصوصية، وتقليل التكاليف. هذا التحوّل يفرض الحاجة إلى محوّلات وأجهزة توجيه تُقدّم أداءً فائقًا، ولذلك طوّرت HPE مجموعة من الحلول المتقدمة، أبرزها:

المحوّل HPE Juniper Networking QFX5250 : يربط وحدات معالجة الرسومات (GPUs) داخل مراكز البيانات من خلال أعلى محوّل أداء في العالم مهيأ لتقنية Ethernet Ultra Ethernet. يعتمد QFX5250 على شريحة Broadcom Tomahawk 6 بقدرة تمرير تبلغ 102.4 تيرابايت في الثانية، ويجمع بين الابتكار في نظام التشغيل Junos وتقنيات التبريد السائل المتقدمة من أتش بي إي، إضافة إلى ذكاء AIOps ، لتقديم أداء استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتبسيط عمليات الجيل الجديد من بنى الذكاء الاصطناعي التحتية .

يربط وحدات معالجة الرسومات داخل مراكز البيانات من خلال أعلى محوّل أداء في العالم مهيأ لتقنية يعتمد على شريحة بقدرة تمرير تبلغ تيرابايت في الثانية، ويجمع بين الابتكار في نظام التشغيل وتقنيات التبريد السائل المتقدمة من أتش بي إي، إضافة إلى ذكاء ، لتقديم أداء استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتبسيط عمليات الجيل الجديد من بنى الذكاء الاصطناعي التحتية موجّه HPE Juniper Networking MX301 متعدد الخدمات : يقرّب عمليات استدلال الذكاء الاصطناعي من مصادر البيانات، ويوفر قدرات توجيه طرفي عالية الأداء تلائم البيئات الحديثة. ويأتي هذا الجهاز صغير الحجم، المكوّن من وحدة واحدة (1RU) ، بسرعة معالجة تصل إلى 1.6 تيرابايت في الثانية وتوصيلية بسرعة 400 جيجا في الثانية، مما يجعله مثاليًا لبيئات الاستدلال المتطورة، والشبكات الحضرية والمتنقلة، والتطبيقات المؤسسية .

أعلنت أتش بي إي عن توسيع نطاق شراكاتها مع كل من إنفيديا ووإي أم دي، مدعومةً بمجموعة من الابتكارات الجديدة في مجال الشبكات عالية الأداء.

قبيل انطلاق فعاليات HPE Discover Barcelona 2025، كشفت الشركة عن حلول شبكية متقدمة تم تطويرها بالتعاون مع من إنفيديا ووإي أم دي، تهدف إلى تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وتشمل هذه التطويرات ما يلي:

• توسيع حلول أتش بي إي لمصانع الذكاء الاصطناعي لتشمل منصة HPE Juniper Networking عند الحافة، بالإضافة إلى قدرات ربط مراكز البيانات عبر المسافات الطويلة (DCI). ويستفيد هذا التوسّع من منصّات التوجيه عالية السرعة HPE Juniper Networks MX وHPE Juniper Networks PTX لتمكين اتصالات واسعة النطاق وآمنة ومنخفضة الكمون، تربط المستخدمين والأجهزة والـ"وكلاء" بمصانع الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكين الاتصالات بين مجموعات الحوسبة الممتدة عبر مسافات طويلة أو السحابات المتعددة.

وتأتي هذه القدرات الجديدة مكمّلةً لحلول أتش بي إي الخاصة بشبكات مصانع الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن منصة NVIDIA Spectrum-X Ethernet ووحدات معالجة البيانات NVIDIA BlueField-3. وتتيح هذه المنظومة المتكاملة للعملاء أداءً محسنًا وتجارب تشغيل أكثر كفاءة عبر مختلف سيناريوهات الإنتاج.

● منصة AMD "Helios" للذكاء الاصطناعي على مستوى الرفّ بالكامل تمثل نقلة نوعية في الحوسبة المتقدمة، إذ تعتمد على شبكات إيثرنت فائقة السعة تُعدّ الأولى من نوعها في هذا المجال. ويأتي هذا الحل على شكل رف واحد جاهز للتشغيل، قادر على تدريب نماذج ذكاء اصطناعي تضم تريليون معلمة، وتنفيذ عمليات استدلال عالية الكثافة، مع توفير نطاق ترددي هائل يصل إلى 260 تيرابايت/ثانية وأداء فائق يبلغ 2.9 إكسافلوبس FP4.

وتعتمد المنصة على مُحوّل مدمج من HPE Juniper Networking صُمّم خصيصًا لهذا الغرض بالتعاون مع Broadcom، إلى جانب برمجيات متقدمة، ليكون أول حل في القطاع يُحسّن أداء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وعمليات الاستنتاج باستخدام إيثرنت قائم على المعايير، ما يجعله خيارًا متطورًا وفعّالًا للحوسبة المتسارعة.

ابتكارات أتش بي إي في مجال عمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) تُساعد توحيد وإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات واتخاذ قرارات دقيقة في عالم يعتمد على البنية الهجينة.

تعزّز أتش بي إي استراتيجيتها للسحابة الهجينة وعمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) عبر سلسلة من التطويرات التي تستفيد من قوتها الأساسية: ذكاء اصطناعي متكامل ومتعدد المجالات والموردين، يستند إلى نموذج موارد موحد يمتد من البنية التحتية المادية إلى السحابة العامة. ومن خلال التحسينات الجديدة في برنامج HPE OpsRamp وتعميق التكامل مع منصة HPE GreenLake، بات بإمكان أتش بي إي دمج تقنيات القياس عن بُعد من HPE Compute Ops Management وHPE Aruba Networking Central وHPE Juniper Networking Apstra في منصة واحدة تمنح فرق تكنولوجيا المعلومات رؤية شاملة لجميع مكوّنات بيئتهم، وقدرة على تحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ما يمثل أساس مركز قيادة حقيقي للبنية الهجينة.

تجلب هذه الابتكارات مستوى جديدًا من الاتصال بين طبقات الإدارة والذكاء الاصطناعي، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من مراقبة بيئاتهم الهجينة بالكامل وفهمها والتفاعل معها فورًا، بما في ذلك:

• يتيح التكامل بين برنامجي Apstra Data Center Director وData Center Assurance من HPE Juniper Networking مع منصة OpsRamp، المتوفرة عبر HPE GreenLake، قدرات مراقبة شاملة وضمانات تنبؤية وحلولاً استباقية للمشكلات عبر طبقات الحوسبة والتخزين والشبكات والسحابة.

• وتشمل الابتكارات الجديدة في إدارة عمليات الحوسبة دمج OpsRamp مع Compute Copilot وإمكانات تحليل السبب الجذري ذاتي الخدمة، مما يعزز مركزية الرؤية ويُسرّع عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ويُحسّن تجربة فرق التشغيل.

• كما يُوفّر دعم السبب الجذري القائم على الوكلاء وبروتوكول سياق النموذج (MCP) – المُتاح بشكل محدود – عبر كلٍّ من GreenLake وOpsRamp، إمكانية ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي من تطبيقات خارجية دون الحاجة إلى برمجة، مما يثري طبقات التحليل ويُساعد GreenLake Intelligence على معالجة نقاط الضعف داخل البيئات الديناميكية.

• وتُضيف قدرات GreenLake Intelligence المحسّنة طبقة متقدمة من الرؤى السريعة والإجراءات الموجهة، عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد لـ HPE Sustainability Insight Center ولوحة معلومات GreenLake Wellness وحل OpsRamp Agentic Root Causing. وتُسهم هذه القدرات في ربط صوامع البيانات وتمكين التحليلات الذكية عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات بالكامل.

تمويل جديد بدون فوائد لتسهيل تبنّي الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل خدمات أتش بي إي المالية (HPEFS) على إزالة العوائق أمام المؤسسات الراغبة في تحديث شبكاتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، من خلال طرح باقتين تمويليتين جديدتين تُسهّلان عملية التحول. وتقدّم HPEFS خيار تمويل بدون فوائد للعملاء الذين يشترون حلول AIOps للشبكات ومن بينها HPE Juniper Networking Mistعبر تراخيص محددة المدة، مما يُتيح لهم اعتماد هذه التقنيات المتقدمة دون أعباء مالية إضافية.

كما توفر خدمات أتش بي إي المالية برنامج تمويل خاص يمنح ما يعادل 10% من التوفير النقدي للعملاء الذين يستأجرون بنى تحتية شبكية قادرة على دعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، بما يشمل شبكات مراكز البيانات وحلول التوجيه المؤسسية.

وإلى جانب ذلك، تتيح أتش بي إي خيارًا مرنًا لاستبدال التقنيات القديمة، من خلال خدمة اختيارية للربط مع عدة مُصنّعين لمعدات أصلية (OEM)، مع إمكانية مشاركة الإيرادات الناتجة عن إعادة البيع، مما يساعد المؤسسات على تحديث بيئاتها الشبكية بكفاءة أكبر.

التوفر

محول HPE Juniper Networking QFX5250 سيكون متاحًا في الربع الأول من عام 2026 .

جهاز التوجيه الطرفي متعدد الخدمات HPE Juniper Networking MX301 سيتوفر ابتداءً من ديسمبر 2025 .

سيتوفر ابتداءً من ديسمبر 2025 الجدول الزمني لطرح ميزات دعم وتكامل منصة HPE OpsRamp ، فسيكون على النحو التالي :

بروتوكول سياق النموذج (MCP): متاح حاليًا لعدد محدود من العملاء، مع توفر كامل بحلول مطلع 2026 .

متاح حاليًا لعدد محدود من العملاء، مع توفر كامل بحلول مطلع 2026 إدارة عمليات الحوسبة : متاحة في ديسمبر 2025 .

متاحة في ديسمبر 2025 مدير التخزين : سيُطرح في فبراير 2026 .

سيُطرح في فبراير 2026 Apstra Data Center Director: سيكون متوفرًا في الربع الثاني من عام 2026 .

لمحة عن أتش بي إي

تعد أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) شركة رائدة في تقنيات المؤسسات الأساسية، حيث تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات لمساعدة المؤسسات على تعزيز إنتاجيتها وتحقيق قيمة مضافة. وبصفتها شركة رائدة في استكشاف الإمكانات، تحرص أتش بي إي على الاستفادة من خبراتها وابتكاراتها لتطوير نمط حياة الناس وعملهم. نحن نمكّن عملاءنا في مختلف القطاعات من تحسين كفاءة الأداء التشغيلي، وتحويل البيانات إلى رؤى مستقبلية وتعزيز تأثيرها. حققوا طموحاتكم الكبرى مع أتش بي إي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com

